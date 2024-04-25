https://sputnikarabic.ae/20240425/اعتقال-رئيس-دير-سفياتوغورسك-لافرا-في-أوكرانيا-1088274656.html
اعتقال رئيس دير "سفياتوغورسك لافرا" في أوكرانيا
اعتقال رئيس دير "سفياتوغورسك لافرا" في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الخميس، بأن سلطات كييف اعتقلت مدير كنيسة "سفياتوغورسك لافرا" التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، المطران أرسيني، لمدة 60... 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T09:39+0000
2024-04-25T09:39+0000
2024-04-25T09:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأعلن اتحاد الصحفيين الأرثوذكس أن جهاز أمن الدولة الأوكراني اعتقلت المطران أرسيني، حيث قامت السلطات بفتح قضية جنائية ضده بموجب المادة "نشر معلومات حول نشاط موقع القوات المسلحة الأوكرانية".وأشار الاتحاد إلى أن المطران يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات.وفي عام 2022، أطلقت السلطات الأوكرانية العنان لأكبر حملة تمييزية ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في تاريخ البلاد الحديث.ولقطع علاقتها بروسيا، حظرت السلطات في عدة مناطق من أوكرانيا أنشطة الكنيسة. تم تقديم مشروع قانون ينص على الحظر الفعلي للكنيسة في أوكرانيا إلى برلمان البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230201/موسكو-اضطهاد-كييف-للكنيسة-الأرثوذكسية-قد-يسبب-صراعا-طائفيا-كبيرا-في-أوروبا--1072937393.html
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العالم
اعتقال رئيس دير "سفياتوغورسك لافرا" في أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الخميس، بأن سلطات كييف اعتقلت مدير كنيسة "سفياتوغورسك لافرا" التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، المطران أرسيني، لمدة 60 يوما.
وأعلن اتحاد الصحفيين الأرثوذكس أن جهاز أمن الدولة الأوكراني اعتقلت المطران أرسيني، حيث قامت السلطات بفتح قضية جنائية ضده بموجب المادة "نشر معلومات حول نشاط موقع القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار الاتحاد إلى أن المطران يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات.
وفي عام 2022، أطلقت السلطات الأوكرانية العنان لأكبر حملة تمييزية ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في تاريخ البلاد الحديث.
ولقطع علاقتها بروسيا، حظرت السلطات في عدة مناطق من أوكرانيا أنشطة الكنيسة. تم تقديم مشروع قانون ينص على الحظر الفعلي للكنيسة في أوكرانيا إلى برلمان البلاد.