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https://sputnikarabic.ae/20240426/علماء-أمريكيون-يختبرون-على-الأوكرانيين-عقاقير-ذات-تأثير-عقلي-قوي-1088297201.html
علماء أمريكيون يختبرون على الأوكرانيين عقاقير ذات تأثير عقلي قوي
علماء أمريكيون يختبرون على الأوكرانيين عقاقير ذات تأثير عقلي قوي
سبوتنيك عربي
يقوم علماء أمريكيون، مع زملائهم الأوكرانيين، باختبار عقاقير ذات تأثير عقلي قوي على الأوكرانيين في مستشفى في منطقة إيفانو فرانكوفسك في البلاد، في محاولة لمعرفة... 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T08:53+0000
2024-04-26T08:53+0000
العالم
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ويقول تقرير القناة على تلغرام: "يقوم العلماء الأمريكيون باختبار أدوية ذات تأثير عقلي قوي على سكان أوكرانيا، وقد افتتحت شركة تسيطر عليها وزارة الدفاع الأمريكية مختبرًا بيولوجيًا في منطقة إيفانو فرانكوفسك". تم افتتاح المختبر الذي يعمل في المستشفى في قرية ديلياتين في عام 2023، من قبل شركة "Accu Reference Medical Lab". وأضافت القناة أن البحث تجريه مجموعة من تسعة متخصصين أمريكيين وأوكرانيين. يتم ضخ المواد التجريبية بأدوية ذات تأثير عقلي لدراسة تأثير جرعاتها على الجسم. ومن بين الأدوية التي يتم تناولها دواء كلوزابين المضاد للذهان، والذي يهدف إلى تخفيف نوبات الفصام. ويتم بعد ذلك فحص "المرضى" وقياس مؤشراتهم والحصول على المادة البيولوجية لنقلها إلى الشركة الأمريكية. ووفقا للوثائق التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك" سابقا، بمساعدة المسؤولين الأوكرانيين، تم استخدام الأطفال الرضع في جناح الطب النفسي في المستشفى رقم 7 في ماريوبول في التجارب التي أجريت لشركات الأدوية الغربية الكبرى. تم اكتشاف هذه الوثائق من قبل البناة في الطابق السفلي من المستشفى رقم 7 في ماريوبول أثناء ترميمه. وتمكن مراسل "سبوتنيك" من زيارة هذا المكان والتعرف على الوثائق. في مايو/أيار 2023، أبلغ ناشط سري من نيكولاييف، وكالة "سبوتنيك" أن قادة القوات الأوكرانية كانوا يوزعون المؤثرات العقلية على مقاتليهم في مواقعهم لتقليل الشعور بالذعر بعد الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240426/مصدر-القوات-الروسية-توجه-ضربة-في-دنيبروبتروفسك-تقضي-على-ثلث-وحدات-القوات-الأوكرانية-فيها----1088295895.html
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العالم

علماء أمريكيون يختبرون على الأوكرانيين عقاقير ذات تأثير عقلي قوي

08:53 GMT 26.04.2024
© Sputnik . أندريه ستينين / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
© Sputnik . أندريه ستينين
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يقوم علماء أمريكيون، مع زملائهم الأوكرانيين، باختبار عقاقير ذات تأثير عقلي قوي على الأوكرانيين في مستشفى في منطقة إيفانو فرانكوفسك في البلاد، في محاولة لمعرفة تأثير الجرعات على جسم الإنسان، وفقا لقناة "ماش".
ويقول تقرير القناة على تلغرام: "يقوم العلماء الأمريكيون باختبار أدوية ذات تأثير عقلي قوي على سكان أوكرانيا، وقد افتتحت شركة تسيطر عليها وزارة الدفاع الأمريكية مختبرًا بيولوجيًا في منطقة إيفانو فرانكوفسك".
تم افتتاح المختبر الذي يعمل في المستشفى في قرية ديلياتين في عام 2023، من قبل شركة "Accu Reference Medical Lab".
وأضافت القناة أن البحث تجريه مجموعة من تسعة متخصصين أمريكيين وأوكرانيين. يتم ضخ المواد التجريبية بأدوية ذات تأثير عقلي لدراسة تأثير جرعاتها على الجسم. ومن بين الأدوية التي يتم تناولها دواء كلوزابين المضاد للذهان، والذي يهدف إلى تخفيف نوبات الفصام.
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: القوات الروسية توجه ضربة في دنيبروبتروفسك تقضي على ثلث وحدات القوات الأوكرانية فيها
08:01 GMT
ويتم بعد ذلك فحص "المرضى" وقياس مؤشراتهم والحصول على المادة البيولوجية لنقلها إلى الشركة الأمريكية.

يقود البحث زينوفي فوروبيتس، الأستاذ في جامعة لفوف الطبية الوطنية "جاليتسكي". ويأتي التمويل بالكامل من الولايات المتحدة، من خلال بنك "بريفات بنك"، ويذهب إلى حساب ميخائيل كوسيلو، نائب رئيس المستشفى في ديلياتين، ومن الجانب الأمريكي، يشرف على التجارب على البشر دكتور في العلوم الطبية واختصاصي علم الأمراض جوليان بي آرس.

ووفقا للوثائق التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك" سابقا، بمساعدة المسؤولين الأوكرانيين، تم استخدام الأطفال الرضع في جناح الطب النفسي في المستشفى رقم 7 في ماريوبول في التجارب التي أجريت لشركات الأدوية الغربية الكبرى.
تم اكتشاف هذه الوثائق من قبل البناة في الطابق السفلي من المستشفى رقم 7 في ماريوبول أثناء ترميمه. وتمكن مراسل "سبوتنيك" من زيارة هذا المكان والتعرف على الوثائق.
في مايو/أيار 2023، أبلغ ناشط سري من نيكولاييف، وكالة "سبوتنيك" أن قادة القوات الأوكرانية كانوا يوزعون المؤثرات العقلية على مقاتليهم في مواقعهم لتقليل الشعور بالذعر بعد الضربات الروسية.
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