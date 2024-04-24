لبنان: مستعدون للالتزام بالقرار 1701 بشأن وقف القتال بشرط التزام إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبراء يتحدثون عن أهمية مشروع طريق التنمية العراقي
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تدفع توصيات الأمم المتحدة الدول الغربية لمراجعة مواقفها من تمويل الأونروا؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
16:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
17:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تدفع توصيات الأمم المتحدة الدول الغربية لمراجعة مواقفها من تمويل الأونروا؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
16:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
17:00 GMT
35 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240424/لبنان-مستعدون-للالتزام-بالقرار-1701-بشأن-وقف-القتال-بشرط-التزام-إسرائيل-1088243064.html
لبنان: مستعدون للالتزام بالقرار 1701 بشأن وقف القتال بشرط التزام إسرائيل
لبنان: مستعدون للالتزام بالقرار 1701 بشأن وقف القتال بشرط التزام إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد علي درويش، مستشار رئيس الحكومة اللبنانية، أهمية زيارة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزيف عون إلى فرنسا، لافتًا إلى أن بيروت و"حزب الله" على استعداد... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T09:25+0000
2024-04-24T09:25+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار فرنسا
أخبار حزب الله
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082064718_0:115:1640:1038_1920x0_80_0_0_8bdf26de5490eec502a76b3145474fbd.jpg
بيروت - سبوتنيك. وقال درويش، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "زيارة الرئيس ميقاتي إلى فرنسا أخذت أهمية خاصة من حيث الشخصيات الحاضرة ومن حيث مدة اللقاءات التي جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الحكومة وقائد الجيش جوزيف عون، حيث أخذ الاجتماع 3 ساعات متواصلة".وأوضح أن "أهم الملفات التي تم التداول بها موضوع الجنوب، والجيش اللبناني، والنزوح السوري، وموضوع الرئاسة اللبنانية، وهذه الملفات تعتبر الأكثر إلحاحا في الوقت الحالي".وكشف أن "لقاء باريس بحث بأدق التفاصيل سبل دعم الجيش اللبناني، وقطع شوطا كبيرا في الخطوات النظرية لتطبيقه بشكل فعلي ومن الممكن أن يتبلور عملياً على الأرض خلال فترة قصيرة".وأضاف أنه "على الأطراف الدولية إعطاء ضمانات بإلتزام إسرائيل بتطبيق ما عليها من شروط ومندرجات وعدم الاعتداء على الأراضي اللبنانية".وأشار إلى أن "الحكومة اللبنانية تدعو بشكلٍ مستمر لتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته ومن أهم متطلبات تطبيقه تعزيز دور الجيش اللبناني وقدرته على التواجد بشكل أكبر وبفعالية أعلى".ورأى أن" مؤتمر بروكسل سيكون مفصلياً بملف النزوح السوري في حال مارست فرنسا وقبرص الضغوط التي وعدتا بممارستها على الاتحاد الأوروبي لتعديل الشروط التي يطرحها الاتحاد الأوروبي في ورقته".واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يوم الجمعة الماضي، في قصر الإليزيه بعد اجتماع رؤساء الأركان اللبنانيين والفرنسيين والإيطاليين في باريس.وأعلن قصر الإليزيه في بيان حول زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى فرنسا أن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون يواصل العمل من أجل استقرار لبنان بطريقة تحميه من المخاطر المرتبطة بتصعيد التوترات في الشرق الأوسط.وأكد ماكرون من جديد التزام فرنسا ببذل كل ما في وسعها لمنع تصاعد العنف بين لبنان وإسرائيل وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
https://sputnikarabic.ae/20240422/متى-تتوقف-العمليات-العسكرية-الإسرائيلية-في-جنوب-لبنان-وهل-تنزلق-لحرب-شاملة-1088200834.html
https://sputnikarabic.ae/20231228/ميقاتي-يحذر-من-حرب-شاملة-في-حال-استمرار-الهجمات-الإسرائيلية-على-لبنان-1084535426.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082064718_183:0:1640:1093_1920x0_80_0_0_6f84617177d154ced59bd39981a0f45e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار فرنسا , أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار فرنسا , أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار

لبنان: مستعدون للالتزام بالقرار 1701 بشأن وقف القتال بشرط التزام إسرائيل

09:25 GMT 24.04.2024
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الجيش اللبناني يقومون بدورية على الجانب اللبناني من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في قرية كفركلا الجنوبية، لبنان، 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
أفراد من الجيش اللبناني يقومون بدورية على الجانب اللبناني من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في قرية كفركلا الجنوبية، لبنان، 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أكد علي درويش، مستشار رئيس الحكومة اللبنانية، أهمية زيارة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزيف عون إلى فرنسا، لافتًا إلى أن بيروت و"حزب الله" على استعداد للالتزام بالقرار رقم 1701 الذي يهدف لحل النزاع اللبناني الإسرائيلي في 2006، إذا التزم الجانب الإسرائيلي به.
