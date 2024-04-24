https://sputnikarabic.ae/20240424/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-الغرب-أطلق-العنان-لعدوان-هجين-على-بلادنا-1088258406.html
الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب أطلق العنان لعدوان هجين على بلادنا
الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب أطلق العنان لعدوان هجين على بلادنا
سبوتنيك عربي
صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن "القوى السياسية المعادية للروس" في الدول الغربية أطلقت "العدوان الهجين" على روسيا، وتحاول تحويل... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T15:36+0000
2024-04-24T15:36+0000
2024-04-24T15:44+0000
روسيا
العالم
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وقال ناريشكين خلال مؤتمر صحفي: "اليوم، تم إطلاق العنان لعدوان هجين حقيقي على روسيا من قبل القوى السياسية الجشعة والشريرة والمعادية للروس في مجموعة من الدول الغربية".وتابع: "هم يحاولون تحويل التاريخ وأحداث السنوات الماضية إلى ساحة معركة حقيقية، لكنه توجد حقائق مثبتة منذ زمن طويل تؤكدها حقائق لا يمكن دحضها، مثل الوحدة الثقافية اللغوية التاريخية للدولة الروسية القديمة إلى الدور الحاسم للجيش الأحمر والاتحاد السوفيتي في الانتصار على ألمانيا النازية".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو (شمال الأطلسي) بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20240424/البدء-بتوزيع-شرائط-القديس-جورج-في-روسيا-رمز-النصر-الخالد-1088248494.html
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روسيا, العالم
الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب أطلق العنان لعدوان هجين على بلادنا
15:36 GMT 24.04.2024 (تم التحديث: 15:44 GMT 24.04.2024)
صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن "القوى السياسية المعادية للروس" في الدول الغربية أطلقت "العدوان الهجين" على روسيا، وتحاول تحويل التاريخ إلى ساحة معركة.
وقال ناريشكين خلال مؤتمر صحفي: "اليوم، تم إطلاق العنان لعدوان هجين حقيقي على روسيا من قبل القوى السياسية الجشعة والشريرة والمعادية للروس في مجموعة من الدول الغربية".
وتابع: "هم يحاولون تحويل التاريخ وأحداث السنوات الماضية إلى ساحة معركة حقيقية، لكنه توجد حقائق مثبتة منذ زمن طويل تؤكدها حقائق لا يمكن دحضها، مثل الوحدة الثقافية اللغوية التاريخية للدولة الروسية القديمة إلى الدور الحاسم للجيش الأحمر والاتحاد السوفيتي في الانتصار على ألمانيا النازية".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف روسيا من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يتلخص في حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو (شمال الأطلسي) بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.