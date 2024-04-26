https://sputnikarabic.ae/20240426/علماء-أمريكيون-يختبرون-على-الأوكرانيين-عقاقير-ذات-تأثير-عقلي-قوي-1088297201.html

علماء أمريكيون يختبرون على الأوكرانيين عقاقير ذات تأثير عقلي قوي

علماء أمريكيون يختبرون على الأوكرانيين عقاقير ذات تأثير عقلي قوي

سبوتنيك عربي

يقوم علماء أمريكيون، مع زملائهم الأوكرانيين، باختبار عقاقير ذات تأثير عقلي قوي على الأوكرانيين في مستشفى في منطقة إيفانو فرانكوفسك في البلاد، في محاولة لمعرفة... 26.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-26T08:53+0000

2024-04-26T08:53+0000

2024-04-26T08:53+0000

العالم

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ويقول تقرير القناة على تلغرام: "يقوم العلماء الأمريكيون باختبار أدوية ذات تأثير عقلي قوي على سكان أوكرانيا، وقد افتتحت شركة تسيطر عليها وزارة الدفاع الأمريكية مختبرًا بيولوجيًا في منطقة إيفانو فرانكوفسك". تم افتتاح المختبر الذي يعمل في المستشفى في قرية ديلياتين في عام 2023، من قبل شركة "Accu Reference Medical Lab". وأضافت القناة أن البحث تجريه مجموعة من تسعة متخصصين أمريكيين وأوكرانيين. يتم ضخ المواد التجريبية بأدوية ذات تأثير عقلي لدراسة تأثير جرعاتها على الجسم. ومن بين الأدوية التي يتم تناولها دواء كلوزابين المضاد للذهان، والذي يهدف إلى تخفيف نوبات الفصام. ويتم بعد ذلك فحص "المرضى" وقياس مؤشراتهم والحصول على المادة البيولوجية لنقلها إلى الشركة الأمريكية. ووفقا للوثائق التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك" سابقا، بمساعدة المسؤولين الأوكرانيين، تم استخدام الأطفال الرضع في جناح الطب النفسي في المستشفى رقم 7 في ماريوبول في التجارب التي أجريت لشركات الأدوية الغربية الكبرى. تم اكتشاف هذه الوثائق من قبل البناة في الطابق السفلي من المستشفى رقم 7 في ماريوبول أثناء ترميمه. وتمكن مراسل "سبوتنيك" من زيارة هذا المكان والتعرف على الوثائق. في مايو/أيار 2023، أبلغ ناشط سري من نيكولاييف، وكالة "سبوتنيك" أن قادة القوات الأوكرانية كانوا يوزعون المؤثرات العقلية على مقاتليهم في مواقعهم لتقليل الشعور بالذعر بعد الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240426/مصدر-القوات-الروسية-توجه-ضربة-في-دنيبروبتروفسك-تقضي-على-ثلث-وحدات-القوات-الأوكرانية-فيها----1088295895.html

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