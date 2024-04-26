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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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البيت الأبيض والاتحاد الأوربي يريد "إجابات" من إسرائيل بشأن المقابر الجماعية في غزة. هل يسفر الموقف الدولي عن شيء؟
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هل ما زال الكتاب "خير جليس في الأنام" في عصرنا الراهن
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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لقاء سبوتنيك
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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https://sputnikarabic.ae/20240426/مساعد-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-عن-الهجوم-على-التيار-الشمالي-يجب-إدانة-أي-ضرر-متعمد-1088313003.html
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة عن الهجوم على "التيار الشمالي": يجب إدانة أي ضرر متعمد
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة عن الهجوم على "التيار الشمالي": يجب إدانة أي ضرر متعمد
سبوتنيك عربي
قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ميروسلا جينسا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، متحدثا حول موضوع الهجوم الإرهابي على "نورد ستريم"، إنه يجب التحقيق في أي... 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T14:36+0000
2024-04-26T14:36+0000
العالم
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وقالت جينسا: "إن أي ضرر متعمد يلحق بالبنية التحتية المدنية الحيوية يشكل مصدر قلق بالغ ويجب إدانته والتحقيق فيه". وأشار إلى أنه في السياق الأمني ​​الحالي، تدعو الأمم المتحدة الجميع إلى ممارسة ضبط النفس بينما تنتظر المنظمة الانتهاء من التحقيق الألماني وتقديم المزيد من المعلومات. ولفت جينسا إلى أن الأمم المتحدة لا يمكنها التحقق أو التأكد من أي تصريحات أو تقارير حول الهجوم الإرهابي على "نورد ستريم"، وليس لدى المنظمة "تفاصيل إضافية".ووقعت تفجيرات تخريبية على خطوط أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق "التيار الشمالي"، يوم 26 أيلول/ سبتمبر 2022؛ ومؤخرا أعلنت السويد والدنمارك، اللتان وقع العمل التخريبي في منطقتهما الاقتصادية، وقف التحقيق في الجريمة.
https://sputnikarabic.ae/20240410/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-يبدو-أن-لدى-الغرب-ما-يخفيه-بشأن-تفجير-التيار-الشمالي-1087859382.html
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العالم

مساعد الأمين العام للأمم المتحدة عن الهجوم على "التيار الشمالي": يجب إدانة أي ضرر متعمد

14:36 GMT 26.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiberخط أنابيب التيار الشمالي 1 بحر البلطيق ومحطة النقل لخط أنابيب الغاز أوبال، وصلة خط أنابيب بحر البلطيق ، مضاءة بحلول شمس المساء في لوبمين، ألمانيا، 20 يوليو 2022
خط أنابيب التيار الشمالي 1 بحر البلطيق ومحطة النقل لخط أنابيب الغاز أوبال، وصلة خط أنابيب بحر البلطيق ، مضاءة بحلول شمس المساء في لوبمين، ألمانيا، 20 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ميروسلا جينسا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، متحدثا حول موضوع الهجوم الإرهابي على "نورد ستريم"، إنه يجب التحقيق في أي ضرر يلحق بالبنية التحتية المدنية الحيوية وإدانته.
وقالت جينسا: "إن أي ضرر متعمد يلحق بالبنية التحتية المدنية الحيوية يشكل مصدر قلق بالغ ويجب إدانته والتحقيق فيه".
وأشار إلى أنه في السياق الأمني ​​الحالي، تدعو الأمم المتحدة الجميع إلى ممارسة ضبط النفس بينما تنتظر المنظمة الانتهاء من التحقيق الألماني وتقديم المزيد من المعلومات.
نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السفير الروسي لدى واشنطن: يبدو أن لدى الغرب ما يخفيه بشأن تفجير "التيار الشمالي"
10 أبريل, 00:52 GMT
ولفت جينسا إلى أن الأمم المتحدة لا يمكنها التحقق أو التأكد من أي تصريحات أو تقارير حول الهجوم الإرهابي على "نورد ستريم"، وليس لدى المنظمة "تفاصيل إضافية".
ووقعت تفجيرات تخريبية على خطوط أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق "التيار الشمالي"، يوم 26 أيلول/ سبتمبر 2022؛ ومؤخرا أعلنت السويد والدنمارك، اللتان وقع العمل التخريبي في منطقتهما الاقتصادية، وقف التحقيق في الجريمة.
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Палестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... انتقاد إسرائيلي للمقترح المصري بشأن الهدنة في غزة09:20 GMTВоеннослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:48 GMT
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