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القوات الأمريكية تعلن اعتراض صاروخ مضاد للسفن و4 طائرات مسيرة أطلقتها "أنصار الله"
القوات الأمريكية تعلن اعتراض صاروخ مضاد للسفن و4 طائرات مسيرة أطلقتها "أنصار الله"
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الخميس، اعتراض هجمات صاروخية وجوية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، وذلك بعد ساعات من تبني الجماعة استهداف سفينتين،... 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T04:54+0000
2024-04-25T05:06+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "سفينة تابعة للتحالف نجحت في يوم 24 نيسان/ أبريل، الساعة 11:51 ظهراً (بتوقيت صنعاء)، في التصدي لصاروخ باليستي مضاد للسفن تم إطلاقه باتجاه خليج عدن من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن".وأضافت أن "من المحتمل أن الصاروخ الباليستي المضاد للسفن كان يستهدف السفينة (إم ڤي يوركتاون)، وهي سفينة ترفع العلم الأمريكي وتعود عائدتها وإدارتها للولايات المتحدة، وتضم طاقماً مكوناً من 18 أمريكياً وأربعة يونانيين من ضمن أفراد الطاقم".وأكدت القيادة أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".وذكرت أن:واعتبرت أن "الصاروخ الباليستي المضاد للسفن والطائرات دون طيار تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".وبحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية، "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".يأتي الإعلان الأمريكي غداة إعلان "أنصار الله"، استهداف سفينة "ميرسك يوركتاون" الأمريكية في خليج عدن، بعددٍ من الصواريخ البحرية، ومهاجمة مدمرةً حربيةً أمريكيةً في خليج عدن، وسفينة "إم إس سي فيراكروز" الإسرائيلية في المحيط الهندي بعددٍ من الطائرات المسيرة، مؤكدةً "تحقيق العمليتين لأهدافهما بنجاح.
https://sputnikarabic.ae/20240424/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-ومدمرة-أمريكيتين-وسفينة-إسرائيلية-1088264392.html
https://sputnikarabic.ae/20240422/أنصار-الله-تدعو-قواتها-إلى-تصعيد-عملياتها-ضد-الملاحة-الإسرائيلية-في-البحرين-الأحمر-والعربي-1088197873.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

القوات الأمريكية تعلن اعتراض صاروخ مضاد للسفن و4 طائرات مسيرة أطلقتها "أنصار الله"

04:54 GMT 25.04.2024 (تم التحديث: 05:06 GMT 25.04.2024)
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Wattالبحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد "أنصار الله"
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
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أعلنت القوات الأمريكية، اليوم الخميس، اعتراض هجمات صاروخية وجوية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، وذلك بعد ساعات من تبني الجماعة استهداف سفينتين، أمريكية وإسرائيلية، ومهاجمة مدمرة للجيش الأمريكي.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "سفينة تابعة للتحالف نجحت في يوم 24 نيسان/ أبريل، الساعة 11:51 ظهراً (بتوقيت صنعاء)، في التصدي لصاروخ باليستي مضاد للسفن تم إطلاقه باتجاه خليج عدن من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن".
مدمرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة إسرائيلية
أمس, 20:26 GMT
وأضافت أن "من المحتمل أن الصاروخ الباليستي المضاد للسفن كان يستهدف السفينة (إم ڤي يوركتاون)، وهي سفينة ترفع العلم الأمريكي وتعود عائدتها وإدارتها للولايات المتحدة، وتضم طاقماً مكوناً من 18 أمريكياً وأربعة يونانيين من ضمن أفراد الطاقم".
وأكدت القيادة أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".
وذكرت أن:

"قوات القيادة المركزية نجحت بشكل منفصل، بين الساعة 12:07 والساعة 1:26 ظهراً، في تحديد وتدمير أربع طائرات دون طيار كانت تحلق فوق المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

واعتبرت أن "الصاروخ الباليستي المضاد للسفن والطائرات دون طيار تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".
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"أنصار الله" تدعو قواتها إلى تصعيد عملياتها ضد الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي
22 أبريل, 18:09 GMT
وبحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية، "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".
يأتي الإعلان الأمريكي غداة إعلان "أنصار الله"، استهداف سفينة "ميرسك يوركتاون" الأمريكية في خليج عدن، بعددٍ من الصواريخ البحرية، ومهاجمة مدمرةً حربيةً أمريكيةً في خليج عدن، وسفينة "إم إس سي فيراكروز" الإسرائيلية في المحيط الهندي بعددٍ من الطائرات المسيرة، مؤكدةً "تحقيق العمليتين لأهدافهما بنجاح.
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Палестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... انتشال 51 جثمانا من المقبرة الجماعية في ساحة مجمع ناصر الطبيأمس, 22:46 GMT
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