القبول والإقبال موجودان دائما بين الشركات الروسية والإماراتية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبراء يتحدثون عن أهمية مشروع طريق التنمية العراقي
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تدفع توصيات الأمم المتحدة الدول الغربية لمراجعة مواقفها من تمويل الأونروا؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
16:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
17:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تدفع توصيات الأمم المتحدة الدول الغربية لمراجعة مواقفها من تمويل الأونروا؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
16:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240424/القبول-والإقبال-موجودان-دائما-بين-الشركات-الروسية-والإماراتية-1088248197.html
القبول والإقبال موجودان دائما بين الشركات الروسية والإماراتية
القبول والإقبال موجودان دائما بين الشركات الروسية والإماراتية
سبوتنيك عربي
انطلقت فعاليات منتدى الأعمال الدولي "عالم الفرص" المنعقد في دبي، والذي يمثل منصة عالمية جديدة لتطويرالعلاقات بين روسيا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T11:01+0000
2024-04-24T11:01+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/16/1088186422_0:562:2047:1713_1920x0_80_0_0_007567c1b8a46a27f766d5cd1aee9960.jpg
وسيطلع المشاركون في المنتدى على الفرص المتاحة لروسيا في مختلف قطاعات الاقتصاد وآفاق التعاون بين دول "بريكس" والشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج وروسيا في مجلات النقل والخدمات اللوجستية، كذلك سيبحث المشاركون تطور تكنولوجيا المعلومات في العالم.وخلال فعاليات المنتدى تحدث لـ"سبوتنيك" الدكتور علاء زعرب، ممثل سفير الأعمال الروسية لمنظمة الأعمال "بيزنيس رشا"، التي تمثل مجموعة كبيرة من الشركات الروسية الصغرى والمتوسطة للتواصل مع الشركات المحلية في الإمارات، لتسهيل الأعمال الروسية في المنطقة، بما في ذلك تبسيط الأمور القانونية وتجهيز العقود والاستشارات الإدارية والقانونية والمالية لهذه الشركات.وعن بعض الصعوبات التي تعترض سياق العمل، قال زعرب: "توجد بعض الصعوبات ومنها الصعوبات اللغوية التي تولّد بعض المخاوف من الشراكات، إلا أنه في كثير من الحالات يتم تجاوزها ويتم إنشاء شراكات مفيدة بين الشركات الروسية والإماراتية".وينعقد في دبي، يومي 23 و24 من شهر أبريل/نيسان الجاري، منتدى الأعمال الدولي "عالم الفرص"، في فندق الريتز كارلتون الواقع في مركز دبي المالي العالمي. ويعد الحدث منصة لتوطيد أواصر التعاون بين الشركات الروسية ونظيراتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتنظم شركة "Synergy Corporation" بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة "روسكونغرس" منتدى الأعمال الدولي بعنوان "عالم الفرص". ويتألف المنتدى من برنامج عمل واسع وغني بالعروض، ويشارك فيه المديرة التنفيذي لشركة Wildberry، تاتيانا باكالتشوك، ونائب وزير التعليم في روسيا، دينيس غريبوف، والمدير التنفيذي "Dubai Silicon Oasis"، محمد الزرعوني، رئيس جمهورية باشكرتستان راضي خابروف وآخرين.
https://sputnikarabic.ae/20240424/شركات-تعرض-تقنيات-عالية-تحت-شعار-صنع-في-روسيا-في-الإمارات-1088237770.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/16/1088186422_0:370:2047:1905_1920x0_80_0_0_5619e7cea0dd0558a853df885c25d942.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك

