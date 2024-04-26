https://sputnikarabic.ae/20240426/إعلام-نرويجي-يكشف-كيف-يتم-نقل-الأوكرانيين-قسرا-إلى-الجيش-من-الشوارع-1088316154.html

إعلام نرويجي يكشف كيف يتم نقل الأوكرانيين قسرا إلى الجيش من الشوارع

إعلام نرويجي يكشف كيف يتم نقل الأوكرانيين قسرا إلى الجيش من الشوارع

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام نرويجية بأن الرجال الأوكرانيين في أوديسا يتم تجنيدهم قسراً في الجيش، ويتم إيقافهم في الشوارع، ويضطر الكثير منهم إلى الاختباء في منازلهم. 26.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-26T17:18+0000

2024-04-26T17:18+0000

2024-04-26T17:18+0000

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وذكر تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية: "في أوديسا بأوكرانيا، يتم تجنيد الرجال قسراً في الجيش في الشوارع، ويبقى العديد منهم في منازلهم خلال النهار لتجنب إيقافهم وتجنيدهم في الجيش".وبحسب مكسيم فهو يملك عينا واحدة، لكن هذا لم يزعج الطبيب، ووصفه بأنه صالح للخدمة العسكرية، وبعد أن دفع "للأشخاص المناسبين" (رشوة)، بقي الرجل في المنزل، لكنه لا يزال خائفًا من مغادرة المنزل.تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي، وقّع فلاديمير زيلينسكي مرسومًا بشأن التعبئة العامة. يُحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا خلال فترة الأحكام العرفية. يمكن تقديم الاستدعاء في أماكن مختلفة.وظهرت مقاطع فيديو لكيفية القيام بذلك في الشوارع وفي محطات الوقود والمقاهي. ليس من الضروري أن يتم تقديمه من قبل ممثل المركز الإقليمي للتجنيد والدعم الاجتماعي (كما تم استدعاء مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية مؤخرًا في أوكرانيا)، ويمكن أن يتم ذلك أيضًا من قبل رؤساء المؤسسة التي يعمل فيها المجند ورؤساء مكاتب الإسكان.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

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