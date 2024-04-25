https://sputnikarabic.ae/20240425/طلاب-في-مواجهة-حكومات-الغرب-عندما-تكشف-غزة--زيف-الحرية-فيديو----1088283686.html

طلاب في مواجهة حكومات الغرب... عندما تكشف غزة "عورة الحرية"... فيديو

طلاب في مواجهة حكومات الغرب... عندما تكشف غزة "عورة الحرية"... فيديو

سبوتنيك عربي

كشفت الاحتجاجات التي شهدها عدد من الجامعات حول العالم دعمًا لغزة، عن زيف وبطلان الكثير من الشعارات التي أطلقها الغرب وتغنى بها منذ سنوات والتي ترفع شعارات... 25.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-25T13:47+0000

2024-04-25T13:47+0000

2024-04-25T14:04+0000

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وشهدت عدة جامعات أمريكية، يوم الاثنين الماضي، توترات بين طلاب متضامنين مع الفلسطينيين، وإدارات المؤسسات الأكاديمية، ما أسفر مع توقيف عدد من المحتجين، وإطلاق دعوات للدراسة عبر الإنترنت.من جانبها، نشرت شرطة نيويورك العشرات من عناصرها في حرم جامعة نيويورك لتفريق المتظاهرين، وبدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي مع إقامة ما وصف بأنه "مخيم تضامن مع غزة" في حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، قبل أن تتسع لتشمل جامعات أخرى مثل جامعة نيويورك (NYU) ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ويال وغيرها، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية. في سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الخميس، إن الرأي العام العالمي استيقظ وقد عقد العزم على وقف "جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة والضفة الغربية"، على حد وصفه.ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن كنعاني تصريحات أوضح خلالها أن الرأي العام العالمي يعتزم كذلك "تسليم الجناة في جرائم الحرب الإسرائيلية للمحاكم الدولية ذات الاختصاص لتطبيق العدالة بحقهم"، وتأتي تصريحات كنعاني تعليقًا على خروج مظاهرات ضد الحرب في غزة في الجامعات الأمريكية.في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20240424/تصويت-برأيك-هل-أصبحت-دولة-فلسطين-أمرا-واقعا-بعد-اعتراف-143-دولة-بها؟-1088250277.html

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