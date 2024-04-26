مقتل مدني وإصابة 3 آخرين بسقوط قذيفة أوكرانية على منزل في كاخوفكا بمقاطعة خيرسون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: مصر سترد على أي تهديد إسرائيلي لأمنها عسكريا وسياسيا واقتصاديا
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
البيت الأبيض والاتحاد الأوربي يريد "إجابات" من إسرائيل بشأن المقابر الجماعية في غزة. هل يسفر الموقف الدولي عن شيء؟
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل ما زال الكتاب "خير جليس في الأنام" في عصرنا الراهن
15:33 GMT
30 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:03 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
16:14 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
لقاء سبوتنيك
النائب العراقي هيثم الفهد: "مشروع طريق التنمية" سيؤدي لزيادة وتنويع موارد الاقتصاد العراقي
17:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
09:15 GMT
26 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
10:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:39 GMT
14 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
10:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
14:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد مصري يصل إسرائيل في محاولة لإحياء المفاوضات
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
ملفات ساخنة
البيت الأبيض والاتحاد الأوربي يريد "إجابات" من إسرائيل بشأن المقابر الجماعية في غزة. هل يسفر الموقف الدولي عن شيء؟
16:24 GMT
29 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
16:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
17:00 GMT
46 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240426/مقتل-مدني-وإصابة-3-آخرين-بسقوط-قذيفة-أوكرانية-على-منزل-في-كاخوفكا-بمقاطعة-خيرسون-1088318817.html
مقتل مدني وإصابة 3 آخرين بسقوط قذيفة أوكرانية على منزل في كاخوفكا بمقاطعة خيرسون
مقتل مدني وإصابة 3 آخرين بسقوط قذيفة أوكرانية على منزل في كاخوفكا بمقاطعة خيرسون
سبوتنيك عربي
صرح حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، اليوم الجمعة، أن شخصا قتل وأصيب شخصان آخران نتيجة سقوط قذيفة على أحد المنازل في كاخوفكا بالمقاطعة. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T20:31+0000
2024-04-26T20:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/15/1086275497_0:0:1805:1015_1920x0_80_0_0_7c54b6895077ec2428c1ef378ae03501.jpg
موسكو – سبوتنيك. وكتب سالدو في قناته على منصة "تلغرام": "أطلق إرهابيو نظام كييف قذيفة مباشرة على منزل خاص في كاخوفكا، وأسفر سقوط القذيفة على المنزل عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح متوسطة، تم نقلهما إلى المستشفى".وأفيد صباح اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت القطاع السكني في نوفايا كاخوفكا، حيث قتل شخص وأصيبت ثلاثة منازل خاصة بأضرار.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240426/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-مواقعها-على-4-محاور-وتوقع-خسائر-كبيرة-بالجيش-الأوكراني-1088302006.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/15/1086275497_108:0:1548:1080_1920x0_80_0_0_0c4df5cb227b8577e02f36a702b5dc22.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, روسيا
القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, روسيا

مقتل مدني وإصابة 3 آخرين بسقوط قذيفة أوكرانية على منزل في كاخوفكا بمقاطعة خيرسون

20:31 GMT 26.04.2024 (تم التحديث: 20:57 GMT 26.04.2024)
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورصورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية
صورة جوية لمدينة أفدييفكا، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، اليوم الجمعة، أن شخصا قتل وأصيب شخصان آخران نتيجة سقوط قذيفة على أحد المنازل في كاخوفكا بالمقاطعة.
موسكو – سبوتنيك. وكتب سالدو في قناته على منصة "تلغرام": "أطلق إرهابيو نظام كييف قذيفة مباشرة على منزل خاص في كاخوفكا، وأسفر سقوط القذيفة على المنزل عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح متوسطة، تم نقلهما إلى المستشفى".
وأضاف أن القصف على القطاع السكني في غورنوستايفكا، أدى إلى إلحاق أضرار بثلاثة مبانٍ سكنية خاصة، دون وقوع قتلى أو إصابات.
وأفيد صباح اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت القطاع السكني في نوفايا كاخوفكا، حيث قتل شخص وأصيبت ثلاثة منازل خاصة بأضرار.
راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تتقدم وتحسن مواقعها على 4 محاور وتوقع خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني
11:44 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... انتقاد إسرائيلي للمقترح المصري بشأن الهدنة في غزة09:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала