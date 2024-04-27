https://sputnikarabic.ae/20240427/سياسية-ألمانية-ينبغي-على-الغرب-الاستجابة-لتحذيرات-روسيا-بشأن-رفض-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1088333324.html
سياسية ألمانية: ينبغي على الغرب الاستجابة لتحذيرات روسيا بشأن رفض انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"
سياسية ألمانية: ينبغي على الغرب الاستجابة لتحذيرات روسيا بشأن رفض انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"
سبوتنيك عربي
صرحت السياسية الألمانية، سارة فاغنكنخت، أنه كان ينبغي على الدول الغربية أن تستجيب لتحذير روسيا بشأن عدم مقبولية ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T13:57+0000
2024-04-27T13:57+0000
2024-04-27T13:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار ألمانيا
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وفي مقابلة مع قناة "ميس فيرستيهين سي ميتش ريتشيغ" على موقع "يوتيوب"، قالت: "صرح الروس بوضوح أنهم لن يقبلوا حقيقة أن أوكرانيا ستصبح منطقة نفوذ عسكري أمريكي بها قواعد عسكرية وصواريخ ونقاط استطلاع".وأضافت أيضًا أن إمداد كييف بالأسلحة لن يقود القوات المسلحة الأوكرانية إلى النصر، ولكنه لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع إمكانية حل النزاع، وأن مشاركة دول الناتو بشكل مباشر في الصراع "لعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، مضيفًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، بل أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20240427/طيار-أمريكي-روسيا-لديها-تقنيات-متطورة-قادرة-على-رصد-إف-16-1088332547.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار ألمانيا
سياسية ألمانية: ينبغي على الغرب الاستجابة لتحذيرات روسيا بشأن رفض انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"
صرحت السياسية الألمانية، سارة فاغنكنخت، أنه كان ينبغي على الدول الغربية أن تستجيب لتحذير روسيا بشأن عدم مقبولية ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي مقابلة مع قناة "ميس فيرستيهين سي ميتش ريتشيغ" على موقع "يوتيوب"، قالت: "صرح الروس بوضوح أنهم لن يقبلوا حقيقة أن أوكرانيا ستصبح منطقة نفوذ عسكري أمريكي بها قواعد عسكرية وصواريخ ونقاط استطلاع".
وشددت فاغنكنخت على أنه ينبغي للغرب وأوكرانيا في الوقت الحالي أن يسعيا جاهدين لبدء مفاوضات السلام.
وأضافت أيضًا أن إمداد كييف بالأسلحة لن يقود القوات المسلحة الأوكرانية إلى النصر، ولكنه لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى
، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع إمكانية حل النزاع، وأن مشاركة دول الناتو بشكل مباشر في الصراع "لعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا
ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، مضيفًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، بل أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.