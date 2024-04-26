https://sputnikarabic.ae/20240426/إعلام-القوات-المسلحة-الأوكرانية-ترفض-استخدام-دبابات-أبرامز-الأمريكية-1088293330.html
إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية ترفض استخدام دبابات أبرامز الأمريكية
إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية ترفض استخدام دبابات أبرامز الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا توقفت عن استخدام دبابات "أبرمز" الأمريكية التي تم نقلها من الولايات المتحدة، وذلك بسبب نشاط المسيرات... 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T05:40+0000
2024-04-26T05:40+0000
2024-04-26T05:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين أن "الدبابات تم سحبها الآن من الخطوط الأمامية، وستعمل الولايات المتحدة مع الأوكرانيين لتغيير التكتيكات".وفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في البنتاغون، لم يذكر اسمه، إن الاستخدام الواسع النطاق للطائرات المسيرة في ساحة المعركة يعني أنه "لا توجد أرض مفتوحة يمكنك القيادة فيها ببساطة دون خوف من اكتشافك".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240425/جنود-روس-يبحثون-عن-دبابة-أبرامز-أمريكية-لمدة-3-أيام-ويدمروها-بـلانتسيت-1088270930.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية ترفض استخدام دبابات أبرامز الأمريكية
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا توقفت عن استخدام دبابات "أبرمز" الأمريكية التي تم نقلها من الولايات المتحدة، وذلك بسبب نشاط المسيرات الروسية التي تعرض هذه الدبابات للخطر في ساحة المعركة.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين أن "الدبابات تم سحبها الآن من الخطوط الأمامية، وستعمل الولايات المتحدة مع الأوكرانيين لتغيير التكتيكات".
وفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في البنتاغون، لم يذكر اسمه، إن الاستخدام الواسع النطاق للطائرات المسيرة في ساحة المعركة يعني أنه "لا توجد أرض مفتوحة يمكنك القيادة فيها ببساطة دون خوف من اكتشافك".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.