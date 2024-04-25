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المدير العام السابق للأمن العام اللبناني يستبعد توسع الحرب بين إسرائيل و"حزب الله"
المدير العام السابق للأمن العام اللبناني يستبعد توسع الحرب بين إسرائيل و"حزب الله"
سبوتنيك عربي
استبعد اللواء عباس إبراهيم، المدير العام السابق للأمن العام اللبناني، "أي عملية عسكرية واسعة على الحدود اللبنانية، فإسرائيل غير حاضرة على الصعيدين العسكري... 25.04.2024, سبوتنيك عربي
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وشدّد اللواء إبراهيم في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، على "ضرورة قيام إسرائيل بتطبيق القرار 1701 إذا ما أرادت الحصول على حل لسكان الشمال، وأي محاولة للتعديل بالقرار 1701 ستطيح به، والحديث عن تراجع حزب الله اللبناني الى ما بعد الليطاني غير واقعي".ونفى اللواء "المعلومات المسرّبة عن زيارة الموفد الأمريكي "آموس هوكستين" إلى لبنان"، معلنًا أنّه "يعمل فقط على تبريد الجبهة اللبنانية وعندما ينجز الاستحقاق الرئاسي سيتم العمل على ترسيم ما بقي من نقاط برية".وحول ملف النزوح السوري، قال اللواء إبراهيم إنّ "هذا الملف استعمل في المناوشات السياسية الداخلية"، مشيرًا إلى أنّ "كل هذا الهجوم أتى بالتزامن مع الانتخابات المحلية في أوروبا والجميع يحاول الاستفادة من هذا الملف داخل أوروبا"، داعيًا السلطات اللبنانية إلى "التمسك بهذه اللحظة المهمة على المستوى السياسي الأوروبي لأن إمكانياتنا لم تعد تسمح لنا".
https://sputnikarabic.ae/20240425/المدير-العام-السابق-للأمن-العام-اللبناني-لـسبوتنيك-روسيا-على-طريق-النصر-والغرب-سيعلن-هزيمته----1088272499.html
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المدير العام السابق للأمن العام اللبناني يستبعد توسع الحرب بين إسرائيل و"حزب الله"

08:40 GMT 25.04.2024 (تم التحديث: 08:41 GMT 25.04.2024)
© Sputnikاللواء عباس إبراهيم، المدير العام السابق للأمن العام اللبناني في لقاء مع "سبوتنيك"
اللواء عباس إبراهيم، المدير العام السابق للأمن العام اللبناني في لقاء مع سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
© Sputnik
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استبعد اللواء عباس إبراهيم، المدير العام السابق للأمن العام اللبناني، "أي عملية عسكرية واسعة على الحدود اللبنانية، فإسرائيل غير حاضرة على الصعيدين العسكري والسياسي، ولا مصلحة للولايات المتحدة من نشوب حرب في الإقليم، واجتياح لبنان إذا ما باشرت فيه إسرائيل سيؤدي إلى حرب كبرى في المنطقة".
وشدّد اللواء إبراهيم في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، على "ضرورة قيام إسرائيل بتطبيق القرار 1701 إذا ما أرادت الحصول على حل لسكان الشمال، وأي محاولة للتعديل بالقرار 1701 ستطيح به، والحديث عن تراجع حزب الله اللبناني الى ما بعد الليطاني غير واقعي".

وحول مزارع شبعا، قال اللواء إبراهيم إنّ "إسرائيل تتذرّع بأنّ هذه المزارع هي سورية وليست لبنانية، إلاّ أننا نملك وثائق وتسجيلات تثبت أنّ هذه الأراضي لبنانية، وذلك باعتراف الرئيس السوري بشار الأسد في تصريح مصوّر له من فرنسا".

اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام اللبناني السابق خلال مقابلة مع وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
المدير العام السابق للأمن العام اللبناني لـ"سبوتنيك": روسيا على طريق النصر والغرب سيعلن هزيمته
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ونفى اللواء "المعلومات المسرّبة عن زيارة الموفد الأمريكي "آموس هوكستين" إلى لبنان"، معلنًا أنّه "يعمل فقط على تبريد الجبهة اللبنانية وعندما ينجز الاستحقاق الرئاسي سيتم العمل على ترسيم ما بقي من نقاط برية".

ودعا اللواء إبراهيم "الأطراف اللبنانية الخائفة من حزب الله اللبناني إلى الحوار معه والحصول على تطمينات"، لافتًا إلى أنّ "الحزب لم يربط يومًا بين ما يجري على الجبهة الجنوبية وبين الداخل اللبناني".

اللواء عباس إبراهيم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
المدير العام السابق للأمن العام اللبناني لـ"سبوتنيك": حماس قادرة على فرض إيقاع سياسي جديد بعد الحرب
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وحول ملف النزوح السوري، قال اللواء إبراهيم إنّ "هذا الملف استعمل في المناوشات السياسية الداخلية"، مشيرًا إلى أنّ "كل هذا الهجوم أتى بالتزامن مع الانتخابات المحلية في أوروبا والجميع يحاول الاستفادة من هذا الملف داخل أوروبا"، داعيًا السلطات اللبنانية إلى "التمسك بهذه اللحظة المهمة على المستوى السياسي الأوروبي لأن إمكانياتنا لم تعد تسمح لنا".
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