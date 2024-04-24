https://sputnikarabic.ae/20240424/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تعبئة-لواءي-احتياط-لتنفيذ-عمليات-في-قطاع-غزة-فيديو-1088244591.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تعبئة لواءي احتياط لتنفيذ عمليات في قطاع غزة.. فيديو
الجيش الإسرائيلي يعلن تعبئة لواءي احتياط لتنفيذ عمليات في قطاع غزة.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تعبئة لواءي احتياط، لتنفيذ ما وصفها بمهام "دفاعية وتكتيكية" في قطاع غزة. 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T10:00+0000
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وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن هذين اللواءين اللذين كانا يعملان على طول الحدود الشمالية، استعدا في الأسابيع الأخيرة للقيام بعمليات في قطاع غزة، تحت قيادة الفرقة 99.وأضاف البيان أن لواء الاحتياط الثاني التابع للفرقة 146، ولواء الاحتياط 679 التابع للفرقة 210، قاما برفع جاهزيتهما من خلال إجراء سلسلة من التدريبات على الجبهتين الشمالية والجنوبية.يُشار إلى أن اللواءين الجديدين سيخدمان في ممر "نيتساريم" (قاطع غزة بين شمالها وجنوبها).ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 7 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساع إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240424/الجيش-الإسرائيلي-يطلق-النار-على-فتاة-فلسطينية-بزعم-محاولتها-تنفيذ-عملية-طعن-1088243600.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يعلن تعبئة لواءي احتياط لتنفيذ عمليات في قطاع غزة.. فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تعبئة لواءي احتياط، لتنفيذ ما وصفها بمهام "دفاعية وتكتيكية" في قطاع غزة.
وذكر الجيش الإسرائيلي
في بيان أن هذين اللواءين اللذين كانا يعملان على طول الحدود الشمالية، استعدا في الأسابيع الأخيرة للقيام بعمليات في قطاع غزة، تحت قيادة الفرقة 99.
وأضاف البيان أن لواء الاحتياط الثاني التابع للفرقة 146، ولواء الاحتياط 679 التابع للفرقة 210، قاما برفع جاهزيتهما من خلال إجراء سلسلة من التدريبات على الجبهتين الشمالية والجنوبية.
وأوضح أن "مقاتلي اللواءين تمرنوا على سيناريوهات مختلفة بقيادة مركز التدريبات البرية".
يُشار إلى أن اللواءين الجديدين سيخدمان في ممر "نيتساريم" (قاطع غزة بين شمالها وجنوبها).
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 7 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس
، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساع إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.