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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240426/القوات-الروسية-تقضي-على-مجموعات-عسكرية-أوكرانية-خلال-إنزالها-من-القطارات-في-مقاطعة-خاركوف-1088292953.html
القوات الروسية تقضي على مجموعات عسكرية أوكرانية خلال إنزالها من القطارات في مقاطعة خاركوف
القوات الروسية تقضي على مجموعات عسكرية أوكرانية خلال إنزالها من القطارات في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية استهدفت محطة لسكة الحديد في مدينة بالاكليا في مقاطعة خاركوف، وذلك... 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T05:02+0000
2024-04-26T05:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأوضح ليبيديف نقلا عن مصادر خاصة أنه خلال المساء عند إنزال قوات مسلحة أوكرانية مع المعدات المرافقة لهم في محطة سكة حديد بالاكليا تم ضرب المكان وأسفر ذلك عن مقتل وجرحى عدد كبير منهم وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان بعد تطويقه.ووفقًا لمعلوماته، تم تنفيذ غارة مساء الخميس على محطة السكة الحديد في بلدة أوداتشنوي في مقاطعة دونيتسك، حيث تم تعطيل عملية تسليم الذخيرة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240424/مصدر-لـسبوتنيك-الجيش-الروسي-يستهدف-مهجعا-للقوات-الأوكرانية-في-خاركوف-1088234827.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تقضي على مجموعات عسكرية أوكرانية خلال إنزالها من القطارات في مقاطعة خاركوف

05:02 GMT 26.04.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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تابعنا عبر
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية استهدفت محطة لسكة الحديد في مدينة بالاكليا في مقاطعة خاركوف، وذلك أثناء إنزال أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية.
وأوضح ليبيديف نقلا عن مصادر خاصة أنه خلال المساء عند إنزال قوات مسلحة أوكرانية مع المعدات المرافقة لهم في محطة سكة حديد بالاكليا تم ضرب المكان وأسفر ذلك عن مقتل وجرحى عدد كبير منهم وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان بعد تطويقه.
ووفقًا لمعلوماته، تم تنفيذ غارة مساء الخميس على محطة السكة الحديد في بلدة أوداتشنوي في مقاطعة دونيتسك، حيث تم تعطيل عملية تسليم الذخيرة.
أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يستهدف مهجعا للقوات الأوكرانية في خاركوف
24 أبريل, 06:20 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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