القبول والإقبال موجودان دائما بين الشركات الروسية والإماراتية

11:01 GMT 24.04.2024
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACEغروب الشمس بالقرب من برج خليفة في وسط دبي في 12 مارس 2024
غروب الشمس بالقرب من برج خليفة في وسط دبي في 12 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
تابعنا عبر
حصري
انطلقت فعاليات منتدى الأعمال الدولي "عالم الفرص" المنعقد في دبي، والذي يمثل منصة عالمية جديدة لتطويرالعلاقات بين روسيا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسيطلع المشاركون في المنتدى على الفرص المتاحة لروسيا في مختلف قطاعات الاقتصاد وآفاق التعاون بين دول "بريكس" والشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج وروسيا في مجلات النقل والخدمات اللوجستية، كذلك سيبحث المشاركون تطور تكنولوجيا المعلومات في العالم.
وخلال فعاليات المنتدى تحدث لـ"سبوتنيك" الدكتور علاء زعرب، ممثل سفير الأعمال الروسية لمنظمة الأعمال "بيزنيس رشا"، التي تمثل مجموعة كبيرة من الشركات الروسية الصغرى والمتوسطة للتواصل مع الشركات المحلية في الإمارات، لتسهيل الأعمال الروسية في المنطقة، بما في ذلك تبسيط الأمور القانونية وتجهيز العقود والاستشارات الإدارية والقانونية والمالية لهذه الشركات.

وأشاد زعرب بالعلاقات التجارية القائمة أصلا بين الإمارات وروسيا والتي تمتد إلى عشرات السنين، وأضاف: "القبول والإقبال موجودان دائما بين الشركاء كمنتج روسي في الإمارات وكمنتج إماراتي في روسيا، وأيضا كشركة روسية قادمة للإمارات أو بالعكس".

وعن بعض الصعوبات التي تعترض سياق العمل، قال زعرب: "توجد بعض الصعوبات ومنها الصعوبات اللغوية التي تولّد بعض المخاوف من الشراكات، إلا أنه في كثير من الحالات يتم تجاوزها ويتم إنشاء شراكات مفيدة بين الشركات الروسية والإماراتية".

وعن سؤال بخصوص احتمال انتقال الصفقات بين روسيا والإمارات بالعملات الوطنية، أجاب زعرب: "العملة الأساسية في الإمارات مربوطة بشكل كبير بالدولار فالشركات التي لها علاقات مع الدول الثالثة ستبقى بحاجة للتعامل بالدولار، إلا أننا نتمنى أن يصل حجم التداول إلى المستوى الذي يسمح به في التداول بالعملات المحلية، والآن يمكن إجراء حوالات بالدرهم في بعض البنوك، ولكن بسبب الأوضاع الراهنة توجد بعض الصعوبات".

وينعقد في دبي، يومي 23 و24 من شهر أبريل/نيسان الجاري، منتدى الأعمال الدولي "عالم الفرص"، في فندق الريتز كارلتون الواقع في مركز دبي المالي العالمي. ويعد الحدث منصة لتوطيد أواصر التعاون بين الشركات الروسية ونظيراتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مركز التصدير الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
شركات تعرض تقنيات عالية تحت شعار "صنع في روسيا" في الإمارات
08:24 GMT
وتنظم شركة "Synergy Corporation" بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة "روسكونغرس" منتدى الأعمال الدولي بعنوان "عالم الفرص".

ويأتي تنظيم المنتدى على وقع الاهتمام المتزايد للشركات الروسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تهدف لإنشاء منصة للحوار المفتوح بين كبار مدراء الشركات والمنظمين وممثلي القطاع المالي، واختيار مركز دبي المالي العالمي يأتي لأهميته كمنطقة اقتصادية حرة بمساحة 110 هكتارات، حيث سيجمع منتدى "عالم الفرص" نحو 2000 شخص وجهاً لوجه وأكثر من 10000 مشارك عبر الإنترنت يمثلون أكثر من 45 دولة بهدف خلق تواصل وتفاعل جديد بين روسيا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتألف المنتدى من برنامج عمل واسع وغني بالعروض، ويشارك فيه المديرة التنفيذي لشركة Wildberry، تاتيانا باكالتشوك، ونائب وزير التعليم في روسيا، دينيس غريبوف، والمدير التنفيذي "Dubai Silicon Oasis"، محمد الزرعوني، رئيس جمهورية باشكرتستان راضي خابروف وآخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные здания в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... انتشال 51 جثمانا من المقبرة الجماعية في ساحة مجمع ناصر الطبي 07:42 GMTВоеннослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала