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إيران: التعددية القطبية كفيلة بتسوية الصراعات سلميا
إيران: التعددية القطبية كفيلة بتسوية الصراعات سلميا
سبوتنيك عربي
قال سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف، علي بحريني، إن الدبلوماسية المتعددة الأقطاب، قادرة على إيجاد الإجماع وبناء الثقة والتمهيد لتسوية... 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T08:16+0000
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جاء ذلك على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، أمس الخميس، بمناسبة ذكرى "اليوم العالمي للتعددية القطبية والدبلوماسية من أجل السلام".وأضاف بحريني: "تعد تعددية الأطراف والدبلوماسية ركائز أساسية لتعزيز السلام ودعم المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".وتابع: "النهج التعاوني بين الدول، القائم على الاحترام المتبادل والحوار والتعاون، أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات العالمية المعقدة".كما أكد الدبلوماسي الإيراني أن النزعة الأحادية التي اتبعتها بعض البلدان، أدت إلى تقويض هذا الهدف النبيل.
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران: التعددية القطبية كفيلة بتسوية الصراعات سلميا

08:16 GMT 26.04.2024
© AFP 2023 / KARIM JAAFARعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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قال سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في جنيف، علي بحريني، إن الدبلوماسية المتعددة الأقطاب، قادرة على إيجاد الإجماع وبناء الثقة والتمهيد لتسوية الصراعات بصورة سلمية، وتفادي تزايد التصعيد في بعض البلدان.
جاء ذلك على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، أمس الخميس، بمناسبة ذكرى "اليوم العالمي للتعددية القطبية والدبلوماسية من أجل السلام".
وأضاف بحريني: "تعد تعددية الأطراف والدبلوماسية ركائز أساسية لتعزيز السلام ودعم المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وتابع: "النهج التعاوني بين الدول، القائم على الاحترام المتبادل والحوار والتعاون، أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات العالمية المعقدة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
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24 أغسطس 2023, 09:40 GMT
وأشار بحريني إلى أنه "من خلال الانخراط في الدبلوماسية المتعددة الأطراف، يمكن للدول التوصل إلى توافق في الآراء، وبناء الثقة، وإيجاد أرضية مشتركة لحل الصراعات سلميا ومنع تصعيد التوترات".
كما أكد الدبلوماسي الإيراني أن النزعة الأحادية التي اتبعتها بعض البلدان، أدت إلى تقويض هذا الهدف النبيل.
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