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https://sputnikarabic.ae/20240426/محلل-يكشف-سبب-رفض-واشنطن-توريد-أبرامز-إلى-أوكرانيا-1088298279.html
محلل يكشف سبب رفض واشنطن توريد "أبرامز" إلى أوكرانيا
محلل يكشف سبب رفض واشنطن توريد "أبرامز" إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
قال المحلل العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، أن دبابات "أبرامز" الأمريكية، مثل معظم المعدات الغربية الثقيلة المماثلة، غير مناسبة للظروف الجغرافية لدونباس... 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T09:33+0000
2024-04-26T09:33+0000
رصد عسكري
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وقال المحلل لوكالة "سبوتنيك": "لقد أدى الوعي بهذه الحقيقة إلى عدم شمل "أبرامز" في الحزمة الأمريكية الجديدة للقوات المسلحة الأوكرانية، وينصبّ التركيز على أنظمة الصواريخ البعيدة المدى، مثل "أتاكمز"، والقذائف، وأنظمة الحرب الإلكترونية، والطائرات المسيرة وهلم جرا".وأوضح الخبير أنه تبين أن دبابات "أبرامز" غير فعالة على الإطلاق في منطقة القتال، حيث خسرت أمام الطائرات المسيرة الروسية وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات. بالإضافة إلى ذلك، تبيّن أن الدبابات غير مناسبة لهذه التضاريس.وأضاف: "جميع الدبابات الغربية تقريبًا لها كتلة كبيرة جدًا، وقد علقت في التربة، خاصة في الظروف التي هطلت فيها الأمطار أو ذوبان الثلوج، تم نشر اللقطات عن هذا في العالم كله... أي أنها تتطلب نوعًا من البيئة المثالية، ولكن هنا حتى لم تتمكن من التحرك بشكل مستقل ولم يكن من الممكن سحبها، فاغتنمتها القوات المسلحة الروسية".وخلص إلى أن قرار سحب دبابات أبرامز، الذي لم يتمكن بطريقة أو بأخرى من تحسين وضع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية التي استخدمتها، هو محاولة لتقليل الضرر الذي يلحق بسمعة الولايات المتحدة.وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، أن أوكرانيا توقفت عن استخدام دبابات "أبرامز" التي أرسلتها الولايات المتحدة لها، بسبب نشاط الطائرات المسيرة الروسية، مما جعلها عرضة للخطر للغاية في ساحة المعركة.
https://sputnikarabic.ae/20240426/مصدر-القوات-الروسية-توجه-ضربة-في-دنيبروبتروفسك-تقضي-على-ثلث-وحدات-القوات-الأوكرانية-فيها----1088295895.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

محلل يكشف سبب رفض واشنطن توريد "أبرامز" إلى أوكرانيا

09:33 GMT 26.04.2024
© AFP 2023 / Nikolay Doychinovدبابة أبرامز
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
© AFP 2023 / Nikolay Doychinov
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قال المحلل العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، أن دبابات "أبرامز" الأمريكية، مثل معظم المعدات الغربية الثقيلة المماثلة، غير مناسبة للظروف الجغرافية لدونباس وتكبدت خسائر فادحة أمام الأسلحة الروسية، ولهذا السبب رفضت واشنطن المزيد من عمليات التسليم.
وقال المحلل لوكالة "سبوتنيك": "لقد أدى الوعي بهذه الحقيقة إلى عدم شمل "أبرامز" في الحزمة الأمريكية الجديدة للقوات المسلحة الأوكرانية، وينصبّ التركيز على أنظمة الصواريخ البعيدة المدى، مثل "أتاكمز"، والقذائف، وأنظمة الحرب الإلكترونية، والطائرات المسيرة وهلم جرا".
وأوضح الخبير أنه تبين أن دبابات "أبرامز" غير فعالة على الإطلاق في منطقة القتال، حيث خسرت أمام الطائرات المسيرة الروسية وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات. بالإضافة إلى ذلك، تبيّن أن الدبابات غير مناسبة لهذه التضاريس.
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: القوات الروسية توجه ضربة في دنيبروبتروفسك تقضي على ثلث وحدات القوات الأوكرانية فيها
08:01 GMT
وأضاف: "جميع الدبابات الغربية تقريبًا لها كتلة كبيرة جدًا، وقد علقت في التربة، خاصة في الظروف التي هطلت فيها الأمطار أو ذوبان الثلوج، تم نشر اللقطات عن هذا في العالم كله... أي أنها تتطلب نوعًا من البيئة المثالية، ولكن هنا حتى لم تتمكن من التحرك بشكل مستقل ولم يكن من الممكن سحبها، فاغتنمتها القوات المسلحة الروسية".
وخلص إلى أن قرار سحب دبابات أبرامز، الذي لم يتمكن بطريقة أو بأخرى من تحسين وضع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية التي استخدمتها، هو محاولة لتقليل الضرر الذي يلحق بسمعة الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، أن أوكرانيا توقفت عن استخدام دبابات "أبرامز" التي أرسلتها الولايات المتحدة لها، بسبب نشاط الطائرات المسيرة الروسية، مما جعلها عرضة للخطر للغاية في ساحة المعركة.
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Палестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... انتقاد إسرائيلي للمقترح المصري بشأن الهدنة في غزة09:20 GMTВоеннослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:48 GMT
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