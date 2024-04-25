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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240425/ستولتنبرغ-الولايات-المتحدة-وأوروبا-لم-يقدموا-لأوكرانيا-الدعم-العسكري-الموعود-في-الأشهر-الأخيرة--1088288246.html
ستولتنبرغ: الولايات المتحدة وأوروبا لم يقدموا لأوكرانيا الدعم العسكري الموعود في الأشهر الأخيرة
ستولتنبرغ: الولايات المتحدة وأوروبا لم يقدموا لأوكرانيا الدعم العسكري الموعود في الأشهر الأخيرة
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، الذي يقوم بزيارة إلى ألمانيا، أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، لم يقدموا لأوكرانيا الدعم... 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T17:48+0000
2024-04-25T17:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الناتو
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وأضاف في كلمة تم بثهاعلى الموقع الالكتروني للحلف: "يجب أن نكون صادقين، في الأشهر الأخيرة، لم يف حلفاء الناتو بوعودهم بمساعدة أوكرانيا".وأشار ستولتنبرغ إلى أن الولايات المتحدةالأمريكية لم تتمكن من الاتفاق على حزمة مساعدات جديدة، لأشهر عدة، في حين قدمت الدول الأوروبية أقل بكثير مما كان مخططا له، وأكد على أن "هذه التأخيرات لها عواقب".على وجه الخصوص، لم يكن لدى أوكرانيا، حسب قوله، ما يمكنها للدفاع عن نفسها ضد الطائرات من دون طيار والصواريخ الروسية، وكانت كييف أيضًا أدنى بكثير من الجانب الروسي في القوة النارية.وذكر بيسكوف للصحفي بافيل زاروبين، قائلا: "هذا (تسليم الصواريخ الطويلة المدى) هو تأكيد آخر على التورط المباشر للولايات المتحدة الأمريكية في الصراع بأوكرانيا".وتابع: "أولًا، هذا تأكيد إضافي على التورط المباشر للولايات المتحدة الأمريكية في الصراع الدائر في أوكرانيا. ثانيًا، هناك جانب مثير للاهتمام للغاية في هذا الوضع، لقد تمت هذه التسليمات بالفعل، في حين أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد".وفي وقت سابق، وافق الكونغرس الأمريكي بمجلسيه(النواب والشيوخ) على مشروع قانون بشأن المساعدات الخارجية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان. وبالإضافة إلى ذلك، وافق أعضاء الكونغرس على مصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240425/الكرملين-حول-الإمداد-السري-للصواريخ-الأمريكية-لكييف-هذا-تأكيد-آخر-على-تورط-واشنطن-في-الصراع-1088286976.html
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روسيا, الناتو
روسيا, الناتو

ستولتنبرغ: الولايات المتحدة وأوروبا لم يقدموا لأوكرانيا الدعم العسكري الموعود في الأشهر الأخيرة

17:48 GMT 25.04.2024
© Saul Loebالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
© Saul Loeb
تابعنا عبر
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، الذي يقوم بزيارة إلى ألمانيا، أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، لم يقدموا لأوكرانيا الدعم العسكري الموعود، في الأشهر الأخيرة.
وأضاف في كلمة تم بثهاعلى الموقع الالكتروني للحلف: "يجب أن نكون صادقين، في الأشهر الأخيرة، لم يف حلفاء الناتو بوعودهم بمساعدة أوكرانيا".
وأشار ستولتنبرغ إلى أن الولايات المتحدةالأمريكية لم تتمكن من الاتفاق على حزمة مساعدات جديدة، لأشهر عدة، في حين قدمت الدول الأوروبية أقل بكثير مما كان مخططا له، وأكد على أن "هذه التأخيرات لها عواقب".
على وجه الخصوص، لم يكن لدى أوكرانيا، حسب قوله، ما يمكنها للدفاع عن نفسها ضد الطائرات من دون طيار والصواريخ الروسية، وكانت كييف أيضًا أدنى بكثير من الجانب الروسي في القوة النارية.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن تورط الولايات المتحدة الأمريكية في الصراع في أوكرانيا، تأكد من خلال إمداداتها من الصواريخ الطويلة المدى لكييف.
وذكر بيسكوف للصحفي بافيل زاروبين، قائلا: "هذا (تسليم الصواريخ الطويلة المدى) هو تأكيد آخر على التورط المباشر للولايات المتحدة الأمريكية في الصراع بأوكرانيا".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين حول الإمداد السري للصواريخ الأمريكية لكييف: هذا تأكيد آخر على تورط واشنطن في الصراع
15:51 GMT
وتابع: "أولًا، هذا تأكيد إضافي على التورط المباشر للولايات المتحدة الأمريكية في الصراع الدائر في أوكرانيا. ثانيًا، هناك جانب مثير للاهتمام للغاية في هذا الوضع، لقد تمت هذه التسليمات بالفعل، في حين أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد".
وأضاف: "لا أستبعد احتمال أن يكون أولئك الذين اتخذوا مثل هذا القرار ونفذوه قد انتهكوا التشريعات الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية، وربما، بالتأكيد، سوف ينتبه بعض أعضاء الكونغرس إلى هذا، ويتساءلون عما إذا كان كل شيء قد تم بشكل قانوني".
وفي وقت سابق، وافق الكونغرس الأمريكي بمجلسيه(النواب والشيوخ) على مشروع قانون بشأن المساعدات الخارجية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان. وبالإضافة إلى ذلك، وافق أعضاء الكونغرس على مصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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