https://sputnikarabic.ae/20240424/القبول-والإقبال-موجودان-دائما-بين-الشركات-الروسية-والإماراتية-1088248197.html

القبول والإقبال موجودان دائما بين الشركات الروسية والإماراتية

القبول والإقبال موجودان دائما بين الشركات الروسية والإماراتية

سبوتنيك عربي

انطلقت فعاليات منتدى الأعمال الدولي "عالم الفرص" المنعقد في دبي، والذي يمثل منصة عالمية جديدة لتطويرالعلاقات بين روسيا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 24.04.2024, سبوتنيك عربي

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وسيطلع المشاركون في المنتدى على الفرص المتاحة لروسيا في مختلف قطاعات الاقتصاد وآفاق التعاون بين دول "بريكس" والشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج وروسيا في مجلات النقل والخدمات اللوجستية، كذلك سيبحث المشاركون تطور تكنولوجيا المعلومات في العالم.وخلال فعاليات المنتدى تحدث لـ"سبوتنيك" الدكتور علاء زعرب، ممثل سفير الأعمال الروسية لمنظمة الأعمال "بيزنيس رشا"، التي تمثل مجموعة كبيرة من الشركات الروسية الصغرى والمتوسطة للتواصل مع الشركات المحلية في الإمارات، لتسهيل الأعمال الروسية في المنطقة، بما في ذلك تبسيط الأمور القانونية وتجهيز العقود والاستشارات الإدارية والقانونية والمالية لهذه الشركات.وعن بعض الصعوبات التي تعترض سياق العمل، قال زعرب: "توجد بعض الصعوبات ومنها الصعوبات اللغوية التي تولّد بعض المخاوف من الشراكات، إلا أنه في كثير من الحالات يتم تجاوزها ويتم إنشاء شراكات مفيدة بين الشركات الروسية والإماراتية".وينعقد في دبي، يومي 23 و24 من شهر أبريل/نيسان الجاري، منتدى الأعمال الدولي "عالم الفرص"، في فندق الريتز كارلتون الواقع في مركز دبي المالي العالمي. ويعد الحدث منصة لتوطيد أواصر التعاون بين الشركات الروسية ونظيراتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتنظم شركة "Synergy Corporation" بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة "روسكونغرس" منتدى الأعمال الدولي بعنوان "عالم الفرص". ويتألف المنتدى من برنامج عمل واسع وغني بالعروض، ويشارك فيه المديرة التنفيذي لشركة Wildberry، تاتيانا باكالتشوك، ونائب وزير التعليم في روسيا، دينيس غريبوف، والمدير التنفيذي "Dubai Silicon Oasis"، محمد الزرعوني، رئيس جمهورية باشكرتستان راضي خابروف وآخرين.

https://sputnikarabic.ae/20240424/شركات-تعرض-تقنيات-عالية-تحت-شعار-صنع-في-روسيا-في-الإمارات-1088237770.html

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