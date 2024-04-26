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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240426/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-مواقعها-على-4-محاور-وتوقع-خسائر-كبيرة-بالجيش-الأوكراني-1088302006.html
القوات الروسية تتقدم وتحسن مواقعها على 4 محاور وتوقع خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني
القوات الروسية تتقدم وتحسن مواقعها على 4 محاور وتوقع خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تقدمت وحسنت مواقعها على 4 محاور استراتيجية، وأوقعت خسائر كبيرة بالقوى العاملة والمعدات الأوكرانية... 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T11:44+0000
2024-04-26T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في منطقة بوروفايا في مقاطعة خاركوف، وصدت هجوما مضادا في منطقة تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 20 عسكريًا، وشاحنتين صغيرتين، وخلال القتال المضاد للبطارية، تم استهداف مدفع "دي-20"، مدفع هاوتزر "دي-30"، ومدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى محطة رادار مضادة للبطارية من طراز "أن/تي كيو-36".وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين موقعها التكتيكي على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات في مناطق ماكسيميليانوفكا، كاترينوفكا، باراسكوفيفكا، تشاسوف يار، ستوبوشكي، كونستانتينوفكا وكراسنوجوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو ما الفوات الأوكرانية نحو 430 عسكريا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و6 مركبات، بالإضافة إلى مركز تحكم للطائرات دون طيار، وخلال القتال المضاد للبطارية تم تدمير مدفع "دي -20"، ومدفع "دي -30"، ومحطتان للحرب الإلكترونية، ومحطة رادار مضادة للبطارية أمريكية الصنع من طراز "أن/تي بي كيو –50"، و4 مستودعات ذخيرة ميدانية.
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روسيا

القوات الروسية تتقدم وتحسن مواقعها على 4 محاور وتوقع خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني

11:44 GMT 26.04.2024 (تم التحديث: 11:54 GMT 26.04.2024)
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راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تقدمت وحسنت مواقعها على 4 محاور استراتيجية، وأوقعت خسائر كبيرة بالقوى العاملة والمعدات الأوكرانية ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في منطقة بوروفايا في مقاطعة خاركوف، وصدت هجوما مضادا في منطقة تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 20 عسكريًا، وشاحنتين صغيرتين، وخلال القتال المضاد للبطارية، تم استهداف مدفع "دي-20"، مدفع هاوتزر "دي-30"، ومدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى محطة رادار مضادة للبطارية من طراز "أن/تي كيو-36".
وتابع البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين موقعها التكتيكي على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات في مناطق ماكسيميليانوفكا، كاترينوفكا، باراسكوفيفكا، تشاسوف يار، ستوبوشكي، كونستانتينوفكا وكراسنوجوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو ما الفوات الأوكرانية نحو 430 عسكريا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و6 مركبات، بالإضافة إلى مركز تحكم للطائرات دون طيار، وخلال القتال المضاد للبطارية تم تدمير مدفع "دي -20"، ومدفع "دي -30"، ومحطتان للحرب الإلكترونية، ومحطة رادار مضادة للبطارية أمريكية الصنع من طراز "أن/تي بي كيو –50"، و4 مستودعات ذخيرة ميدانية.
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Палестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... انتقاد إسرائيلي للمقترح المصري بشأن الهدنة في غزة09:20 GMTВоеннослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:48 GMT
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