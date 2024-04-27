سياسية ألمانية: ينبغي على الغرب الاستجابة لتحذيرات روسيا بشأن رفض انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"

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من الملعب
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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المقهى الثقافي
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تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
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شؤون عسكرية
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قوانين الاقتصاد
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عالم سبوتنيك
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15:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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16:03 GMT
21 د
ملفات ساخنة
البيت الأبيض والاتحاد الأوربي يريد "إجابات" من إسرائيل بشأن المقابر الجماعية في غزة. هل يسفر الموقف الدولي عن شيء؟
16:24 GMT
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صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
16:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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البرنامج الصباحي
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من الملعب
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26 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
09:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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11 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
10:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
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هل تؤثر الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية والغربية على الدعم الغربي لإسرائيل؟
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مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
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واشنطن تتحدث عن زخم جديد في محادثات الأسرى، وإسرائيل تلوح بـ"آخر فرصة" قبل اجتياح رفح
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240427/سياسية-ألمانية-ينبغي-على-الغرب-الاستجابة-لتحذيرات-روسيا-بشأن-رفض-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1088333324.html
سياسية ألمانية: ينبغي على الغرب الاستجابة لتحذيرات روسيا بشأن رفض انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"
سياسية ألمانية: ينبغي على الغرب الاستجابة لتحذيرات روسيا بشأن رفض انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"
سبوتنيك عربي
صرحت السياسية الألمانية، سارة فاغنكنخت، أنه كان ينبغي على الدول الغربية أن تستجيب لتحذير روسيا بشأن عدم مقبولية ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T13:57+0000
2024-04-27T13:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار ألمانيا
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وفي مقابلة مع قناة "ميس فيرستيهين سي ميتش ريتشيغ" على موقع "يوتيوب"، قالت: "صرح الروس بوضوح أنهم لن يقبلوا حقيقة أن أوكرانيا ستصبح منطقة نفوذ عسكري أمريكي بها قواعد عسكرية وصواريخ ونقاط استطلاع".وأضافت أيضًا أن إمداد كييف بالأسلحة لن يقود القوات المسلحة الأوكرانية إلى النصر، ولكنه لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع إمكانية حل النزاع، وأن مشاركة دول الناتو بشكل مباشر في الصراع "لعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، مضيفًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، بل أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20240427/طيار-أمريكي-روسيا-لديها-تقنيات-متطورة-قادرة-على-رصد-إف-16-1088332547.html
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روسيا, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار ألمانيا

سياسية ألمانية: ينبغي على الغرب الاستجابة لتحذيرات روسيا بشأن رفض انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"

13:57 GMT 27.04.2024
© AP Photo / Michael Sohnالبرلمان الألماني (البوندستاغ)
البرلمان الألماني (البوندستاغ) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Michael Sohn
تابعنا عبر
صرحت السياسية الألمانية، سارة فاغنكنخت، أنه كان ينبغي على الدول الغربية أن تستجيب لتحذير روسيا بشأن عدم مقبولية ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي مقابلة مع قناة "ميس فيرستيهين سي ميتش ريتشيغ" على موقع "يوتيوب"، قالت: "صرح الروس بوضوح أنهم لن يقبلوا حقيقة أن أوكرانيا ستصبح منطقة نفوذ عسكري أمريكي بها قواعد عسكرية وصواريخ ونقاط استطلاع".
وشددت فاغنكنخت على أنه ينبغي للغرب وأوكرانيا في الوقت الحالي أن يسعيا جاهدين لبدء مفاوضات السلام.
وأضافت أيضًا أن إمداد كييف بالأسلحة لن يقود القوات المسلحة الأوكرانية إلى النصر، ولكنه لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طيار أمريكي: روسيا لديها تقنيات متطورة قادرة على رصد "إف-16"
13:27 GMT
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع إمكانية حل النزاع، وأن مشاركة دول الناتو بشكل مباشر في الصراع "لعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، مضيفًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، بل أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
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