https://sputnikarabic.ae/20240425/الحبوب-الروسية-تشكل-نحو-ثلث-صادرات-الإمارات-1088270065.html
الحبوب الروسية تشكل نحو ثلث صادرات الإمارات
الحبوب الروسية تشكل نحو ثلث صادرات الإمارات
سبوتنيك عربي
أعلن الممثل التجاري لروسيا في الإمارات العربية المتحدة، أندريه تيريخين، أن حصة الحبوب الروسية في إجمالي واردات الإمارات تتراوح بين 30 و35%. 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T07:13+0000
2024-04-25T07:13+0000
2024-04-25T07:13+0000
اقتصاد
روسيا
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وجاءت تصريحات تيريخين خلال مشاركته في منتدى الأعمال الدولي السنوي "عالم الفرص" الذي تنظمه شركة "سينرغي" بدعم من مؤسسة روسكونغرس قال فيه إن "الإمارات تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية بنحو 90%، حيث تقوم روسيا بتوريد جزء كبير من منتجاتها الزراعية والاستهلاكية".وزاد حجم التجارة بين البلدين بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، ويستمر في النمو بسرعة، وبحلول نهاية عام 2023 اقترب من 11 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20240424/شركات-تعرض-تقنيات-عالية-تحت-شعار-صنع-في-روسيا-في-الإمارات-1088237770.html
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اقتصاد, روسيا
الحبوب الروسية تشكل نحو ثلث صادرات الإمارات
أعلن الممثل التجاري لروسيا في الإمارات العربية المتحدة، أندريه تيريخين، أن حصة الحبوب الروسية في إجمالي واردات الإمارات تتراوح بين 30 و35%.
وجاءت تصريحات تيريخين خلال مشاركته في منتدى الأعمال الدولي السنوي "عالم الفرص" الذي تنظمه شركة "سينرغي" بدعم من مؤسسة روسكونغرس قال فيه إن "الإمارات تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية بنحو 90%، حيث تقوم روسيا بتوريد جزء كبير من منتجاتها الزراعية والاستهلاكية".
وأضاف تيريخين أن ذلك يفتح الفرص أمام الصادرات الروسية، لافتا إلى أن بلاده تعد أكبر مصدر للحبوب وحصة روسيا من إجمالي واردات الإمارات تبلغ نحو 30-35%.
وتعتبر دولة الإمارات الشريك التجاري الأكبر لروسيا بين دول الشرق الأوسط.
وزاد حجم التجارة بين البلدين بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، ويستمر في النمو بسرعة، وبحلول نهاية عام 2023 اقترب من 11 مليار دولار.