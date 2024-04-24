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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240424/مصدر-لـسبوتنيك-الجيش-الروسي-يستهدف-مهجعا-للقوات-الأوكرانية-في-خاركوف-1088234827.html
مصدر لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يستهدف مهجعا للقوات الأوكرانية في خاركوف
مصدر لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يستهدف مهجعا للقوات الأوكرانية في خاركوف
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت مهجعا في خاركوف حيث يتمركز أفراد عسكريون أوكرانيون. 24.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-24T06:20+0000
2024-04-24T06:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال لوكالة ليبيديف "سبوتنيك": "كانت هناك ضربات وصلت إلى خاركوف ليلاً، وسقط صاروخنا على مهجع للقوات المسلحة الأوكرانية في خاركوف في أوتاكار ياروش لين، وتلاه صاروخ دفاع جوي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تضرب قاعدة جوية أوكرانية في مقاطعة سوميودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240419/مصدر-غارة-روسية-تستهدف-مطارا-في-نيكولاييف-1088100302.html
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مصدر لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يستهدف مهجعا للقوات الأوكرانية في خاركوف

06:20 GMT 24.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت مهجعا في خاركوف حيث يتمركز أفراد عسكريون أوكرانيون.
وقال لوكالة ليبيديف "سبوتنيك": "كانت هناك ضربات وصلت إلى خاركوف ليلاً، وسقط صاروخنا على مهجع للقوات المسلحة الأوكرانية في خاركوف في أوتاكار ياروش لين، وتلاه صاروخ دفاع جوي".

وأضح أنه في منتصف الليل كان هناك وصول إلى المبنى الذي يستخدمه الجنود الأوكرانيون لتناوب القوات في بلدة بوروفايا في مقاطعة خاركوف، وكان هناك نحو 30 شخصًا وست قطع من المعدات في الفناء.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
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مصدر: غارة روسية تستهدف مطارا في نيكولاييف
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وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
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