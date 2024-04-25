https://sputnikarabic.ae/20240425/رئيس-الوزراء-اليوناني-أثينا-لن-ترسل-أنظمة-إس---300-إلى-أوكرانيا-1088289869.html

رئيس الوزراء اليوناني: أثينا لن ترسل أنظمة "إس - 300" إلى أوكرانيا

رئيس الوزراء اليوناني: أثينا لن ترسل أنظمة "إس - 300" إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن حلفاء بلاده طلبوا إرسال أنظمة الدفاع الجوي "إس-300" أو باتريوت إلى أوكرانيا، لكن أثينا لن تفعل ذلك. 25.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-25T19:54+0000

2024-04-25T19:54+0000

2024-04-25T19:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

اليونان

العالم

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وفي مقابلة مع قناة "سكاي" التلفزيونية، سأل المحاور عن مدى مصداقية مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" حول مطالبة اليونان بإرسال أنظمة "إس-300" أو باتريوت إلى أوكرانيا، فأجاب ميتسوتاكيس: "اليونان لن ترسل لأوكرانيا صواريخ "إس-300" أو باتريوت".وأضاف ميتسوتاكيس: "لكن أنظمة الدفاع الجوي التي ذكرتها هي أنظمة مهمة لحماية المجال الجوي اليوناني، ولن يتم توفيرها لأوكرانيا".وكشف متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة سلمت صواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى، إلى أوكرانيا لاستخدامها "داخل الأراضي الأوكرانية ذات السيادة"، كما يزعمون.وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الأوكرانيين استخدموها مرتين ضد أهداف في عمق الخطوط الخلفية الروسية. وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتجعل دول الناتو مشاركة بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

https://sputnikarabic.ae/20240425/ستولتنبرغ-الولايات-المتحدة-وأوروبا-لم-يقدموا-لأوكرانيا-الدعم-العسكري-الموعود-في-الأشهر-الأخيرة--1088288246.html

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