بيروت - سبوتنيك. وقال درويش، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "زيارة الرئيس ميقاتي إلى فرنسا أخذت أهمية خاصة من حيث الشخصيات الحاضرة ومن حيث مدة اللقاءات التي جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الحكومة وقائد الجيش جوزيف عون، حيث أخذ الاجتماع 3 ساعات متواصلة".
وأوضح أن "أهم الملفات التي تم التداول بها موضوع الجنوب، والجيش اللبناني، والنزوح السوري، وموضوع الرئاسة اللبنانية، وهذه الملفات تعتبر الأكثر إلحاحا في الوقت الحالي".
ولفت درويش إلى أن "وجود قائد الجيش له أهمية كبيرة في تأمين الدعم للجيش اللبناني والحفاظ عليه، وتعزيز حضوره في جنوب لبنان في حال تم التقدم بخطوات تطبيق القرار 1701".
قدرات حزب الله اللناني الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
متى تتوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان وهل تنزلق لحرب شاملة؟
22 أبريل, 20:05 GMT
وكشف أن "لقاء باريس بحث بأدق التفاصيل سبل دعم الجيش اللبناني، وقطع شوطا كبيرا في الخطوات النظرية لتطبيقه بشكل فعلي ومن الممكن أن يتبلور عملياً على الأرض خلال فترة قصيرة".
وشدد درويش على أن "الرئيس ميقاتي أكد للجانب الفرنسي أنه في حال طبق الجانب الإسرائيلي ما عليه من مندرجات القرار 1701، فإن لبنان مستعد لتنفيذ كل التفاصيل، وأنه لمس إيجابية من الجانب اللبناني المعني بالملف".
وأضاف أنه "على الأطراف الدولية إعطاء ضمانات بإلتزام إسرائيل بتطبيق ما عليها من شروط ومندرجات وعدم الاعتداء على الأراضي اللبنانية".
وأشار إلى أن "الحكومة اللبنانية تدعو بشكلٍ مستمر لتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته ومن أهم متطلبات تطبيقه تعزيز دور الجيش اللبناني وقدرته على التواجد بشكل أكبر وبفعالية أعلى".
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
ميقاتي يحذر من حرب شاملة في حال استمرار هجمات إسرائيل على لبنان
28 ديسمبر 2023, 15:39 GMT
وأوضح درويش أن" أهم عامل مساعد لعودة النازحين السوريين هو التمويل لهم بعد عودتهم إلى بلادهم، أي أن المبالغ التي يحصلون عليها في البلاد المضيفة تعطى لهم في بلدهم لدعمهم على تأسيس حياتهم من جديد وهذا من المقترحات التي حملتها الحكومة معها إلى فرنسا".
ورأى أن" مؤتمر بروكسل سيكون مفصلياً بملف النزوح السوري في حال مارست فرنسا وقبرص الضغوط التي وعدتا بممارستها على الاتحاد الأوروبي لتعديل الشروط التي يطرحها الاتحاد الأوروبي في ورقته".
واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يوم الجمعة الماضي، في قصر الإليزيه بعد اجتماع رؤساء الأركان اللبنانيين والفرنسيين والإيطاليين في باريس.
وأعلن قصر الإليزيه في بيان حول زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى فرنسا أن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون يواصل العمل من أجل استقرار لبنان بطريقة تحميه من المخاطر المرتبطة بتصعيد التوترات في الشرق الأوسط.
وأكد ماكرون من جديد التزام فرنسا ببذل كل ما في وسعها لمنع تصاعد العنف بين لبنان وإسرائيل وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные здания в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... انتشال 51 جثمانا من المقبرة الجماعية في ساحة مجمع ناصر الطبي 07:42 GMTВоеннослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала