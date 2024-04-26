https://sputnikarabic.ae/20240426/فضيحة-بسبب-مناقصة-توريد-غواصات--إلى-هولندا-1088295175.html
فضيحة بسبب مناقصة توريد غواصات إلى هولندا
فضيحة بسبب مناقصة توريد غواصات إلى هولندا
سبوتنيك عربي
طعنت شركة "ThyssenKrupp Marine Systems" الألمانية في قرار منح عقد بمليارات اليورو لبناء شركة "نافال غروب" الفرنسية غواصات للبحرية الهولندية. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T07:44+0000
2024-04-26T07:44+0000
2024-04-26T07:44+0000
رصد عسكري
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قررت الشركة الألمانية الاستئناف بسبب عدم الكشف عن أي من المعايير التي تم بموجبها اختيار المشروع الفرنسي، وفقا لموقع مارين لينك. وفقًا لممثلي الشركة الألمانية، ستحتاج هيئة المشتريات الهولندية ووزارة الدفاع إلى وقت للإجابة على الأسئلة ذات الصلة بالتقييم الشامل لقرار منح العقد. وفي الوقت ذاته، لا تزال اتفاقية العقد مع "نافال غروب" بحاجة إلى موافقة البرلمان الهولندي، حيث أعربت عدة أطراف عن عدم رضاها عن اختيار الشركة الفرنسية. ويذكر أن الشركة الفرنسية فازت في المناقصة في منتصف مارس/آذار 2024. وفقًا لشروط العقد، كان على الفرنسيين بناء أربع غواصات للبحرية الهولندية في غضون عشر سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20240418/الإمارات-تختبر-غواصة-تجريبية-ذات-أجنحة-1088086072.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
فضيحة بسبب مناقصة توريد غواصات إلى هولندا
طعنت شركة "ThyssenKrupp Marine Systems" الألمانية في قرار منح عقد بمليارات اليورو لبناء شركة "نافال غروب" الفرنسية غواصات للبحرية الهولندية.
قررت الشركة الألمانية الاستئناف بسبب عدم الكشف عن أي من المعايير التي تم بموجبها اختيار المشروع الفرنسي، وفقا لموقع مارين لينك.
وفقًا لممثلي الشركة الألمانية، ستحتاج هيئة المشتريات الهولندية ووزارة الدفاع إلى وقت للإجابة على الأسئلة ذات الصلة بالتقييم الشامل لقرار منح العقد.
وفي الوقت ذاته، لا تزال اتفاقية العقد مع "نافال غروب" بحاجة إلى موافقة البرلمان الهولندي، حيث أعربت عدة أطراف عن عدم رضاها عن اختيار الشركة الفرنسية.
ويذكر أن الشركة الفرنسية فازت في المناقصة في منتصف مارس/آذار 2024. وفقًا لشروط العقد، كان على الفرنسيين بناء أربع غواصات للبحرية الهولندية في غضون عشر سنوات.