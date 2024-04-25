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https://sputnikarabic.ae/20240425/رئيس-بلدية-المطلة-الإسرائيلية-حكومة-نتنياهو-تخلت-عن-مستوطنات-الشمال-1088279884.html
رئيس بلدية المطلة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو تخلت عن مستوطنات الشمال
رئيس بلدية المطلة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو تخلت عن مستوطنات الشمال
سبوتنيك عربي
صرح رئيس بلدية المطلة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن حكومة بنيامين نتنياهو تخلت عن مستوطنات الشمال. 25.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-25T12:40+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، عن ديفيد أزولاي، رئيس بلدية مستوطنة المطلة الواقعة شمالي إسرائيل، أن حكومة بنيامين نتنياهو قد تخلت عن مناطق الشمال.وأضاف أزولاي أن الحكومة الإسرائيلية قد أخذت أرضا صالحة وقابلة للزراعة والسياحة وسكانا طيبين، وقررت التخلي عن هذا المكان، وتشتيت السكان وتفريقهم.وفي السياق نفسه، جدد رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، مطالبته بسيطرة إسرائيل على جنوب لبنان حتى نهر الليطاني.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقابلة مع ليبرمان، جدد من خلالها مطالبته الحكومة الإسرائيلية بالسيطرة على الجنوب اللبناني حتى نهر الليطاني، بدعوى أن هذا الأمر "سيمنح بيروت حكومة تمارس من خلالها سيادتها على الأراضي اللبنانية"، وفق وصفه.وأفاد أفيغدور ليبرمان الذي شغل أكثر من منصب في وزارات إسرائيلية سابقة، منها وزارة الدفاع والمالية، بأن أي ترتيب آخر في الجنوب اللبناني، بعيدا عن سيطرة إسرائيل على تلك المنطقة حتى نهر الليطاني، ستعيد بلاده إلى المكان نفسه خلال سنوات قليلة، على حد زعمه.وأوضح رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" بشأن التصعيد الجاري على الحدود الشمالية لبلاده مع "حزب الله" اللبناني، أنه "طالما لا توجد حكومة في لبنان قادرة على ممارسة سيادتها في جنوب لبنان، فليس هناك خيار آخر".وأضاف أنه "على الأطراف الدولية إعطاء ضمانات بالتزام إسرائيل بتطبيق ما عليها من شروط ومندرجات وعدم الاعتداء على الأراضي اللبنانية".وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر ونصف، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20240423/انقطاع-التيار-الكهربائي-في-كريات-شمونة-جراء-سقوط-صواريخ-أطلقت-من-لبنان-1088232205.html
https://sputnikarabic.ae/20240425/ليبرمان-يجدد-مطالبته-بسيطرة-إسرائيل-على-الجنوب-اللبناني-حتى-نهر-الليطاني-1088269705.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, رصد الأخبار, الأخبار, أخبار لبنان, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله

رئيس بلدية المطلة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو تخلت عن مستوطنات الشمال

12:40 GMT 25.04.2024
© AFP 2023 / Joseph Eidصورة مأخوذة من قرية الوزاني بجنوب لبنان تظهر الجزء الشمالي من قرية الغجر الحدودية التي أسستها إسرائيل مؤخرًا ، في 21 يوليو 2023.
صورة مأخوذة من قرية الوزاني بجنوب لبنان تظهر الجزء الشمالي من قرية الغجر الحدودية التي أسستها إسرائيل مؤخرًا ، في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
© AFP 2023 / Joseph Eid
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صرح رئيس بلدية المطلة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن حكومة بنيامين نتنياهو تخلت عن مستوطنات الشمال.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، عن ديفيد أزولاي، رئيس بلدية مستوطنة المطلة الواقعة شمالي إسرائيل، أن حكومة بنيامين نتنياهو قد تخلت عن مناطق الشمال.
وأضاف أزولاي أن الحكومة الإسرائيلية قد أخذت أرضا صالحة وقابلة للزراعة والسياحة وسكانا طيبين، وقررت التخلي عن هذا المكان، وتشتيت السكان وتفريقهم.
صورة مأخوذة من قرية الوزاني بجنوب لبنان تظهر الجزء الشمالي من قرية الغجر الحدودية التي أسستها إسرائيل مؤخرًا ، في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
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23 أبريل, 21:26 GMT
وفي السياق نفسه، جدد رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، مطالبته بسيطرة إسرائيل على جنوب لبنان حتى نهر الليطاني.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقابلة مع ليبرمان، جدد من خلالها مطالبته الحكومة الإسرائيلية بالسيطرة على الجنوب اللبناني حتى نهر الليطاني، بدعوى أن هذا الأمر "سيمنح بيروت حكومة تمارس من خلالها سيادتها على الأراضي اللبنانية"، وفق وصفه.
وأفاد أفيغدور ليبرمان الذي شغل أكثر من منصب في وزارات إسرائيلية سابقة، منها وزارة الدفاع والمالية، بأن أي ترتيب آخر في الجنوب اللبناني، بعيدا عن سيطرة إسرائيل على تلك المنطقة حتى نهر الليطاني، ستعيد بلاده إلى المكان نفسه خلال سنوات قليلة، على حد زعمه.
وأوضح رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" بشأن التصعيد الجاري على الحدود الشمالية لبلاده مع "حزب الله" اللبناني، أنه "طالما لا توجد حكومة في لبنان قادرة على ممارسة سيادتها في جنوب لبنان، فليس هناك خيار آخر".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي أقغدور ليبرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
ليبرمان يجدد مطالبته بسيطرة إسرائيل على الجنوب اللبناني حتى نهر الليطاني
06:43 GMT
وأضاف أنه "على الأطراف الدولية إعطاء ضمانات بالتزام إسرائيل بتطبيق ما عليها من شروط ومندرجات وعدم الاعتداء على الأراضي اللبنانية".
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر ونصف، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري.
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