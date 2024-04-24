https://sputnikarabic.ae/20240424/الجيش-الإسرائيلي-يطلق-النار-على-فتاة-فلسطينية-بزعم-محاولتها-تنفيذ-عملية-طعن-1088243600.html
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن
سبوتنيك عربي
قُتلت فتاة فلسطينية، اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، بعد إطلاق النار على رأسها بشكل مباشر، قرب دوار قرية بيت عينون شمال الخليل. 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T09:40+0000
2024-04-24T09:40+0000
2024-04-24T09:40+0000
طوفان الأقصى
أخبار الضفة الغربية
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/18/1064169563_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d00c00c6a565a832d282c4ae56959df0.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن وزارة الصحة، أن الفتاة تدعى ميمونة عبد الحميد حراحشة وتبلغ من العمر (20 عاماً).وأضافت الوكالة أن الجنود الإسرائيليين تعمدوا ترك الفتاة تنزف، دون السماح لطواقم الإسعاف بالوصول إليها، وما زالوا يحتجزون جثمانها.وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أحبطت محاولة تنفيذ هجوم طعن بالقرب من مستوطنة كريات أربع في الضفة الغربية. حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأضاف أن المهاجمة الفلسطينية حاولت طعن جنود من كتيبة شمشون التابعة للواء كفير، والذين كانوا متمركزين في موقع للجيش عند مفترق طرق بالقرب من المستوطنة.وأوضح أن "قواته اشتبكت وفتحت النار على الإرهابية التي كانت تحمل سكينا وتوجهت نحو الجنود"، حسب وصفه.كما أكد الجيش الإسرائيلي أن الفتاة قتلت، ولم يصب أي جندي بأذى.وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة الذي خلّف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء.
https://sputnikarabic.ae/20240421/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قتل-فلسطينيين-حاولا-تنفيذ-عملية-إطلاق-نار-وطعن-ضد-جنوده-فيديو-1088151229.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/18/1064169563_53:0:1013:720_1920x0_80_0_0_80d4ce531332bcd31a609a2a9509a574.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن
قُتلت فتاة فلسطينية، اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، بعد إطلاق النار على رأسها بشكل مباشر، قرب دوار قرية بيت عينون شمال الخليل.
وذكرت
وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن وزارة الصحة، أن الفتاة تدعى ميمونة عبد الحميد حراحشة وتبلغ من العمر (20 عاماً).
وأضافت الوكالة أن الجنود الإسرائيليين تعمدوا ترك الفتاة تنزف، دون السماح لطواقم الإسعاف بالوصول إليها، وما زالوا يحتجزون جثمانها.
وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أحبطت محاولة تنفيذ هجوم طعن بالقرب من مستوطنة كريات أربع في الضفة الغربية. حسبما أفادت
صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف أن المهاجمة الفلسطينية حاولت طعن جنود من كتيبة شمشون التابعة للواء كفير، والذين كانوا متمركزين في موقع للجيش عند مفترق طرق بالقرب من المستوطنة.
وأوضح أن "قواته اشتبكت وفتحت النار على الإرهابية التي كانت تحمل سكينا وتوجهت نحو الجنود"، حسب وصفه.
كما أكد الجيش الإسرائيلي أن الفتاة قتلت، ولم يصب أي جندي بأذى.
وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي
، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة الذي خلّف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء.