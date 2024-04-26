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https://sputnikarabic.ae/20240426/فضيحة-بسبب-مناقصة-توريد-غواصات--إلى-هولندا-1088295175.html
فضيحة بسبب مناقصة توريد غواصات إلى هولندا
فضيحة بسبب مناقصة توريد غواصات إلى هولندا
سبوتنيك عربي
طعنت شركة "ThyssenKrupp Marine Systems" الألمانية في قرار منح عقد بمليارات اليورو لبناء شركة "نافال غروب" الفرنسية غواصات للبحرية الهولندية. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T07:44+0000
2024-04-26T07:44+0000
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قررت الشركة الألمانية الاستئناف بسبب عدم الكشف عن أي من المعايير التي تم بموجبها اختيار المشروع الفرنسي، وفقا لموقع مارين لينك. وفقًا لممثلي الشركة الألمانية، ستحتاج هيئة المشتريات الهولندية ووزارة الدفاع إلى وقت للإجابة على الأسئلة ذات الصلة بالتقييم الشامل لقرار منح العقد. وفي الوقت ذاته، لا تزال اتفاقية العقد مع "نافال غروب" بحاجة إلى موافقة البرلمان الهولندي، حيث أعربت عدة أطراف عن عدم رضاها عن اختيار الشركة الفرنسية. ويذكر أن الشركة الفرنسية فازت في المناقصة في منتصف مارس/آذار 2024. وفقًا لشروط العقد، كان على الفرنسيين بناء أربع غواصات للبحرية الهولندية في غضون عشر سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20240418/الإمارات-تختبر-غواصة-تجريبية-ذات-أجنحة-1088086072.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

فضيحة بسبب مناقصة توريد غواصات إلى هولندا

07:44 GMT 26.04.2024
© AP Photoغواصة فرنسية الصنع
غواصة فرنسية الصنع - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
طعنت شركة "ThyssenKrupp Marine Systems" الألمانية في قرار منح عقد بمليارات اليورو لبناء شركة "نافال غروب" الفرنسية غواصات للبحرية الهولندية.
قررت الشركة الألمانية الاستئناف بسبب عدم الكشف عن أي من المعايير التي تم بموجبها اختيار المشروع الفرنسي، وفقا لموقع مارين لينك.
كرونوس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
الإمارات تختبر غواصة تجريبية ذات أجنحة
18 أبريل, 14:03 GMT
وفقًا لممثلي الشركة الألمانية، ستحتاج هيئة المشتريات الهولندية ووزارة الدفاع إلى وقت للإجابة على الأسئلة ذات الصلة بالتقييم الشامل لقرار منح العقد.
وفي الوقت ذاته، لا تزال اتفاقية العقد مع "نافال غروب" بحاجة إلى موافقة البرلمان الهولندي، حيث أعربت عدة أطراف عن عدم رضاها عن اختيار الشركة الفرنسية.
ويذكر أن الشركة الفرنسية فازت في المناقصة في منتصف مارس/آذار 2024. وفقًا لشروط العقد، كان على الفرنسيين بناء أربع غواصات للبحرية الهولندية في غضون عشر سنوات.
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