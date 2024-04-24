https://sputnikarabic.ae/20240424/العراق-يخطط-لتنويع-مصادر-تسليح-قواته-الجوية-1088256090.html
العراق يخطط لتنويع مصادر تسليح قواته الجوية
العراق يخطط لتنويع مصادر تسليح قواته الجوية
سبوتنيك عربي
يمتلك العراق قوة جوية تصنف في المرتبة رقم 31 بين أضخم القوات الجوية في العالم في 2024، ويخطط لتعزيز قدراتها القتالية في المستقبل. 24.04.2024, سبوتنيك عربي
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وكشف الفريق شهاب جاهد، قائد القوات الجوية العراقية عن وجود خطة لتنويع مصادر التسليح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء.وقال جاهد: "العراق لديه خطة بشأن التوسع في تسليح القوات الجوية العراقية لتكون قادرة على تنفيذ المهام القتالية الحديثة بالكفاءة المطلوبة".ولفتت الوكالة إلى أن تصريحات قائد القوات الجوية العراقية تتزامن مع انطلاق التدريبات العسكرية المشتركة مع سلاح الجو الإيطالي، مشيرةً إلى تأكيده أن التمرين يساهم زيادة الاستعداد القتالي للقوات ويعزز قدراتها على مواجهة المتغيرات في المنطقة.وبحسب موقع "غلوبال فاير بور"، فإن القوات الجوية العراقية تضم تضم 371 طائرة حربية، بينها 26 مقاتلة حربية و35 طائرة هجومية و20 طائرة نقل و113 طائرة تدريب و17 طائرة مهام خاصة، إضافة إلى 197 مروحية بينها 40 مروحية هجومية.
https://sputnikarabic.ae/20240303/الجيش-العراقي-التحالف-الدولي-تقتصر-مهامه-الآن-على-الإسناد-الجوي-وليس-لديه-أي-قوات-عسكرية-على-الأرض-1086618389.html
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رصد عسكري, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
العراق يخطط لتنويع مصادر تسليح قواته الجوية
يمتلك العراق قوة جوية تصنف في المرتبة رقم 31 بين أضخم القوات الجوية في العالم في 2024، ويخطط لتعزيز قدراتها القتالية في المستقبل.
وكشف الفريق شهاب جاهد، قائد القوات الجوية العراقية عن وجود خطة لتنويع مصادر التسليح، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء.
وقال جاهد: "العراق لديه خطة بشأن التوسع في تسليح القوات الجوية العراقية لتكون قادرة على تنفيذ المهام القتالية الحديثة بالكفاءة المطلوبة".
ولفتت الوكالة إلى أن تصريحات قائد القوات الجوية العراقية تتزامن مع انطلاق التدريبات العسكرية المشتركة مع سلاح الجو الإيطالي، مشيرةً إلى تأكيده أن التمرين يساهم زيادة الاستعداد القتالي للقوات ويعزز قدراتها على مواجهة المتغيرات في المنطقة.
وبحسب موقع "غلوبال فاير بور"، فإن القوات الجوية العراقية تضم تضم 371 طائرة حربية
، بينها 26 مقاتلة حربية و35 طائرة هجومية و20 طائرة نقل و113 طائرة تدريب و17 طائرة مهام خاصة، إضافة إلى 197 مروحية بينها 40 مروحية هجومية.