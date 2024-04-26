https://sputnikarabic.ae/20240426/مساعد-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-عن-الهجوم-على-التيار-الشمالي-يجب-إدانة-أي-ضرر-متعمد-1088313003.html
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة عن الهجوم على "التيار الشمالي": يجب إدانة أي ضرر متعمد
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة عن الهجوم على "التيار الشمالي": يجب إدانة أي ضرر متعمد
سبوتنيك عربي
قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ميروسلا جينسا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، متحدثا حول موضوع الهجوم الإرهابي على "نورد ستريم"، إنه يجب التحقيق في أي... 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T14:36+0000
2024-04-26T14:36+0000
2024-04-26T14:36+0000
العالم
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وقالت جينسا: "إن أي ضرر متعمد يلحق بالبنية التحتية المدنية الحيوية يشكل مصدر قلق بالغ ويجب إدانته والتحقيق فيه". وأشار إلى أنه في السياق الأمني الحالي، تدعو الأمم المتحدة الجميع إلى ممارسة ضبط النفس بينما تنتظر المنظمة الانتهاء من التحقيق الألماني وتقديم المزيد من المعلومات. ولفت جينسا إلى أن الأمم المتحدة لا يمكنها التحقق أو التأكد من أي تصريحات أو تقارير حول الهجوم الإرهابي على "نورد ستريم"، وليس لدى المنظمة "تفاصيل إضافية".ووقعت تفجيرات تخريبية على خطوط أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق "التيار الشمالي"، يوم 26 أيلول/ سبتمبر 2022؛ ومؤخرا أعلنت السويد والدنمارك، اللتان وقع العمل التخريبي في منطقتهما الاقتصادية، وقف التحقيق في الجريمة.
https://sputnikarabic.ae/20240410/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-يبدو-أن-لدى-الغرب-ما-يخفيه-بشأن-تفجير-التيار-الشمالي-1087859382.html
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العالم
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة عن الهجوم على "التيار الشمالي": يجب إدانة أي ضرر متعمد
قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ميروسلا جينسا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، متحدثا حول موضوع الهجوم الإرهابي على "نورد ستريم"، إنه يجب التحقيق في أي ضرر يلحق بالبنية التحتية المدنية الحيوية وإدانته.
وقالت جينسا: "إن أي ضرر متعمد يلحق بالبنية التحتية المدنية الحيوية يشكل مصدر قلق بالغ ويجب إدانته والتحقيق فيه".
وأشار إلى أنه في السياق الأمني الحالي، تدعو الأمم المتحدة الجميع إلى ممارسة ضبط النفس بينما تنتظر المنظمة الانتهاء من التحقيق الألماني وتقديم المزيد من المعلومات.
ولفت جينسا إلى أن الأمم المتحدة لا يمكنها التحقق أو التأكد من أي تصريحات أو تقارير حول الهجوم الإرهابي على "نورد ستريم"، وليس لدى المنظمة "تفاصيل إضافية".
ووقعت تفجيرات تخريبية على خطوط أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق "التيار الشمالي"، يوم 26 أيلول/ سبتمبر 2022؛ ومؤخرا أعلنت السويد والدنمارك، اللتان وقع العمل التخريبي في منطقتهما الاقتصادية، وقف التحقيق في الجريمة.