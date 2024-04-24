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موسكو ترد على تصريحات شولتس حول استخدام بوتين لكلمات "كانط"
موسكو ترد على تصريحات شولتس حول استخدام بوتين لكلمات "كانط"
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أنه ينبغي للمستشار الألماني أولاف شولتس أن يتصل بالرئيس الأمريكي جو بايدن ويسأله عما إذا... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T08:52+0000
2024-04-24T08:52+0000
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وقالت زاخاروفا، لإذاعة "سبوتينك": "يجب على أولاف شولتس أن يتصل ببايدن ويطلب من بايدن مراجعة كانط لمعرفة ما إذا كان بإمكان بوتين الاقتباس منه. يبدو لي أنه مخطط قابل للتطبيق بشكل مثالي. وبالنظر إلى أن ... بايدن يتواصل إلى ما لا نهاية مع الأشخاص الذين لم يعودوا معنا، لا أعتقد أنه سيواجه أي مشكلة في توضيح موقف كانط. إنه أمر مثير للسخرية، لكنه ليس مخترعًا، بل هو نابع من الحياة".واوضحت أن مشكلة شولتس هي أن مواطني بلاده لن يعرفوا قريبا من هو كانط.وأضافت: "هذا ما يجب أن يفكر فيه شولتس. لديه شعب لا يعرف ثقافته الخاصة... نحن، على أراضينا، نحافظ على ذكرى ثقافتهم العظيمة لأوروبا الغربية".وفي وقت سابق، قال أولاف شولتس إن السلطات الروسية تريد "الاستيلاء" على إرث إيمانويل كانط. "ليس لدى بوتين أدنى سبب للإشارة إلى كانط".
https://sputnikarabic.ae/20240217/شولتز-انتصار-بوتين-في-أوكرانيا-سيكون-له-عواقب-باهظة-الثمن-1086157566.html
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روسيا, أخبار ألمانيا

موسكو ترد على تصريحات شولتس حول استخدام بوتين لكلمات "كانط"

08:52 GMT 24.04.2024
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عن موضوع "الحياة بدون عولمة: توحيد الاقتصادات السيادية" في منتدى الاستثمار "في تي بي" روسيا تنادي!"، 7 ديسمبر 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عن موضوع الحياة بدون عولمة: توحيد الاقتصادات السيادية في منتدى الاستثمار في تي بي روسيا تنادي!، 7 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أنه ينبغي للمستشار الألماني أولاف شولتس أن يتصل بالرئيس الأمريكي جو بايدن ويسأله عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستطيع أن يقتبس من الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط.
وقالت زاخاروفا، لإذاعة "سبوتينك": "يجب على أولاف شولتس أن يتصل ببايدن ويطلب من بايدن مراجعة كانط لمعرفة ما إذا كان بإمكان بوتين الاقتباس منه. يبدو لي أنه مخطط قابل للتطبيق بشكل مثالي. وبالنظر إلى أن ... بايدن يتواصل إلى ما لا نهاية مع الأشخاص الذين لم يعودوا معنا، لا أعتقد أنه سيواجه أي مشكلة في توضيح موقف كانط. إنه أمر مثير للسخرية، لكنه ليس مخترعًا، بل هو نابع من الحياة".

وفقا لماريا زاخاروفا، تبدو مثل هذه التصريحات مأساوية.

واوضحت أن مشكلة شولتس هي أن مواطني بلاده لن يعرفوا قريبا من هو كانط.
المستشار الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
شولتز: انتصار بوتين في أوكرانيا سيكون له عواقب باهظة الثمن
17 فبراير, 07:25 GMT
وأضافت: "هذا ما يجب أن يفكر فيه شولتس. لديه شعب لا يعرف ثقافته الخاصة... نحن، على أراضينا، نحافظ على ذكرى ثقافتهم العظيمة لأوروبا الغربية".

وتابعت: "نحن في كل مبنى ... نمسح كل لوحة لتلميعها ونحكي عن المبنى الذي كان فيه كانط، وأين تحدث".

وفي وقت سابق، قال أولاف شولتس إن السلطات الروسية تريد "الاستيلاء" على إرث إيمانويل كانط. "ليس لدى بوتين أدنى سبب للإشارة إلى كانط".
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