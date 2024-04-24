https://sputnikarabic.ae/20240424/القبول-والإقبال-موجودان-دائما-بين-الشركات-الروسية-والإماراتية-1088248197.html
القبول والإقبال موجودان دائما بين الشركات الروسية والإماراتية
القبول والإقبال موجودان دائما بين الشركات الروسية والإماراتية
سبوتنيك عربي
انطلقت فعاليات منتدى الأعمال الدولي "عالم الفرص" المنعقد في دبي، والذي يمثل منصة عالمية جديدة لتطويرالعلاقات بين روسيا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T11:01+0000
2024-04-24T11:01+0000
2024-04-24T11:01+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/16/1088186422_0:562:2047:1713_1920x0_80_0_0_007567c1b8a46a27f766d5cd1aee9960.jpg
وسيطلع المشاركون في المنتدى على الفرص المتاحة لروسيا في مختلف قطاعات الاقتصاد وآفاق التعاون بين دول "بريكس" والشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج وروسيا في مجلات النقل والخدمات اللوجستية، كذلك سيبحث المشاركون تطور تكنولوجيا المعلومات في العالم.وخلال فعاليات المنتدى تحدث لـ"سبوتنيك" الدكتور علاء زعرب، ممثل سفير الأعمال الروسية لمنظمة الأعمال "بيزنيس رشا"، التي تمثل مجموعة كبيرة من الشركات الروسية الصغرى والمتوسطة للتواصل مع الشركات المحلية في الإمارات، لتسهيل الأعمال الروسية في المنطقة، بما في ذلك تبسيط الأمور القانونية وتجهيز العقود والاستشارات الإدارية والقانونية والمالية لهذه الشركات.وعن بعض الصعوبات التي تعترض سياق العمل، قال زعرب: "توجد بعض الصعوبات ومنها الصعوبات اللغوية التي تولّد بعض المخاوف من الشراكات، إلا أنه في كثير من الحالات يتم تجاوزها ويتم إنشاء شراكات مفيدة بين الشركات الروسية والإماراتية".وينعقد في دبي، يومي 23 و24 من شهر أبريل/نيسان الجاري، منتدى الأعمال الدولي "عالم الفرص"، في فندق الريتز كارلتون الواقع في مركز دبي المالي العالمي. ويعد الحدث منصة لتوطيد أواصر التعاون بين الشركات الروسية ونظيراتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتنظم شركة "Synergy Corporation" بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة "روسكونغرس" منتدى الأعمال الدولي بعنوان "عالم الفرص". ويتألف المنتدى من برنامج عمل واسع وغني بالعروض، ويشارك فيه المديرة التنفيذي لشركة Wildberry، تاتيانا باكالتشوك، ونائب وزير التعليم في روسيا، دينيس غريبوف، والمدير التنفيذي "Dubai Silicon Oasis"، محمد الزرعوني، رئيس جمهورية باشكرتستان راضي خابروف وآخرين.
https://sputnikarabic.ae/20240424/شركات-تعرض-تقنيات-عالية-تحت-شعار-صنع-في-روسيا-في-الإمارات-1088237770.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/16/1088186422_0:370:2047:1905_1920x0_80_0_0_5619e7cea0dd0558a853df885c25d942.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
القبول والإقبال موجودان دائما بين الشركات الروسية والإماراتية
حصري
انطلقت فعاليات منتدى الأعمال الدولي "عالم الفرص" المنعقد في دبي، والذي يمثل منصة عالمية جديدة لتطويرالعلاقات بين روسيا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسيطلع المشاركون في المنتدى على الفرص المتاحة لروسيا في مختلف قطاعات الاقتصاد وآفاق التعاون بين دول "بريكس" والشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج وروسيا في مجلات النقل والخدمات اللوجستية، كذلك سيبحث المشاركون تطور تكنولوجيا المعلومات في العالم.
وخلال فعاليات المنتدى تحدث لـ"سبوتنيك" الدكتور علاء زعرب، ممثل سفير الأعمال الروسية لمنظمة الأعمال "بيزنيس رشا"، التي تمثل مجموعة كبيرة من الشركات الروسية الصغرى والمتوسطة للتواصل مع الشركات المحلية في الإمارات، لتسهيل الأعمال الروسية في المنطقة، بما في ذلك تبسيط الأمور القانونية وتجهيز العقود والاستشارات الإدارية والقانونية والمالية لهذه الشركات.
وأشاد زعرب بالعلاقات التجارية القائمة أصلا بين الإمارات وروسيا والتي تمتد إلى عشرات السنين، وأضاف: "القبول والإقبال موجودان دائما بين الشركاء كمنتج روسي في الإمارات وكمنتج إماراتي في روسيا، وأيضا كشركة روسية قادمة للإمارات أو بالعكس".
وعن بعض الصعوبات التي تعترض سياق العمل، قال زعرب: "توجد بعض الصعوبات ومنها الصعوبات اللغوية التي تولّد بعض المخاوف من الشراكات، إلا أنه في كثير من الحالات يتم تجاوزها ويتم إنشاء شراكات مفيدة بين الشركات الروسية والإماراتية".
وعن سؤال بخصوص احتمال انتقال الصفقات بين روسيا والإمارات بالعملات الوطنية، أجاب زعرب: "العملة الأساسية في الإمارات مربوطة بشكل كبير بالدولار فالشركات التي لها علاقات مع الدول الثالثة ستبقى بحاجة للتعامل بالدولار، إلا أننا نتمنى أن يصل حجم التداول إلى المستوى الذي يسمح به في التداول بالعملات المحلية، والآن يمكن إجراء حوالات بالدرهم في بعض البنوك، ولكن بسبب الأوضاع الراهنة توجد بعض الصعوبات".
وينعقد في دبي، يومي 23 و24 من شهر أبريل/نيسان الجاري، منتدى الأعمال الدولي "عالم الفرص"، في فندق الريتز كارلتون الواقع في مركز دبي المالي العالمي. ويعد الحدث منصة لتوطيد أواصر التعاون بين الشركات الروسية ونظيراتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتنظم شركة "Synergy Corporation" بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة "روسكونغرس" منتدى الأعمال الدولي بعنوان "عالم الفرص".
ويأتي تنظيم المنتدى على وقع الاهتمام المتزايد للشركات الروسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تهدف لإنشاء منصة للحوار المفتوح بين كبار مدراء الشركات والمنظمين وممثلي القطاع المالي، واختيار مركز دبي المالي العالمي يأتي لأهميته كمنطقة اقتصادية حرة بمساحة 110 هكتارات، حيث سيجمع منتدى "عالم الفرص" نحو 2000 شخص وجهاً لوجه وأكثر من 10000 مشارك عبر الإنترنت يمثلون أكثر من 45 دولة بهدف خلق تواصل وتفاعل جديد بين روسيا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتألف المنتدى من برنامج عمل واسع وغني بالعروض، ويشارك فيه المديرة التنفيذي لشركة Wildberry، تاتيانا باكالتشوك، ونائب وزير التعليم في روسيا، دينيس غريبوف، والمدير التنفيذي "Dubai Silicon Oasis"، محمد الزرعوني، رئيس جمهورية باشكرتستان راضي خابروف وآخرين.