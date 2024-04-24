https://sputnikarabic.ae/20240424/موسكو-ترد-على-تصريحات-شولتس-حول-استخدام-بوتين-لكلمات-كانط--1088242476.html
موسكو ترد على تصريحات شولتس حول استخدام بوتين لكلمات "كانط"
موسكو ترد على تصريحات شولتس حول استخدام بوتين لكلمات "كانط"
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أنه ينبغي للمستشار الألماني أولاف شولتس أن يتصل بالرئيس الأمريكي جو بايدن ويسأله عما إذا... 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T08:52+0000
2024-04-24T08:52+0000
2024-04-24T08:52+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
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وقالت زاخاروفا، لإذاعة "سبوتينك": "يجب على أولاف شولتس أن يتصل ببايدن ويطلب من بايدن مراجعة كانط لمعرفة ما إذا كان بإمكان بوتين الاقتباس منه. يبدو لي أنه مخطط قابل للتطبيق بشكل مثالي. وبالنظر إلى أن ... بايدن يتواصل إلى ما لا نهاية مع الأشخاص الذين لم يعودوا معنا، لا أعتقد أنه سيواجه أي مشكلة في توضيح موقف كانط. إنه أمر مثير للسخرية، لكنه ليس مخترعًا، بل هو نابع من الحياة".واوضحت أن مشكلة شولتس هي أن مواطني بلاده لن يعرفوا قريبا من هو كانط.وأضافت: "هذا ما يجب أن يفكر فيه شولتس. لديه شعب لا يعرف ثقافته الخاصة... نحن، على أراضينا، نحافظ على ذكرى ثقافتهم العظيمة لأوروبا الغربية".وفي وقت سابق، قال أولاف شولتس إن السلطات الروسية تريد "الاستيلاء" على إرث إيمانويل كانط. "ليس لدى بوتين أدنى سبب للإشارة إلى كانط".
https://sputnikarabic.ae/20240217/شولتز-انتصار-بوتين-في-أوكرانيا-سيكون-له-عواقب-باهظة-الثمن-1086157566.html
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روسيا, أخبار ألمانيا
موسكو ترد على تصريحات شولتس حول استخدام بوتين لكلمات "كانط"
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أنه ينبغي للمستشار الألماني أولاف شولتس أن يتصل بالرئيس الأمريكي جو بايدن ويسأله عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستطيع أن يقتبس من الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط.
وقالت زاخاروفا، لإذاعة "سبوتينك": "يجب على أولاف شولتس أن يتصل ببايدن ويطلب من بايدن مراجعة كانط لمعرفة ما إذا كان بإمكان بوتين الاقتباس منه. يبدو لي أنه مخطط قابل للتطبيق بشكل مثالي. وبالنظر إلى أن ... بايدن يتواصل إلى ما لا نهاية مع الأشخاص الذين لم يعودوا معنا، لا أعتقد أنه سيواجه أي مشكلة في توضيح موقف كانط. إنه أمر مثير للسخرية، لكنه ليس مخترعًا، بل هو نابع من الحياة".
وفقا لماريا زاخاروفا، تبدو مثل هذه التصريحات مأساوية.
واوضحت أن مشكلة شولتس هي أن مواطني بلاده لن يعرفوا قريبا من هو كانط.
وأضافت: "هذا ما يجب أن يفكر فيه شولتس. لديه شعب لا يعرف ثقافته الخاصة... نحن، على أراضينا، نحافظ على ذكرى ثقافتهم العظيمة لأوروبا الغربية".
وتابعت: "نحن في كل مبنى ... نمسح كل لوحة لتلميعها ونحكي عن المبنى الذي كان فيه كانط، وأين تحدث".
وفي وقت سابق، قال أولاف شولتس إن السلطات الروسية تريد "الاستيلاء" على إرث إيمانويل كانط. "ليس لدى بوتين أدنى سبب للإشارة إلى كانط".