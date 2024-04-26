https://sputnikarabic.ae/20240426/الولايات-المتحدة-تبدأ-تشييد-الرصيف-البحري-المؤقت-قبالة-ساحل-غزة-1088297333.html

الولايات المتحدة تبدأ تشييد الرصيف البحري المؤقت قبالة ساحل غزة

الولايات المتحدة تبدأ تشييد الرصيف البحري المؤقت قبالة ساحل غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، بدء تشييد الرصيف البحري المؤقت قبالة ساحل قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية الحيوية، والذي أعلن عن... 26.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-26T08:55+0000

2024-04-26T08:55+0000

2024-04-26T08:55+0000

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وقال الحساب الرسمي للبنتاغون على "تويتر"، إن الولايات المتحدة تبدأ بناء رصيف بحري مؤقت لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، فيما توقع البنتاغون اكتمال بناء الرصيف بحلول أوائل مايو/ أيار المقبل.ومن المنتظر أن يسهل الرصيف تسليم نحو 90 شاحنة محمّلة بالمساعدات الدولية إلى غزة على أن يرتفع العدد إلى 150 شاحنة مع التشغيل الكلي.يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتاكوم)، أن "سفنا تابعة للجيش الأمريكي توجهت إلى شرق البحر المتوسط، لإنشاء رصيف بحري مؤقت يسمح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة".وقالت "سنتاكوم"، في بيان لها عبر منصة "إكس": "في يوم 12 مارس 2024، غادرت سفن الجيش الأمريكي من لواء النقل السابع الاستطلاعي والقيادة الاستطلاعية المستدامة الثالثة والفيلق الثامن عشر لسلاح المظلات، وهي سفن "مونتيرري" و"ماتاموروس" و"ويلسون وارف"، قاعدة "لانغلي- يوستيس" المشتركة، في طريقها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لإنشاء رصيف بحري يسمح للسفن بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".وأضاف البيان أن السفن "تحمل المعدات والإمدادات اللازمة لإنشاء رصيف مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، في الآونة الأخيرة، أن "الجيش الأمريكي سيعمل مع شركاء دوليين على إنشاء رصيف مائي مؤقت لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، لكنه يقول إن البناء سيستغرق شهرين".وبحسب الأمم المتحدة، فإن "المجاعة أصبحت حقيقة ولم يعد من الممكن تفاديها في قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.2 مليون شخص".

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