https://sputnikarabic.ae/20240426/حزب-الله-يستهدف-4-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1088291709.html
"حزب الله" يستهدف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
"حزب الله" يستهدف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T00:22+0000
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في بيان له إنه "نفذ أمس الخميس في جنوب لبنان، عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".وبحسب البيان، استهدف حزب الله "انتشارا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة، وقصف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية".وقال البيان إن عناصر حزب الله "نفّذوا هجومًا جويًا بمسيرة انقضاضية مقر عين مرغليوت الإسرائيلي للمدفعية وأصابت هدفها، وبعد رصدٍ دقيقٍ ومتابعة لتحركات قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود وأثناء دخول قوة منها إلى أول موقع المالكية، تمّ استهدافها من قبل المقاومة الإسلامية بنيران المدفعية وقد أُصيبت بشكلٍ مباشر".من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي بيان له، اليوم الجمعة، إن "الطائرات المقاتلة قصفت بنية تحتية إرهابية لتنظيم حزب الله الإرهابي في منطقة كفرشوبا، إلى جانب بنية تحتية إرهابية وبنية عسكرية للتنظيم في منطقة مركبا بجنوب لبنان".وأضاف: "تم الكشف عن قاذفتين مضادتين للدبابات عبرتا من لبنان باتجاه منطقة هار دوف (جبل دوف)، وهاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بنيران المدفعية والدبابات، كما حددت القوات وهاجمت قاذفة في منطقة شبعا بدبابة".هذا وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ200، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
https://sputnikarabic.ae/20240416/حزب-الله-يستهدف-6-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1088003065.html
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أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
"حزب الله" يستهدف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك
. وقال حزب الله في بيان له إنه "نفذ أمس الخميس في جنوب لبنان، عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".
وبحسب البيان، استهدف حزب الله "انتشارا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة، وقصف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية".
وقال البيان إن عناصر حزب الله "نفّذوا هجومًا جويًا بمسيرة انقضاضية مقر عين مرغليوت الإسرائيلي للمدفعية وأصابت هدفها، وبعد رصدٍ دقيقٍ ومتابعة لتحركات قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود وأثناء دخول قوة منها إلى أول موقع المالكية، تمّ استهدافها من قبل المقاومة الإسلامية بنيران المدفعية وقد أُصيبت بشكلٍ مباشر".
من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي بيان له، اليوم الجمعة، إن "الطائرات المقاتلة قصفت بنية تحتية إرهابية لتنظيم حزب الله الإرهابي في منطقة كفرشوبا، إلى جانب بنية تحتية إرهابية وبنية عسكرية للتنظيم في منطقة مركبا بجنوب لبنان".
وأضاف: "تم الكشف عن قاذفتين مضادتين للدبابات عبرتا من لبنان باتجاه منطقة هار دوف (جبل دوف)، وهاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بنيران المدفعية والدبابات، كما حددت القوات وهاجمت قاذفة في منطقة شبعا بدبابة".
هذا وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي
من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ200، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.