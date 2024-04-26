https://sputnikarabic.ae/20240426/مقتل-مدني-وإصابة-3-آخرين-بسقوط-قذيفة-أوكرانية-على-منزل-في-كاخوفكا-بمقاطعة-خيرسون-1088318817.html
مقتل مدني وإصابة 3 آخرين بسقوط قذيفة أوكرانية على منزل في كاخوفكا بمقاطعة خيرسون
مقتل مدني وإصابة 3 آخرين بسقوط قذيفة أوكرانية على منزل في كاخوفكا بمقاطعة خيرسون
سبوتنيك عربي
صرح حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، اليوم الجمعة، أن شخصا قتل وأصيب شخصان آخران نتيجة سقوط قذيفة على أحد المنازل في كاخوفكا بالمقاطعة. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T20:31+0000
2024-04-26T20:31+0000
2024-04-26T20:57+0000
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موسكو – سبوتنيك. وكتب سالدو في قناته على منصة "تلغرام": "أطلق إرهابيو نظام كييف قذيفة مباشرة على منزل خاص في كاخوفكا، وأسفر سقوط القذيفة على المنزل عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح متوسطة، تم نقلهما إلى المستشفى".وأفيد صباح اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت القطاع السكني في نوفايا كاخوفكا، حيث قتل شخص وأصيبت ثلاثة منازل خاصة بأضرار.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240426/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-مواقعها-على-4-محاور-وتوقع-خسائر-كبيرة-بالجيش-الأوكراني-1088302006.html
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القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, روسيا
القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, روسيا
مقتل مدني وإصابة 3 آخرين بسقوط قذيفة أوكرانية على منزل في كاخوفكا بمقاطعة خيرسون
20:31 GMT 26.04.2024 (تم التحديث: 20:57 GMT 26.04.2024)
صرح حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، اليوم الجمعة، أن شخصا قتل وأصيب شخصان آخران نتيجة سقوط قذيفة على أحد المنازل في كاخوفكا بالمقاطعة.
موسكو – سبوتنيك. وكتب سالدو في قناته على منصة "تلغرام": "أطلق إرهابيو نظام كييف قذيفة مباشرة على منزل خاص في كاخوفكا، وأسفر سقوط القذيفة على المنزل عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين
بجروح متوسطة، تم نقلهما إلى المستشفى".
وأضاف أن القصف على القطاع السكني في غورنوستايفكا، أدى إلى إلحاق أضرار بثلاثة مبانٍ سكنية خاصة، دون وقوع قتلى أو إصابات.
وأفيد صباح اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت القطاع السكني في نوفايا كاخوفكا، حيث قتل شخص وأصيبت ثلاثة منازل خاصة بأضرار.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.