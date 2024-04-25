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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240425/اعتقال-رئيس-دير-سفياتوغورسك-لافرا-في-أوكرانيا-1088274656.html
اعتقال رئيس دير "سفياتوغورسك لافرا" في أوكرانيا
اعتقال رئيس دير "سفياتوغورسك لافرا" في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الخميس، بأن سلطات كييف اعتقلت مدير كنيسة "سفياتوغورسك لافرا" التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، المطران أرسيني، لمدة 60... 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T09:39+0000
2024-04-25T09:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأعلن اتحاد الصحفيين الأرثوذكس أن جهاز أمن الدولة الأوكراني اعتقلت المطران أرسيني، حيث قامت السلطات بفتح قضية جنائية ضده بموجب المادة "نشر معلومات حول نشاط موقع القوات المسلحة الأوكرانية".وأشار الاتحاد إلى أن المطران يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات.وفي عام 2022، أطلقت السلطات الأوكرانية العنان لأكبر حملة تمييزية ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في تاريخ البلاد الحديث.ولقطع علاقتها بروسيا، حظرت السلطات في عدة مناطق من أوكرانيا أنشطة الكنيسة. تم تقديم مشروع قانون ينص على الحظر الفعلي للكنيسة في أوكرانيا إلى برلمان البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230201/موسكو-اضطهاد-كييف-للكنيسة-الأرثوذكسية-قد-يسبب-صراعا-طائفيا-كبيرا-في-أوروبا--1072937393.html
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اعتقال رئيس دير "سفياتوغورسك لافرا" في أوكرانيا

09:39 GMT 25.04.2024
CC BY-SA 2.0 / Hans Birger Nilsen / Kyiv seen from St. Andrew's churchمنظر لمدينة كييف من كنيسة أندريه
منظر لمدينة كييف من كنيسة أندريه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
CC BY-SA 2.0 / Hans Birger Nilsen / Kyiv seen from St. Andrew's church
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الخميس، بأن سلطات كييف اعتقلت مدير كنيسة "سفياتوغورسك لافرا" التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، المطران أرسيني، لمدة 60 يوما.
وأعلن اتحاد الصحفيين الأرثوذكس أن جهاز أمن الدولة الأوكراني اعتقلت المطران أرسيني، حيث قامت السلطات بفتح قضية جنائية ضده بموجب المادة "نشر معلومات حول نشاط موقع القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار الاتحاد إلى أن المطران يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات.
كيريل الأول أسقف الكنيسة الروسية الأرثوذكسية وبطريرك موسكو وعموم روسيا يقوم بتبخير كثدرائية القديس بانتليمون على جبل آثوس في اليونان. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
موسكو: اضطهاد كييف للكنيسة الأرثوذكسية قد يسبب صراعا طائفيا كبيرا في أوروبا
1 فبراير 2023, 03:52 GMT
وفي عام 2022، أطلقت السلطات الأوكرانية العنان لأكبر حملة تمييزية ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في تاريخ البلاد الحديث.
ولقطع علاقتها بروسيا، حظرت السلطات في عدة مناطق من أوكرانيا أنشطة الكنيسة. تم تقديم مشروع قانون ينص على الحظر الفعلي للكنيسة في أوكرانيا إلى برلمان البلاد.
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