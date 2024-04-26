إيران: التعددية القطبية كفيلة بتسوية الصراعات سلميا
© AFP 2023 / KARIM JAAFARعلم إيران
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبر
قال سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف، علي بحريني، إن الدبلوماسية المتعددة الأقطاب، قادرة على إيجاد الإجماع وبناء الثقة والتمهيد لتسوية الصراعات بصورة سلمية، وتفادي تزايد التصعيد في بعض البلدان.
جاء ذلك على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، أمس الخميس، بمناسبة ذكرى "اليوم العالمي للتعددية القطبية والدبلوماسية من أجل السلام".
Amb @AliBahreini5 commemorating 24 April, the Int'l Day of #Multilateralism and Diplomacy for Peace:— Permanent Mission of the I.R. of IRAN to UNOG (@PMIRAN_GENEVA) April 25, 2024
" Multilateralism and diplomacy are fundamental pillars for fostering peace and upholding the principles enshrined in the #UNCharter and Int'l law. A collaborative approach among… pic.twitter.com/qmzukcHRS8
وأضاف بحريني: "تعد تعددية الأطراف والدبلوماسية ركائز أساسية لتعزيز السلام ودعم المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وتابع: "النهج التعاوني بين الدول، القائم على الاحترام المتبادل والحوار والتعاون، أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات العالمية المعقدة".
24 أغسطس 2023, 09:40 GMT
وأشار بحريني إلى أنه "من خلال الانخراط في الدبلوماسية المتعددة الأطراف، يمكن للدول التوصل إلى توافق في الآراء، وبناء الثقة، وإيجاد أرضية مشتركة لحل الصراعات سلميا ومنع تصعيد التوترات".
كما أكد الدبلوماسي الإيراني أن النزعة الأحادية التي اتبعتها بعض البلدان، أدت إلى تقويض هذا الهدف النبيل.