الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب أطلق العنان لعدوان هجين على بلادنا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبراء يتحدثون عن أهمية مشروع طريق التنمية العراقي
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تدفع توصيات الأمم المتحدة الدول الغربية لمراجعة مواقفها من تمويل الأونروا؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
16:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
17:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تدفع توصيات الأمم المتحدة الدول الغربية لمراجعة مواقفها من تمويل الأونروا؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: واشنطن تقدم المساعدات وفقا للمصلحة التي ستجنيها من هذه الدول
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
النائب العراقي هيثم الفهد: "مشروع طريق التنمية" سيؤدي لزيادة وتنويع موارد الاقتصاد العراقي
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
16:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240424/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-الغرب-أطلق-العنان-لعدوان-هجين-على-بلادنا-1088258406.html
الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب أطلق العنان لعدوان هجين على بلادنا
الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب أطلق العنان لعدوان هجين على بلادنا
سبوتنيك عربي
صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن "القوى السياسية المعادية للروس" في الدول الغربية أطلقت "العدوان الهجين" على روسيا، وتحاول تحويل... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T15:36+0000
2024-04-24T15:44+0000
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1c/1061701885_0:74:3065:1798_1920x0_80_0_0_325406ae4208678b86363d2699487479.jpg
وقال ناريشكين خلال مؤتمر صحفي: "اليوم، تم إطلاق العنان لعدوان هجين حقيقي على روسيا من قبل القوى السياسية الجشعة والشريرة والمعادية للروس في مجموعة من الدول الغربية".وتابع: "هم يحاولون تحويل التاريخ وأحداث السنوات الماضية إلى ساحة معركة حقيقية، لكنه توجد حقائق مثبتة منذ زمن طويل تؤكدها حقائق لا يمكن دحضها، مثل الوحدة الثقافية اللغوية التاريخية للدولة الروسية القديمة إلى الدور الحاسم للجيش الأحمر والاتحاد السوفيتي في الانتصار على ألمانيا النازية".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو (شمال الأطلسي) بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20240424/البدء-بتوزيع-شرائط-القديس-جورج-في-روسيا-رمز-النصر-الخالد-1088248494.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1c/1061701885_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_cdf50a8a2546e067b8e7d463808d490e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب أطلق العنان لعدوان هجين على بلادنا

15:36 GMT 24.04.2024 (تم التحديث: 15:44 GMT 24.04.2024)
© Sputnik . Максим Блинов / الانتقال إلى بنك الصورسيرغي ناريشكين، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي
سيرغي ناريشكين، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© Sputnik . Максим Блинов
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن "القوى السياسية المعادية للروس" في الدول الغربية أطلقت "العدوان الهجين" على روسيا، وتحاول تحويل التاريخ إلى ساحة معركة.
وقال ناريشكين خلال مؤتمر صحفي: "اليوم، تم إطلاق العنان لعدوان هجين حقيقي على روسيا من قبل القوى السياسية الجشعة والشريرة والمعادية للروس في مجموعة من الدول الغربية".
وتابع: "هم يحاولون تحويل التاريخ وأحداث السنوات الماضية إلى ساحة معركة حقيقية، لكنه توجد حقائق مثبتة منذ زمن طويل تؤكدها حقائق لا يمكن دحضها، مثل الوحدة الثقافية اللغوية التاريخية للدولة الروسية القديمة إلى الدور الحاسم للجيش الأحمر والاتحاد السوفيتي في الانتصار على ألمانيا النازية".
المشاركون في فعالية في كافة أنحاء روسيا شريط القديس جاورجيوس في مجمع النصب التذكاري لأحمد قديروف في غروزني، الشيشان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
البدء بتوزيع "شرائط القديس جاورجيوس" في روسيا.. رمز النصر الخالد
11:15 GMT
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لنظام كييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف روسيا من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يتلخص في حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو (شمال الأطلسي) بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:03 GMTРазрушенные здания в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... انتشال 51 جثمانا من المقبرة الجماعية في ساحة مجمع ناصر الطبي 13:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала