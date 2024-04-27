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https://sputnikarabic.ae/20240427/أنصار-الله-تعلن-إصابة-سفينة-بريطانية-وإسقاط-طائرة-مسيرة-أمريكية-شمالي-اليمن-1088319770.html
"أنصار الله" تعلن إصابة سفينة بريطانية وإسقاط طائرة مسيرة أمريكية شمالي اليمن
"أنصار الله" تعلن إصابة سفينة بريطانية وإسقاط طائرة مسيرة أمريكية شمالي اليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، استهداف سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بالصواريخ، مشيرةً إلى أنها أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم... 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T00:03+0000
2024-04-27T00:03+0000
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
طوفان الأقصى
بريطانيا
غزة
إسرائيل
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان، "استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية سفينة نفطية بريطانية "أندروميدا ستار" في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر".وأكد المتحدث العسكري، "الاستمرار في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية نصرةً للشعب الفلسطيني حتى رفع الحصار ووقف العدوان عليه في قطاع غزة".يأتي هذا غداة إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تعرض سفينة إلى أضرار إثر هجومين بالصواريخ على بعد 14 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء المخَّا في محافظة تعز [جنوب غربي اليمن] الساحلية جنوب البحر الأحمر.ويأتي هجوم "أنصار الله" في البحر الأحمر، بعد 24 ساعة من إعلان الجماعة استهداف سفينة إسرائيلية (إم إس سي داروين) في خليج عدن، بالصواريخ البحرية والطائرات المُسيرة، ومهاجمة أهداف في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمجنحة.ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أن قوات الجماعة استهدفت 102 سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، خلال 202 يوم من "العدوان" على غزة، بمعدل سفينة كل يومين، دعماً للفصائل الفلسطينية في القطاع.ومنتصف مارس/ آذار الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأميركية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.وكانت "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20240426/هيئة-بحرية-بريطانية-تعلن-تضرر-سفينة-إثر-هجوم-بالصواريخ-قبالة-سواحل-اليمن-1088319380.html
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أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, بريطانيا, غزة, إسرائيل
أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, بريطانيا, غزة, إسرائيل

"أنصار الله" تعلن إصابة سفينة بريطانية وإسقاط طائرة مسيرة أمريكية شمالي اليمن

00:03 GMT 27.04.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISالمتحدث العسكري لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع
المتحدث العسكري لـأنصار الله، العميد يحيى سريع - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، استهداف سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بالصواريخ، مشيرةً إلى أنها أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو 9" أثناء تحليقها في أجواء محافظة صعدة شمال اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان، "استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية سفينة نفطية بريطانية "أندروميدا ستار" في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر".
وأضاف: "ونجحت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة اليمنية يوم أمس في إسقاط طائرة أمريكية نوع "إم كيو 9"، في أجواء محافظة صعدة، وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية وقد تم استهدافها بصاروخ مناسب".
وأكد المتحدث العسكري، "الاستمرار في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية نصرةً للشعب الفلسطيني حتى رفع الحصار ووقف العدوان عليه في قطاع غزة".
يأتي هذا غداة إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تعرض سفينة إلى أضرار إثر هجومين بالصواريخ على بعد 14 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء المخَّا في محافظة تعز [جنوب غربي اليمن] الساحلية جنوب البحر الأحمر.
ويأتي هجوم "أنصار الله" في البحر الأحمر، بعد 24 ساعة من إعلان الجماعة استهداف سفينة إسرائيلية (إم إس سي داروين) في خليج عدن، بالصواريخ البحرية والطائرات المُسيرة، ومهاجمة أهداف في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمجنحة.
ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أن قوات الجماعة استهدفت 102 سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، خلال 202 يوم من "العدوان" على غزة، بمعدل سفينة كل يومين، دعماً للفصائل الفلسطينية في القطاع.
صواريخ تستخدمها جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
هيئة بحرية بريطانية تعلن تضرر سفينة إثر هجوم بالصواريخ قبالة سواحل اليمن
أمس, 22:09 GMT
ومنتصف مارس/ آذار الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأميركية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.
وكانت "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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