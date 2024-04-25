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فرنسا تدعو لتحقيق مستقل حول اكتشاف مقابر جماعية في قطاع غزة
فرنسا تدعو لتحقيق مستقل حول اكتشاف مقابر جماعية في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
علّقت فرنسا على ما تم نشره من تقارير حول العثور على مقابر جماعية داخل مجمع "ناصر" الطبي في مدينة خان يونس بقطاع غزة. 25.04.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن "باريس تطالب بإجراء تحقيق مستقل للتعرف على حقيقة المقابر الجماعية، التي تم العثور عليها عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق في قطاع غزة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس.وتابع بيان الخارجية الفرنسية: "يواجه المدنيون في غزة وضعا غير مقبول منذ فترة طويلة، ولذلك يجب أن يتم وقف إطلاق النار فورا وبصورة دائمة مع السماح بدخول مساعدات إنسانية بكميات كبيرة ومن جميع المعابر المؤدية لقطاع غزة".ولفتت وكالة "وفا"، إلى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ في قطاع غزة، أحصت 392 جثة، قالت إنه تم انتشالها من مقابر جماعية في خان يونس جنوبي القطاع، بينما تم انتشال عشرات الجثث من مقبرة جماعية بمجمع "الشفاء" الطبي بمدينة غزة.وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، قد دعيا إلى تحقيق مستقل لكشف ملابسات هذا الأمر، بينما طالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتحقيق دولي واتخاذ إجراءات مستقلة لمواجهة "الإفلات من العقاب".وتسبب القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في تدمير البنية التحتية للقطاع الصحي والعديد من القطاعات، في ذات الوقت الذي بلغت فيه حصيلة القتلى الفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي إلى مايزيد عن 34 ألف قتيل، إضافة إلى أكثر من 77 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20240423/قيادي-بحركة-فتح-لـسبوتنيك-المقابر-الجماعية-الإسرائيلية-في-غزة-جرائم-لن-تسقط-بالتقادم-1088232079.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

فرنسا تدعو لتحقيق مستقل حول اكتشاف مقابر جماعية في قطاع غزة

20:40 GMT 25.04.2024 (تم التحديث: 20:41 GMT 25.04.2024)
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف النازحين يحاولون العودة إلى منازلهم شمالي قطاع غزة والجيش الإسرائيلي يمنعهم بالرصاص
آلاف النازحين يحاولون العودة إلى منازلهم شمالي قطاع غزة والجيش الإسرائيلي يمنعهم بالرصاص - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
علّقت فرنسا على ما تم نشره من تقارير حول العثور على مقابر جماعية داخل مجمع "ناصر" الطبي في مدينة خان يونس بقطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن "باريس تطالب بإجراء تحقيق مستقل للتعرف على حقيقة المقابر الجماعية، التي تم العثور عليها عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق في قطاع غزة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس.
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
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23 أبريل, 21:47 GMT
وتابع بيان الخارجية الفرنسية: "يواجه المدنيون في غزة وضعا غير مقبول منذ فترة طويلة، ولذلك يجب أن يتم وقف إطلاق النار فورا وبصورة دائمة مع السماح بدخول مساعدات إنسانية بكميات كبيرة ومن جميع المعابر المؤدية لقطاع غزة".
ولفتت وكالة "وفا"، إلى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ في قطاع غزة، أحصت 392 جثة، قالت إنه تم انتشالها من مقابر جماعية في خان يونس جنوبي القطاع، بينما تم انتشال عشرات الجثث من مقبرة جماعية بمجمع "الشفاء" الطبي بمدينة غزة.
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أمس, 11:46 GMT
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، قد دعيا إلى تحقيق مستقل لكشف ملابسات هذا الأمر، بينما طالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتحقيق دولي واتخاذ إجراءات مستقلة لمواجهة "الإفلات من العقاب".
وتسبب القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في تدمير البنية التحتية للقطاع الصحي والعديد من القطاعات، في ذات الوقت الذي بلغت فيه حصيلة القتلى الفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي إلى مايزيد عن 34 ألف قتيل، إضافة إلى أكثر من 77 ألف مصاب.
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