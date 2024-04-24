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https://sputnikarabic.ae/20240424/الجيش-الإسرائيلي-يطلق-النار-على-فتاة-فلسطينية-بزعم-محاولتها-تنفيذ-عملية-طعن-1088243600.html
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن
سبوتنيك عربي
قُتلت فتاة فلسطينية، اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، بعد إطلاق النار على رأسها بشكل مباشر، قرب دوار قرية بيت عينون شمال الخليل. 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T09:40+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن وزارة الصحة، أن الفتاة تدعى ميمونة عبد الحميد حراحشة وتبلغ من العمر (20 عاماً).وأضافت الوكالة أن الجنود الإسرائيليين تعمدوا ترك الفتاة تنزف، دون السماح لطواقم الإسعاف بالوصول إليها، وما زالوا يحتجزون جثمانها.وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أحبطت محاولة تنفيذ هجوم طعن بالقرب من مستوطنة كريات أربع في الضفة الغربية. حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأضاف أن المهاجمة الفلسطينية حاولت طعن جنود من كتيبة شمشون التابعة للواء كفير، والذين كانوا متمركزين في موقع للجيش عند مفترق طرق بالقرب من المستوطنة.وأوضح أن "قواته اشتبكت وفتحت النار على الإرهابية التي كانت تحمل سكينا وتوجهت نحو الجنود"، حسب وصفه.كما أكد الجيش الإسرائيلي أن الفتاة قتلت، ولم يصب أي جندي بأذى.وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة الذي خلّف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء.
https://sputnikarabic.ae/20240421/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قتل-فلسطينيين-حاولا-تنفيذ-عملية-إطلاق-نار-وطعن-ضد-جنوده-فيديو-1088151229.html
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طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

09:40 GMT 24.04.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
قُتلت فتاة فلسطينية، اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، بعد إطلاق النار على رأسها بشكل مباشر، قرب دوار قرية بيت عينون شمال الخليل.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن وزارة الصحة، أن الفتاة تدعى ميمونة عبد الحميد حراحشة وتبلغ من العمر (20 عاماً).
وأضافت الوكالة أن الجنود الإسرائيليين تعمدوا ترك الفتاة تنزف، دون السماح لطواقم الإسعاف بالوصول إليها، وما زالوا يحتجزون جثمانها.
وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أحبطت محاولة تنفيذ هجوم طعن بالقرب من مستوطنة كريات أربع في الضفة الغربية. حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل فلسطينيين حاولا تنفيذ عملية إطلاق نار وطعن ضد جنوده... فيديو
21 أبريل, 07:18 GMT
وأضاف أن المهاجمة الفلسطينية حاولت طعن جنود من كتيبة شمشون التابعة للواء كفير، والذين كانوا متمركزين في موقع للجيش عند مفترق طرق بالقرب من المستوطنة.
وأوضح أن "قواته اشتبكت وفتحت النار على الإرهابية التي كانت تحمل سكينا وتوجهت نحو الجنود"، حسب وصفه.
كما أكد الجيش الإسرائيلي أن الفتاة قتلت، ولم يصب أي جندي بأذى.
وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة الذي خلّف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء.
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Разрушенные здания в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... انتشال 51 جثمانا من المقبرة الجماعية في ساحة مجمع ناصر الطبي 07:42 GMTВоеннослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
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