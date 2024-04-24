https://sputnikarabic.ae/20240424/فرار-جماعي-للقوات-الأوكرانية-يجبر-لواء-النخبة-37-على-التراجع-1088244451.html
فرار جماعي للقوات الأوكرانية يجبر لواء النخبة 37 على التراجع
فرار جماعي للقوات الأوكرانية يجبر لواء النخبة 37 على التراجع
سبوتنيك عربي
قامت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية بنقل اللواء الميكانيكي المنفصل 47 إلى أوشيريتينو بسبب النزوح الجماعي للجنود الأوكرانيين من المواقع في هذا الاتجاه، ويجب... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T09:56+0000
2024-04-24T09:56+0000
2024-04-24T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأعلن قائد سرية لواء المشاة 47 بالقوات المسلحة الأوكرانية، ميكولا ميلنيك، عن عملية النقل على شبكات التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أنه تم إرسال اللواء على وجه السرعة إلى أوشيريتينو في وقت كان يتوجه فيه إلى الخلف لاستعادة القوات. وخذل اللواء 115 الذي ترك أوشيريتينو دون أوامر، "ماجورا". وسمح ذلك للطائرات الهجومية الروسية بالسيطرة على القرية بسرعة البرق تقريبًا. وأكدت مجلة "فوربس" أيضًا المعلومات حول الفرار الجماعي للقوات المسلحة الأوكرانية في أوشيريتينو ونقل اللواء 47. وأشارت المجلة إلى أنها واحدة من الأفضل في الجيش الأوكراني. فالوحدة مجهزة بمركبات مدرعة أمريكية ومدربة وفقًا لمعايير الناتو. وجاء في المقال: "لكن هذا التفوق هو نعمة ونقمة لجنود اللواء البالغ عددهم 2000 جندي. وتريد القيادة الأوكرانية أن يكون اللواء الميكانيكي 47 في المكان الذي تدور فيه أعنف المعارك".في الواقع، لعبت "ماغورا" لفترة طويلة دور "فرقة الإطفاء" على الجبهة. أيضًا، تم نشرها ذات مرة بالقرب من أفدييفكا، عندما بدأ دفاع القوات المسلحة الأوكرانية يضعف.ولم يتمكن اللواء 47 من إنقاذ أفدييفكا. والآن تعرب "فوربس" عن شكوكها فيما إذا كانت الوحدة المستنفدة، التي تقاتل منذ عام دون انقطاع، ستكون قادرة على الاحتفاظ بموقعها. وختمت: "في أسوأ السيناريوهات بالنسبة لأوكرانيا، ستتمكن فرقة الدبابات من إجبار اللواء الميكانيكي 47 المنهك على التراجع إلى الغرب".
https://sputnikarabic.ae/20240424/القوات-الأوكرانية-تزيد-من-استخدام-الذخائر-الكيميائية-1088237609.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
فرار جماعي للقوات الأوكرانية يجبر لواء النخبة 37 على التراجع
قامت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية بنقل اللواء الميكانيكي المنفصل 47 إلى أوشيريتينو بسبب النزوح الجماعي للجنود الأوكرانيين من المواقع في هذا الاتجاه، ويجب على وحدة النخبة، المعروفة أيضًا باسم "ماغورا"، أن تحاول وقف التقدم السريع للقوات المسلحة الروسية.
وأعلن قائد سرية لواء المشاة 47 بالقوات المسلحة الأوكرانية، ميكولا ميلنيك، عن عملية النقل على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أنه تم إرسال اللواء على وجه السرعة إلى أوشيريتينو في وقت كان يتوجه فيه إلى الخلف لاستعادة القوات. وخذل اللواء 115 الذي ترك أوشيريتينو دون أوامر، "ماجورا". وسمح ذلك للطائرات الهجومية الروسية بالسيطرة على القرية بسرعة البرق تقريبًا.
وأكدت مجلة "فوربس" أيضًا المعلومات حول الفرار الجماعي للقوات المسلحة الأوكرانية في أوشيريتينو ونقل اللواء 47.
وأشارت المجلة إلى أنها واحدة من الأفضل في الجيش الأوكراني. فالوحدة مجهزة بمركبات مدرعة أمريكية ومدربة وفقًا لمعايير الناتو.
وجاء في المقال: "لكن هذا التفوق هو نعمة ونقمة لجنود اللواء البالغ عددهم 2000 جندي. وتريد القيادة الأوكرانية أن يكون اللواء الميكانيكي 47 في المكان الذي تدور فيه أعنف المعارك".
في الواقع، لعبت "ماغورا" لفترة طويلة دور "فرقة الإطفاء" على الجبهة. أيضًا، تم نشرها ذات مرة بالقرب من أفدييفكا، عندما بدأ دفاع القوات المسلحة الأوكرانية يضعف.
ولم يتمكن اللواء 47 من إنقاذ أفدييفكا. والآن تعرب "فوربس" عن شكوكها فيما إذا كانت الوحدة المستنفدة، التي تقاتل منذ عام دون انقطاع، ستكون قادرة على الاحتفاظ بموقعها.
وختمت: "في أسوأ السيناريوهات بالنسبة لأوكرانيا، ستتمكن فرقة الدبابات من إجبار اللواء الميكانيكي 47 المنهك على التراجع إلى الغرب".