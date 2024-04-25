https://sputnikarabic.ae/20240425/فرنسا-تدعو-لتحقيق-مستقل-حول-اكتشاف-مقابر-جماعية-في-غزة-1088290758.html

فرنسا تدعو لتحقيق مستقل حول اكتشاف مقابر جماعية في قطاع غزة

فرنسا تدعو لتحقيق مستقل حول اكتشاف مقابر جماعية في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

علّقت فرنسا على ما تم نشره من تقارير حول العثور على مقابر جماعية داخل مجمع "ناصر" الطبي في مدينة خان يونس بقطاع غزة. 25.04.2024, سبوتنيك عربي

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وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن "باريس تطالب بإجراء تحقيق مستقل للتعرف على حقيقة المقابر الجماعية، التي تم العثور عليها عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق في قطاع غزة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس.وتابع بيان الخارجية الفرنسية: "يواجه المدنيون في غزة وضعا غير مقبول منذ فترة طويلة، ولذلك يجب أن يتم وقف إطلاق النار فورا وبصورة دائمة مع السماح بدخول مساعدات إنسانية بكميات كبيرة ومن جميع المعابر المؤدية لقطاع غزة".ولفتت وكالة "وفا"، إلى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ في قطاع غزة، أحصت 392 جثة، قالت إنه تم انتشالها من مقابر جماعية في خان يونس جنوبي القطاع، بينما تم انتشال عشرات الجثث من مقبرة جماعية بمجمع "الشفاء" الطبي بمدينة غزة.وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، قد دعيا إلى تحقيق مستقل لكشف ملابسات هذا الأمر، بينما طالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتحقيق دولي واتخاذ إجراءات مستقلة لمواجهة "الإفلات من العقاب".وتسبب القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في تدمير البنية التحتية للقطاع الصحي والعديد من القطاعات، في ذات الوقت الذي بلغت فيه حصيلة القتلى الفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي إلى مايزيد عن 34 ألف قتيل، إضافة إلى أكثر من 77 ألف مصاب.

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https://sputnikarabic.ae/20240424/الجيش-الإسرائيلي-ينفي-دفن-جثث-فلسطينيين-في-مقابر-جماعية-1088249607.html

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم