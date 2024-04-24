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مستشار لدى البنتاغون: القوات البريطانية والفرنسية لا تمثل حتى ربع القوات الروسية في أوكرانيا
مستشار لدى البنتاغون: القوات البريطانية والفرنسية لا تمثل حتى ربع القوات الروسية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية، دوغلاس ماكغريغور، بأن القوة المشتركة لجيوش فرنسا وبريطانيا أقل بأربع مرات من القوات التي يمكن لروسيا نشرها في... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T13:49+0000
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وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة "Deep Dive" على "يوتيوب": "بريطانيا الآن مجرد تقليد لقوة عظمى. هناك 72 ألف فرد في الجيش البريطاني".وتابع: "هذا أمر مثير للشفقة بكل بساطة، فهو لا يمثل حتى ربع القوات التي يمكن للروس أن يرسلوها إلى المعركة".وأشار إلى أنه "لا أحد يريد الاعتراف بالأمر الرئيسي: لقد ارتكبنا خطأ بالتقليل من شأن روسيا إلى حد كبير. نحن بحاجة إلى مسار عمل جديد. إنه إنهاء هذا الصراع في أسرع وقت ممكن".وفي وقت سابق، قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين، إن فرنسا تقوم بالفعل بإعداد فرقة لإرسالها إلى أوكرانيا، ستصل في المرحلة الأولى إلى نحو ألفي عسكري.وحذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من أن مثل هذا التطور سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين موسكو وحلف شمال الأطلسي.وفي وقت لاحق، أشار وزير الدفاع البريطاني السابق بن والاس، إلى أن القوات البريطانية يمكن أن تشارك أيضًا في القتال في أوكرانيا.
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أخبار فرنسا , الناتو, بريطانيا, روسيا, العالم
أخبار فرنسا , الناتو, بريطانيا, روسيا, العالم

مستشار لدى البنتاغون: القوات البريطانية والفرنسية لا تمثل حتى ربع القوات الروسية في أوكرانيا

13:49 GMT 24.04.2024
© AFP 2023 / JOSEPH EID الجيش الفرنسي
الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© AFP 2023 / JOSEPH EID
تابعنا عبر
أفاد المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية، دوغلاس ماكغريغور، بأن القوة المشتركة لجيوش فرنسا وبريطانيا أقل بأربع مرات من القوات التي يمكن لروسيا نشرها في أوكرانيا.
وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة "Deep Dive" على "يوتيوب": "بريطانيا الآن مجرد تقليد لقوة عظمى. هناك 72 ألف فرد في الجيش البريطاني".

وأضاف: "قبل أن تفترض، كما يفترض البعض، أن البريطانيين والفرنسيين سوف يسيرون إلى أوكرانيا كجزء من قوة حلف شمال الأطلسي عندما يبلغ قوام الجيش الفرنسي نحو 120 ألف جندي، كل ما عليك فعله هو جمع كل هذه الأرقام".

وتابع: "هذا أمر مثير للشفقة بكل بساطة، فهو لا يمثل حتى ربع القوات التي يمكن للروس أن يرسلوها إلى المعركة".

وبحسب ماكغريغور، فإن ضعف القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي يكمن أيضًا في حقيقة أنها غير متكاملة على الإطلاق ولا تملك في الواقع قيادة واحدة. وأوضح أن أداء الجيش الأمريكي ليس أفضل، لذلك أشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التخلص من "واجهتهما" الزائفة.

وأشار إلى أنه "لا أحد يريد الاعتراف بالأمر الرئيسي: لقد ارتكبنا خطأ بالتقليل من شأن روسيا إلى حد كبير. نحن بحاجة إلى مسار عمل جديد. إنه إنهاء هذا الصراع في أسرع وقت ممكن".
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وفي وقت سابق، قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين، إن فرنسا تقوم بالفعل بإعداد فرقة لإرسالها إلى أوكرانيا، ستصل في المرحلة الأولى إلى نحو ألفي عسكري.
وحذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من أن مثل هذا التطور سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين موسكو وحلف شمال الأطلسي.

وفي نهاية فبراير/شباط، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتم إرسال قوات من دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا. وأشار أيضًا إلى أن باريس ليس لديها "حدود وخطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.

وفي وقت لاحق، أشار وزير الدفاع البريطاني السابق بن والاس، إلى أن القوات البريطانية يمكن أن تشارك أيضًا في القتال في أوكرانيا.
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