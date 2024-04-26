https://sputnikarabic.ae/20240426/روسيا-المسؤولون-عن-الهجمات-الإرهابية-على-التيار-الشمالي-لن-يفلتوا-من-العقاب-1088314528.html
روسيا: المسؤولون عن الهجمات الإرهابية على "التيار الشمالي" لن يفلتوا من العقاب
روسيا: المسؤولون عن الهجمات الإرهابية على "التيار الشمالي" لن يفلتوا من العقاب
سبوتنيك عربي
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن المسؤولين عن الهجمات الإرهابية على "التيار الشمالي" لن يفلتوا من العقاب. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T15:58+0000
2024-04-26T15:58+0000
2024-04-26T15:58+0000
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وقال نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن الدولي خاصة بموضوع العمل الإرهابي الذي وقع على خطوط "التيار الشمالي": "طوال فترة العمل على النص، كشف الزملاء الغربيون أنفسهم، وأظهروا أنهم غير مهتمين على الإطلاق بالمسؤولين عن تخريب خطي "التيار الشمالي" ومعاقبتهم، ولا توجد تفسيرات أخرى لسلوكهم".وتابع نيبينزيا: "يجب أن يكون واضحًا للجميع أن الظروف الحقيقية لما حدث لا يمكن تحديدها إلا من خلال تعاون المجتمع الدولي، رغم الجهود التي تبذلها عدد من الدول بقيادة الولايات المتحدة لإخفاء النتيجة في البحر".وأشار نيبينزيا إلى أن الغرب تجاهل جميع الطلبات المقدمة له من روسيا للتعاون في التحقيق بالهجوم الإرهابي على خطوط "التيار الشمالي".ووقعت تفجيرات تخريبية على خطوط أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق "التيار الشمالي"، يوم 26 أيلول/ سبتمبر 2022؛ ومؤخرا أعلنت السويد والدنمارك، اللتان وقع العمل التخريبي في منطقتهما الاقتصادية، وقف التحقيق في الجريمة.
https://sputnikarabic.ae/20240426/مساعد-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-عن-الهجوم-على-التيار-الشمالي-يجب-إدانة-أي-ضرر-متعمد-1088313003.html
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روسيا, التيار الشمالي, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, التيار الشمالي, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا: المسؤولون عن الهجمات الإرهابية على "التيار الشمالي" لن يفلتوا من العقاب
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن المسؤولين عن الهجمات الإرهابية على "التيار الشمالي" لن يفلتوا من العقاب.
وقال نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن الدولي خاصة بموضوع العمل الإرهابي الذي وقع على خطوط "التيار الشمالي": "طوال فترة العمل على النص، كشف الزملاء الغربيون أنفسهم، وأظهروا أنهم غير مهتمين على الإطلاق بالمسؤولين عن تخريب خطي "التيار الشمالي" ومعاقبتهم، ولا توجد تفسيرات أخرى لسلوكهم".
وأضاف نيبينزيا أن المسؤولين عن الهجمات الإرهابية على خطي "التيار الشمالي" لن يفلتوا من المسؤولية، وأن روسيا ستستخدم كل الأدوات المتاحة لتحقيق هذا الغرض.
وتابع نيبينزيا: "يجب أن يكون واضحًا للجميع أن الظروف الحقيقية لما حدث لا يمكن تحديدها إلا من خلال تعاون المجتمع الدولي، رغم الجهود التي تبذلها عدد من الدول بقيادة الولايات المتحدة لإخفاء النتيجة في البحر".
وأشار نيبينزيا إلى أن الغرب تجاهل جميع الطلبات المقدمة له من روسيا للتعاون في التحقيق بالهجوم الإرهابي على خطوط "التيار الشمالي".
وقال نيبينزيا: "السلطات في الدول الأوروبية لطالما تجاهلت وبشكل واضح جميع الطلبات المقدمة من قبل السلطات المختصة الروسية للتعاون في التحقيق المتعلق بالهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي".
ووقعت تفجيرات تخريبية على خطوط أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق "التيار الشمالي"، يوم 26 أيلول/ سبتمبر 2022؛ ومؤخرا أعلنت السويد والدنمارك، اللتان وقع العمل التخريبي في منطقتهما الاقتصادية، وقف التحقيق في الجريمة.