https://sputnikarabic.ae/20240425/القوات-الأمريكية-تعلن-اعتراض-صاروخ-مضاد-للسفن-و4-طائرات-مُسيرة-أطلقتها-أنصار-الله-1088268069.html

القوات الأمريكية تعلن اعتراض صاروخ مضاد للسفن و4 طائرات مسيرة أطلقتها "أنصار الله"

القوات الأمريكية تعلن اعتراض صاروخ مضاد للسفن و4 طائرات مسيرة أطلقتها "أنصار الله"

سبوتنيك عربي

أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الخميس، اعتراض هجمات صاروخية وجوية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، وذلك بعد ساعات من تبني الجماعة استهداف سفينتين،... 25.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-25T04:54+0000

2024-04-25T04:54+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "سفينة تابعة للتحالف نجحت في يوم 24 نيسان/ أبريل، الساعة 11:51 ظهراً (بتوقيت صنعاء)، في التصدي لصاروخ باليستي مضاد للسفن تم إطلاقه باتجاه خليج عدن من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن".وأضافت أن "من المحتمل أن الصاروخ الباليستي المضاد للسفن كان يستهدف السفينة (إم ڤي يوركتاون)، وهي سفينة ترفع العلم الأمريكي وتعود عائدتها وإدارتها للولايات المتحدة، وتضم طاقماً مكوناً من 18 أمريكياً وأربعة يونانيين من ضمن أفراد الطاقم".وأكدت القيادة أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".وذكرت أن:واعتبرت أن "الصاروخ الباليستي المضاد للسفن والطائرات دون طيار تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".وبحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية، "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".يأتي الإعلان الأمريكي غداة إعلان "أنصار الله"، استهداف سفينة "ميرسك يوركتاون" الأمريكية في خليج عدن، بعددٍ من الصواريخ البحرية، ومهاجمة مدمرةً حربيةً أمريكيةً في خليج عدن، وسفينة "إم إس سي فيراكروز" الإسرائيلية في المحيط الهندي بعددٍ من الطائرات المسيرة، مؤكدةً "تحقيق العمليتين لأهدافهما بنجاح.

https://sputnikarabic.ae/20240424/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-ومدمرة-أمريكيتين-وسفينة-إسرائيلية-1088264392.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل