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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240426/مصدر-القوات-الروسية-توجه-ضربة-في-دنيبروبتروفسك-تقضي-على-ثلث-وحدات-القوات-الأوكرانية-فيها----1088295895.html
مصدر: القوات الروسية توجه ضربة في دنيبروبتروفسك تقضي على ثلث وحدات القوات الأوكرانية فيها
مصدر: القوات الروسية توجه ضربة في دنيبروبتروفسك تقضي على ثلث وحدات القوات الأوكرانية فيها
سبوتنيك عربي
أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، عن ضربة روسية في مقاطعة دنيبروبتروفسك أدت إلى تصفية العديد من الوحدات العسكرية... 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T08:01+0000
2024-04-26T08:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك" أنه بعد ورود معلومات سرية عسكرية عن الوحدات الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبتروفسك قررت القيادة العسكرية توجيه ضربة لوحدات العدو التي كانت بصدد الانتقال إلى مدينة اينرغودار.وأضاف ليبيديف أنه تم كشف القوات الأوكرانية والوحدات النازية بالقرب من ضفاف نهر الدنيبر وكانوا يعتزمون العبور عبر النهر، حيث تم القضاء على ثلثهم هناك.وفقًا له، على طول ساحل نهر الدنيبر من نيكوبول إلى كانيفسكي هناك الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام التي يحاول العدو القيام بها، لكن القوات الروسية تفشل كل المخططات في الوقت المناسب. ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240426/القوات-الروسية-تقضي-على-مجموعات-عسكرية-أوكرانية-خلال-إنزالها-من-القطارات-في-مقاطعة-خاركوف-1088292953.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مصدر: القوات الروسية توجه ضربة في دنيبروبتروفسك تقضي على ثلث وحدات القوات الأوكرانية فيها

08:01 GMT 26.04.2024 (تم التحديث: 08:07 GMT 26.04.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، عن ضربة روسية في مقاطعة دنيبروبتروفسك أدت إلى تصفية العديد من الوحدات العسكرية الأوكرانية.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك" أنه بعد ورود معلومات سرية عسكرية عن الوحدات الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبتروفسك قررت القيادة العسكرية توجيه ضربة لوحدات العدو التي كانت بصدد الانتقال إلى مدينة اينرغودار.
وأضاف ليبيديف أنه تم كشف القوات الأوكرانية والوحدات النازية بالقرب من ضفاف نهر الدنيبر وكانوا يعتزمون العبور عبر النهر، حيث تم القضاء على ثلثهم هناك.
وفقًا له، على طول ساحل نهر الدنيبر من نيكوبول إلى كانيفسكي هناك الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام التي يحاول العدو القيام بها، لكن القوات الروسية تفشل كل المخططات في الوقت المناسب.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقضي على مجموعات عسكرية أوكرانية خلال إنزالها من القطارات في مقاطعة خاركوف
05:02 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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