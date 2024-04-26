https://sputnikarabic.ae/20240426/القوات-الروسية-تقضي-على-مجموعات-عسكرية-أوكرانية-خلال-إنزالها-من-القطارات-في-مقاطعة-خاركوف-1088292953.html

القوات الروسية تقضي على مجموعات عسكرية أوكرانية خلال إنزالها من القطارات في مقاطعة خاركوف

القوات الروسية تقضي على مجموعات عسكرية أوكرانية خلال إنزالها من القطارات في مقاطعة خاركوف

سبوتنيك عربي

أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية استهدفت محطة لسكة الحديد في مدينة بالاكليا في مقاطعة خاركوف، وذلك... 26.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-26T05:02+0000

2024-04-26T05:02+0000

2024-04-26T05:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأوضح ليبيديف نقلا عن مصادر خاصة أنه خلال المساء عند إنزال قوات مسلحة أوكرانية مع المعدات المرافقة لهم في محطة سكة حديد بالاكليا تم ضرب المكان وأسفر ذلك عن مقتل وجرحى عدد كبير منهم وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان بعد تطويقه.ووفقًا لمعلوماته، تم تنفيذ غارة مساء الخميس على محطة السكة الحديد في بلدة أوداتشنوي في مقاطعة دونيتسك، حيث تم تعطيل عملية تسليم الذخيرة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240424/مصدر-لـسبوتنيك-الجيش-الروسي-يستهدف-مهجعا-للقوات-الأوكرانية-في-خاركوف-1088234827.html

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