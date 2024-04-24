https://sputnikarabic.ae/20240424/مصدر-لـسبوتنيك-الجيش-الروسي-يستهدف-مهجعا-للقوات-الأوكرانية-في-خاركوف-1088234827.html
مصدر لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يستهدف مهجعا للقوات الأوكرانية في خاركوف
مصدر لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يستهدف مهجعا للقوات الأوكرانية في خاركوف
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت مهجعا في خاركوف حيث يتمركز أفراد عسكريون أوكرانيون. 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T06:20+0000
2024-04-24T06:20+0000
2024-04-24T06:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال لوكالة ليبيديف "سبوتنيك": "كانت هناك ضربات وصلت إلى خاركوف ليلاً، وسقط صاروخنا على مهجع للقوات المسلحة الأوكرانية في خاركوف في أوتاكار ياروش لين، وتلاه صاروخ دفاع جوي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تضرب قاعدة جوية أوكرانية في مقاطعة سوميودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240419/مصدر-غارة-روسية-تستهدف-مطارا-في-نيكولاييف-1088100302.html
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روسيا
مصدر لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يستهدف مهجعا للقوات الأوكرانية في خاركوف
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت مهجعا في خاركوف حيث يتمركز أفراد عسكريون أوكرانيون.
وقال لوكالة ليبيديف "سبوتنيك": "كانت هناك ضربات وصلت إلى خاركوف ليلاً، وسقط صاروخنا على مهجع للقوات المسلحة الأوكرانية في خاركوف في أوتاكار ياروش لين، وتلاه صاروخ دفاع جوي".
وأضح أنه في منتصف الليل كان هناك وصول إلى المبنى الذي يستخدمه الجنود الأوكرانيون لتناوب القوات في بلدة بوروفايا في مقاطعة خاركوف، وكان هناك نحو 30 شخصًا وست قطع من المعدات في الفناء.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.