https://sputnikarabic.ae/20240424/العراق-يخطط-لتنويع-مصادر-تسليح-قواته-الجوية-1088256090.html

العراق يخطط لتنويع مصادر تسليح قواته الجوية

العراق يخطط لتنويع مصادر تسليح قواته الجوية

سبوتنيك عربي

يمتلك العراق قوة جوية تصنف في المرتبة رقم 31 بين أضخم القوات الجوية في العالم في 2024، ويخطط لتعزيز قدراتها القتالية في المستقبل. 24.04.2024, سبوتنيك عربي

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وكشف الفريق شهاب جاهد، قائد القوات الجوية العراقية عن وجود خطة لتنويع مصادر التسليح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء.وقال جاهد: "العراق لديه خطة بشأن التوسع في تسليح القوات الجوية العراقية لتكون قادرة على تنفيذ المهام القتالية الحديثة بالكفاءة المطلوبة".ولفتت الوكالة إلى أن تصريحات قائد القوات الجوية العراقية تتزامن مع انطلاق التدريبات العسكرية المشتركة مع سلاح الجو الإيطالي، مشيرةً إلى تأكيده أن التمرين يساهم زيادة الاستعداد القتالي للقوات ويعزز قدراتها على مواجهة المتغيرات في المنطقة.وبحسب موقع "غلوبال فاير بور"، فإن القوات الجوية العراقية تضم تضم 371 طائرة حربية، بينها 26 مقاتلة حربية و35 طائرة هجومية و20 طائرة نقل و113 طائرة تدريب و17 طائرة مهام خاصة، إضافة إلى 197 مروحية بينها 40 مروحية هجومية.

https://sputnikarabic.ae/20240303/الجيش-العراقي-التحالف-الدولي-تقتصر-مهامه-الآن-على-الإسناد-الجوي-وليس-لديه-أي-قوات-عسكرية-على-الأرض-1086618389.html

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