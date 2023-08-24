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https://sputnikarabic.ae/20230824/بوتين-بريكس-تسعى-لتحقيق-نظام-عالمي-أكثر-عدلا-وتوازنا-1080377792.html
بوتين: "بريكس" تسعى لتحقيق نظام عالمي أكثر عدلا وتوازنا
بوتين: "بريكس" تسعى لتحقيق نظام عالمي أكثر عدلا وتوازنا
أكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة "بريكس" أن دول المجموعة تؤيد تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب ومتنوع الثقافة، ونبذ الإرهاب والنازية الجديدة، وأنها... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T09:40+0000
2023-08-24T09:55+0000
العالم
روسيا
قمة بريكس 2023
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وقال بوتين خلال اجتماع لزعماء "الخمسة" في صيغة "بريكس بلس": "أريد أن أشير إلى أن مجموعة "بريكس" لا تتنافس مع أحد، ولا تتعارض مع أي أحد، ولكن من الواضح أيضًا أن هذه العملية الموضوعية، عملية إنشاء نظام عالمي جديد، لا تزال تواجه معارضين لا يمكن التوفيق بينهم ويسعون إلى إبطاء هذه العملية، وكبح تشكيل مراكز مستقلة جديدة للتنمية والنفوذ في العالم".وقال بوتين خلال اجتماع لزعماء "الخمسة" في صيغة "بريكس بلس": "إن بعض السياسيين لا يترددون في تبرير حتى النازية الجديدة وكراهية الأجانب والتطرف بمختلف أنواعه والتغاضي عن الإرهاب".وتعقد قمة "بريكس" في جوهانسبرج، يومي 22 و24 أغسطس/ آب الجاري، ويحضرها زعماء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف، ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في القمة عبر تقنية الفيديو.
https://sputnikarabic.ae/20230824/الرئيس-الصيني-من-قمة-بريكس-توسيع-المجموعة-حدث-تاريخي--1080374797.html
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العالم, روسيا, قمة بريكس 2023
العالم, روسيا, قمة بريكس 2023

بوتين: "بريكس" تسعى لتحقيق نظام عالمي أكثر عدلا وتوازنا

09:40 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 09:55 GMT 24.08.2023)
© Sputnik . Aleksey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مؤتمر موسكو للأمن الدولي عن طريق الفيديو كونفرنس
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مؤتمر موسكو للأمن الدولي عن طريق الفيديو كونفرنس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev
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أكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة "بريكس" أن دول المجموعة تؤيد تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب ومتنوع الثقافة، ونبذ الإرهاب والنازية الجديدة، وأنها لاتنافس أو تعارض أحدا على الإطلاق.
وقال بوتين خلال اجتماع لزعماء "الخمسة" في صيغة "بريكس بلس": "أريد أن أشير إلى أن مجموعة "بريكس" لا تتنافس مع أحد، ولا تتعارض مع أي أحد، ولكن من الواضح أيضًا أن هذه العملية الموضوعية، عملية إنشاء نظام عالمي جديد، لا تزال تواجه معارضين لا يمكن التوفيق بينهم ويسعون إلى إبطاء هذه العملية، وكبح تشكيل مراكز مستقلة جديدة للتنمية والنفوذ في العالم".

وأشار بوتين أيضًا إلى أن دول "بريكس" تؤيد تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب والحفاظ على تنوع الحدود الثقافية الوطنية.

الرئيس الصيني، شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
الرئيس الصيني من قمة "بريكس": توسيع المجموعة حدث تاريخي... فيديو
08:25 GMT
وقال بوتين خلال اجتماع لزعماء "الخمسة" في صيغة "بريكس بلس": "إن بعض السياسيين لا يترددون في تبرير حتى النازية الجديدة وكراهية الأجانب والتطرف بمختلف أنواعه والتغاضي عن الإرهاب".
وتعقد قمة "بريكس" في جوهانسبرج، يومي 22 و24 أغسطس/ آب الجاري، ويحضرها زعماء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف، ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في القمة عبر تقنية الفيديو.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر لليوم الثالث لقمة "بريكس 2023".. قرارات تاريخية تؤثر على العالم07:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:00 GMT
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