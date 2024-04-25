https://sputnikarabic.ae/20240425/الرئيس-البوليفي-عن-وكالة-سبوتنيك-تظهر-الشفافية-1088289054.html
الرئيس البوليفي عن وكالة "سبوتنيك": تظهر الشفافية
الرئيس البوليفي عن وكالة "سبوتنيك": تظهر الشفافية
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس البوليفي، لويس آرسي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، الوكالة بأنها "وسيلة إعلامية مهمة، على عكس الآخرين، تقول الحقيقة ولا تشوهها". 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T18:38+0000
2024-04-25T18:38+0000
2024-04-25T18:38+0000
سبوتنيك
العالم
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وأضاف آرسي، خلال المقابلة: "أعتقد أن "سبوتنيك" أثبتت طوال هذا الوقت أنها وسيلة إعلامية مهمة تقول الحقيقة، على عكس غيرها، حيث أنه يوحد وسائل إعلامية أخرى لديها ميل معين إلى التضليل أو تقديم الأمور بطريقة لا تنقل الحقيقة إلى الجمهور".وأشار آرسي إلى أن "هذه طريقة بديلة للاتصال لبلداننا، ونأمل أن تتمكن (سبوتنيك) من الاستمرار في التوسع وأن يكون لديها المزيد من المستمعين والمشاهدين".وتضمن جناح "سبوتنيك" لهذا العام، استوديو إذاعي متكامل، حيث استقبل مذيعو راديو "سبوتنيك" العربي، عددا من الضيوف البارزين، من بينهم مدراء وكالة الأنباء السعودية (واس)، ووكالة أنباء الإمارات (وام)، ووكالة الأنباء الجزائرية (واج)، والإذاعة والتلفزيون اليمني، بالإضافة إلى ممثلين عن حكومتي كردستان العراق والبحرين.وانعقد المؤتمر العالمي للإعلام 2023، في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2023، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أي دي إن أي سي"، واستقطب أكثر من 23000 زائر(حضر المؤتمر العام الماضي 14000 شخص)، وشارك في المؤتمر ممثلون عن 172 دولة، منهم أكثر من 30 دولة يشاركون لأول مرة، وفي المجمل، عُقدت خلال المؤتمر 127 جلسة و27 ندوة تفاعلية وستة مختبرات إعلامية متخصصة.
https://sputnikarabic.ae/20240423/--سبوتنيك-تجري-مناقشة-حول-العلاقات-بين-روسيا-والشرق-الأوسط-1088219343.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك, العالم
الرئيس البوليفي عن وكالة "سبوتنيك": تظهر الشفافية
وصف الرئيس البوليفي، لويس آرسي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، الوكالة بأنها "وسيلة إعلامية مهمة، على عكس الآخرين، تقول الحقيقة ولا تشوهها".
وأضاف آرسي، خلال المقابلة: "أعتقد أن "سبوتنيك" أثبتت طوال هذا الوقت أنها وسيلة إعلامية مهمة تقول الحقيقة، على عكس غيرها، حيث أنه يوحد وسائل إعلامية أخرى لديها ميل معين إلى التضليل أو تقديم الأمور بطريقة لا تنقل الحقيقة إلى الجمهور".
وأكد الرئيس البوليفي أن "سبوتنيك" تظهر الشفافية"، مضيفا: "أعتقد أنه من المهم الحفاظ على ذلك والقدرة على نشرها".
وأشار آرسي إلى أن "هذه طريقة بديلة للاتصال لبلداننا، ونأمل أن تتمكن (سبوتنيك) من الاستمرار في التوسع وأن يكون لديها المزيد من المستمعين والمشاهدين".
وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عادت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" مرة أخرى للمشاركة في أحد أهم الأحداث المرموقة المرتبطة بقطاع الإعلام لهذا العام، وهو الكونغرس العالمي للإعلام (جي إم سي)، والذي يقام للمرة الثانية في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "تشكيل مستقبل صناعة الإعلام".
وتضمن جناح "سبوتنيك" لهذا العام، استوديو إذاعي متكامل، حيث استقبل مذيعو راديو "سبوتنيك" العربي، عددا من الضيوف البارزين، من بينهم مدراء وكالة الأنباء السعودية (واس)، ووكالة أنباء الإمارات (وام)، ووكالة الأنباء الجزائرية (واج)، والإذاعة والتلفزيون اليمني، بالإضافة إلى ممثلين عن حكومتي كردستان العراق والبحرين.
وانعقد المؤتمر العالمي للإعلام 2023، في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2023، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أي دي إن أي سي"، واستقطب أكثر من 23000 زائر(حضر المؤتمر العام الماضي 14000 شخص)، وشارك في المؤتمر ممثلون عن 172 دولة، منهم أكثر من 30 دولة يشاركون لأول مرة، وفي المجمل، عُقدت خلال المؤتمر 127 جلسة و27 ندوة تفاعلية وستة مختبرات إعلامية متخصصة.