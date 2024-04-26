https://sputnikarabic.ae/20240426/العراق-مقتل-شخصين-وإصابة-مثلهما-في-هجوم-بطائرة-مسيرة-على--حقل-كورمو-الغازي-1088319257.html
العراق.. مقتل شخصين وإصابة مثلهما في هجوم بطائرة مسيرة على حقل كورمو الغازي
العراق.. مقتل شخصين وإصابة مثلهما في هجوم بطائرة مسيرة على حقل كورمو الغازي
سبوتنيك عربي
قتل شخصان وأصيب اثنان آخران، اليوم الجمعة، في هجوم تخريبي استهدف حقل كور مو الغازي ناحية قادر كرم بمحافظة السليمانية العراقية. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T21:07+0000
2024-04-26T21:07+0000
2024-04-26T21:07+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
العراق
طائرة مسيرة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1d/1067013574_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d623cbb366b283dccb7396ea6e921ef6.jpg
وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي عبر حسابها بمنصة "إكس"، أن القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة تحقيقية فنية لمعرفة ملابسات الهجوم التخريبي الذي تم تنفيذه بواسطة طائرة مسيرة واستهدف حقل كور مو الغازي.وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقية إلى أن الهجوم أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين جميعهم يحملون الجنسية الآسيوية.وأدانت خلية الإعلام الأمني العراقية الهجوم. مؤكدة أن هذه الاعتداءات تحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني والتأثير على عجلة التقدم والتنمية التي يشهدها العراق.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1d/1067013574_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_9adb515b37e491ab98128a438f7f90d7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العراق اليوم, العراق, طائرة مسيرة
العالم العربي, أخبار العراق اليوم, العراق, طائرة مسيرة
العراق.. مقتل شخصين وإصابة مثلهما في هجوم بطائرة مسيرة على حقل كورمو الغازي
قتل شخصان وأصيب اثنان آخران، اليوم الجمعة، في هجوم تخريبي استهدف حقل كور مو الغازي ناحية قادر كرم بمحافظة السليمانية العراقية.
وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي عبر حسابها بمنصة "إكس"، أن القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة تحقيقية فنية لمعرفة ملابسات الهجوم التخريبي الذي تم تنفيذه بواسطة طائرة مسيرة واستهدف حقل كور مو الغازي.
وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقية إلى أن الهجوم أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين
جميعهم يحملون الجنسية الآسيوية.
وأدانت خلية الإعلام الأمني العراقية الهجوم. مؤكدة أن هذه الاعتداءات تحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني والتأثير على عجلة التقدم والتنمية التي يشهدها العراق.