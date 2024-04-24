https://sputnikarabic.ae/20240424/مستشار-سابق-في-البنتاغون-لا-يمكن-للقوات-الأوكرانية-مواصلة-القتال-بأفراد-منهكين-1088235455.html
مستشار سابق في البنتاغون: لا يمكن للقوات الأوكرانية مواصلة القتال بأفراد منهكين
مستشار سابق في البنتاغون: لا يمكن للقوات الأوكرانية مواصلة القتال بأفراد منهكين
سبوتنيك عربي
أفاد المستشار السابق لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، بأن القوات المسلحة الأوكرانية في حالة "دفاع عميق وبناء خنادق"، ولكن هذا الأمر... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T06:51+0000
2024-04-24T06:51+0000
2024-04-24T06:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال في مقابلة مع قناة "Redacted" على "يوتيوب": "أعتقد أن هذا الصراع يقترب بالتأكيد من نهايته. ما لم يظهر جيش من الأشباح لإحياء أنفسهم بعد حكم الإعدام الذي أصدره عليهم زيلينسكي، لا أتخيل أن يتمكن أحد من ملء هذه الخنادق".وأضاف ماكغريغور: "حتى لو أرسلناهم جميعا معا، فلن يلحقوا أي ضرر بالقوات الروسية".وأمس الثلاثاء، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو إنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، فقدت القوات الأوكرانية ما يقرب من 500 ألف شخص، مؤكدا أن الجيش الروسي لديه الآن زمام المبادرة على طول خط الاتصال القتالي بأكمله ويستمر في طرد العدو.وأشار شويغو إلى أن الجيش حرر بيرفومايسكوي وبوغدانوفكا ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك، ويقوم بتوسيع منطقة السيطرة في بيرديتشي وغورغيفكا.
https://sputnikarabic.ae/20240423/شويغو-خسائر-القوات-الأوكرانية-بلغت-نحو-نصف-مليون-عسكري--1088211274.html
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روسيا, العالم
مستشار سابق في البنتاغون: لا يمكن للقوات الأوكرانية مواصلة القتال بأفراد منهكين
أفاد المستشار السابق لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، بأن القوات المسلحة الأوكرانية في حالة "دفاع عميق وبناء خنادق"، ولكن هذا الأمر غير مجدٍ مع استنفاد أفراد الجيش تقريبًا.
وقال في مقابلة مع قناة "Redacted" على "يوتيوب": "أعتقد أن هذا الصراع يقترب بالتأكيد من نهايته. ما لم يظهر جيش من الأشباح لإحياء أنفسهم بعد حكم الإعدام الذي أصدره عليهم زيلينسكي، لا أتخيل أن يتمكن أحد من ملء هذه الخنادق".
وأشار إلى أنه لو قامت دولة أو أكثر من دول الناتو بإرسال قواتها إلى أوكرانيا، فإن ذلك لن يغير الوضع في ساحة المعركة بسبب قلة أعدادهم مقارنة بأفراد الجيش الروسي في منطقة القتال.
وأضاف ماكغريغور: "حتى لو أرسلناهم جميعا معا، فلن يلحقوا أي ضرر بالقوات الروسية".
وأمس الثلاثاء، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو إنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، فقدت القوات الأوكرانية ما يقرب من 500 ألف شخص، مؤكدا أن الجيش الروسي لديه الآن زمام المبادرة على طول خط الاتصال القتالي بأكمله ويستمر في طرد العدو.
وأشار شويغو إلى أن الجيش حرر بيرفومايسكوي وبوغدانوفكا ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك، ويقوم بتوسيع منطقة السيطرة في بيرديتشي وغورغيفكا.