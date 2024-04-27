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من الملعب
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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المقهى الثقافي
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تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
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خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
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30 د
قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد مصري يصل إسرائيل في محاولة لإحياء المفاوضات
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عرب بوينت بودكاست
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ملفات ساخنة
البيت الأبيض والاتحاد الأوربي يريد "إجابات" من إسرائيل بشأن المقابر الجماعية في غزة. هل يسفر الموقف الدولي عن شيء؟
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صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
16:54 GMT
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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من الملعب
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عرب بوينت بودكاست
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شؤون عسكرية
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https://sputnikarabic.ae/20240427/إعلام-أمريكي-واشنطن-تواجه-فترة-انحدار-لا-تستطيع-التعافي-منها--1088336193.html
إعلام أمريكي: واشنطن تواجه فترة انحدار لا تستطيع التعافي منها
إعلام أمريكي: واشنطن تواجه فترة انحدار لا تستطيع التعافي منها
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه فترة من التراجع على جميع الأصعدة، ومن غير المرجح أن تتعافى منها بسبب الافتقار إلى فهم مشترك للمشكلة وسبل... 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T15:49+0000
2024-04-27T16:40+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضافت الصحيفة نقلا عن تقرير جديد صادر عن مؤسسة "راند" البحثية، أنه "ربما تكون الولايات المتحدة تقترب من انحدار لم تتعافى منه سوى القليل من القوى العظمى. ليس لديها حتى الآن فهم مشترك للمشكلة وكيفية حلها". ويشير التقرير إلى أن "القدرة التنافسية للولايات المتحدة معرضة للتهديد على الصعيدين المحلي والدولي".كما أشارت الصحيفة إلى أنه "لوحظت المشاكل أيضاً في شكل تباطؤ نمو الإنتاجية، و"التوتر العسكري المفرط"، وهو يسلط الضوء على تراجع احترام قوة الولايات المتحدة من جانب العشرات من البلدان النامية والمنافسة من جانب الصين".وكشف متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الأربعاء الفائت، أن الولايات المتحدة سلمت صواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى، إلى أوكرانيا لاستخدامها "داخل الأراضي الأوكرانية ذات السيادة"، كما يزعمون.وبحسب البنتاغون، فقد تم تضمين الصواريخ في حزمة المساعدات العسكرية المعلن عنها في مارس/ آذار، وانتهى بها الأمر في أوكرانيا في أبريل/ نيسان.وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الأوكرانيين استخدموها مرتين ضد أهداف في عمق الخطوط الخلفية الروسية. وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتجعل دول الناتو مشاركة بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20240427/سياسية-ألمانية-ينبغي-على-الغرب-الاستجابة-لتحذيرات-روسيا-بشأن-رفض-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1088333324.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام أمريكي: واشنطن تواجه فترة انحدار لا تستطيع التعافي منها

15:49 GMT 27.04.2024 (تم التحديث: 16:40 GMT 27.04.2024)
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© Sputnik . Сергей Мамонтов
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ذكرت صحيفة أمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه فترة من التراجع على جميع الأصعدة، ومن غير المرجح أن تتعافى منها بسبب الافتقار إلى فهم مشترك للمشكلة وسبل حلها.
وأضافت الصحيفة نقلا عن تقرير جديد صادر عن مؤسسة "راند" البحثية، أنه "ربما تكون الولايات المتحدة تقترب من انحدار لم تتعافى منه سوى القليل من القوى العظمى. ليس لديها حتى الآن فهم مشترك للمشكلة وكيفية حلها". ويشير التقرير إلى أن "القدرة التنافسية للولايات المتحدة معرضة للتهديد على الصعيدين المحلي والدولي".
كما أشارت الصحيفة إلى أنه "لوحظت المشاكل أيضاً في شكل تباطؤ نمو الإنتاجية، و"التوتر العسكري المفرط"، وهو يسلط الضوء على تراجع احترام قوة الولايات المتحدة من جانب العشرات من البلدان النامية والمنافسة من جانب الصين".
ويشير الكاتب إلى أنه إذا لم يتمكن الأمريكيون من العثور على قادة جدد والاتفاق على حلول تناسب الجميع، فسوف تنهار الولايات المتحدة. وسوف تدخل في "دوامة هبوطية"، حيث نادراً ما تعكس القوى العظمى في الماضي هذا الاتجاه.
وكشف متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الأربعاء الفائت، أن الولايات المتحدة سلمت صواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى، إلى أوكرانيا لاستخدامها "داخل الأراضي الأوكرانية ذات السيادة"، كما يزعمون.
البرلمان الألماني (البوندستاغ) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سياسية ألمانية: ينبغي على الغرب الاستجابة لتحذيرات روسيا بشأن رفض انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"
13:57 GMT
وقال المتحدث باسم البنتاغون، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نعم، أستطيع تأكيد أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بصواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى بناءً على توجيهات الرئيس (الأمريكي جو بايدن)".
وبحسب البنتاغون، فقد تم تضمين الصواريخ في حزمة المساعدات العسكرية المعلن عنها في مارس/ آذار، وانتهى بها الأمر في أوكرانيا في أبريل/ نيسان.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الأوكرانيين استخدموها مرتين ضد أهداف في عمق الخطوط الخلفية الروسية. وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتجعل دول الناتو مشاركة بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
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