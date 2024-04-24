https://sputnikarabic.ae/20240424/مستشار-لدى-البنتاغون-القوات-البريطانية-والفرنسية-لا-تمثل-حتى-ربع-القوات-الروسية-في-أوكرانيا-1088255553.html

مستشار لدى البنتاغون: القوات البريطانية والفرنسية لا تمثل حتى ربع القوات الروسية في أوكرانيا

مستشار لدى البنتاغون: القوات البريطانية والفرنسية لا تمثل حتى ربع القوات الروسية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفاد المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية، دوغلاس ماكغريغور، بأن القوة المشتركة لجيوش فرنسا وبريطانيا أقل بأربع مرات من القوات التي يمكن لروسيا نشرها في... 24.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-24T13:49+0000

2024-04-24T13:49+0000

2024-04-24T13:49+0000

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وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة "Deep Dive" على "يوتيوب": "بريطانيا الآن مجرد تقليد لقوة عظمى. هناك 72 ألف فرد في الجيش البريطاني".وتابع: "هذا أمر مثير للشفقة بكل بساطة، فهو لا يمثل حتى ربع القوات التي يمكن للروس أن يرسلوها إلى المعركة".وأشار إلى أنه "لا أحد يريد الاعتراف بالأمر الرئيسي: لقد ارتكبنا خطأ بالتقليل من شأن روسيا إلى حد كبير. نحن بحاجة إلى مسار عمل جديد. إنه إنهاء هذا الصراع في أسرع وقت ممكن".وفي وقت سابق، قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين، إن فرنسا تقوم بالفعل بإعداد فرقة لإرسالها إلى أوكرانيا، ستصل في المرحلة الأولى إلى نحو ألفي عسكري.وحذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من أن مثل هذا التطور سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين موسكو وحلف شمال الأطلسي.وفي وقت لاحق، أشار وزير الدفاع البريطاني السابق بن والاس، إلى أن القوات البريطانية يمكن أن تشارك أيضًا في القتال في أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20240422/بتهمة-الكذب-وإثارة-النزاع-في-أوكرانيا-دعوى-قضائية-في-فرنسا-ضد-الأمين-العالم-لحلف-الناتو---1088186666.html

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