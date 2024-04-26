https://sputnikarabic.ae/20240426/مصدر-القوات-الروسية-توجه-ضربة-في-دنيبروبتروفسك-تقضي-على-ثلث-وحدات-القوات-الأوكرانية-فيها----1088295895.html

مصدر: القوات الروسية توجه ضربة في دنيبروبتروفسك تقضي على ثلث وحدات القوات الأوكرانية فيها

مصدر: القوات الروسية توجه ضربة في دنيبروبتروفسك تقضي على ثلث وحدات القوات الأوكرانية فيها

سبوتنيك عربي

أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، عن ضربة روسية في مقاطعة دنيبروبتروفسك أدت إلى تصفية العديد من الوحدات العسكرية... 26.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-26T08:01+0000

2024-04-26T08:01+0000

2024-04-26T08:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك" أنه بعد ورود معلومات سرية عسكرية عن الوحدات الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبتروفسك قررت القيادة العسكرية توجيه ضربة لوحدات العدو التي كانت بصدد الانتقال إلى مدينة اينرغودار.وأضاف ليبيديف أنه تم كشف القوات الأوكرانية والوحدات النازية بالقرب من ضفاف نهر الدنيبر وكانوا يعتزمون العبور عبر النهر، حيث تم القضاء على ثلثهم هناك.وفقًا له، على طول ساحل نهر الدنيبر من نيكوبول إلى كانيفسكي هناك الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام التي يحاول العدو القيام بها، لكن القوات الروسية تفشل كل المخططات في الوقت المناسب. ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240426/القوات-الروسية-تقضي-على-مجموعات-عسكرية-أوكرانية-خلال-إنزالها-من-القطارات-في-مقاطعة-خاركوف-1088292953.html

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روسيا, رصد عسكري