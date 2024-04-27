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https://sputnikarabic.ae/20240427/إيران-تؤكد-اهتمامها-بالإفراج-عن-طاقم-سفينة-محتجزة-مرتبطة-بإسرائيل-1088323489.html
إيران تؤكد اهتمامها بالإفراج عن طاقم سفينة محتجزة مرتبطة بإسرائيل
إيران تؤكد اهتمامها بالإفراج عن طاقم سفينة محتجزة مرتبطة بإسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، أن بلاده تولي اهتماما بالإفراج عن طاقم سفينة حاويات ترفع العلم البرتغالي، ويملكها رجل أعمال... 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T08:01+0000
2024-04-27T08:01+0000
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وحسب وكالة "تسنيم"، أجرى عبد اللهيان مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانغيل، تركزت حول السفينة المحتجزة لدى إيران التي ترفع علم البرتغال.وأكد عبد اللهيان أن "القضية الإنسانية المتمثلة في إطلاق سراح طاقم السفينة المحتجزة موضع اهتمامنا الجاد، وأبلغنا سفراء الدول المعنية في طهران بالاهتمام بتواصل الطاقم مع قنصليات بلادهم والإفراج عنهم وتسليمهم".بدوره، أكد وزير الخارجية البرتغالي على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.وأشار إلى أن "بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتدعو إلى بذل جهود من جانب جميع دول المنطقة لتخفيف التوترات في قطاع غزة والمنطقة".وكانت وكالة الأنباء الإيرانية، قد أعلنت في 13 أبريل أن " القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت سفينة حاويات مرتبطة بإسرائيل في الخليج".وأوضحت أن السفينة تحمل اسم "إم سي إس آيرس" وتم الاستيلاء عليها بعملية إنزال بالهليكوبتر وإجلاء الأفراد على سطح السفينة بالقرب من مضيق هرمز.ونوهت بأنه "تم الآن توجيه هذه السفينة نحو المياه الإقليمية الإيرانية".وتابعت: "تدير هذه السفينة التي ترفع العلم البرتغالي شركة زودياك ماريتايم، والتي يملكها ملياردير إسرائيلي يدعى إيال عوفار".يشار إلى أن طاقم السفينة يتكون من مواطني إستونيا والهند والفلبين وباكستان وروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240413/الحرس-الثوري-الإيراني-يختطف-سفينة-إسرائيلية-في-مضيق-هرمز-فيديو-1087945557.html
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إيران تؤكد اهتمامها بالإفراج عن طاقم سفينة محتجزة مرتبطة بإسرائيل

08:01 GMT 27.04.2024
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع في موسكو، روسيا 7 ديسمبر 2023
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع في موسكو، روسيا 7 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، أن بلاده تولي اهتماما بالإفراج عن طاقم سفينة حاويات ترفع العلم البرتغالي، ويملكها رجل أعمال إسرائيلي، كانت طهران احتجزتها في مياه الخليج منتصف أبريل/نيسان الجاري.
وحسب وكالة "تسنيم"، أجرى عبد اللهيان مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانغيل، تركزت حول السفينة المحتجزة لدى إيران التي ترفع علم البرتغال.
وأكد عبد اللهيان أن "القضية الإنسانية المتمثلة في إطلاق سراح طاقم السفينة المحتجزة موضع اهتمامنا الجاد، وأبلغنا سفراء الدول المعنية في طهران بالاهتمام بتواصل الطاقم مع قنصليات بلادهم والإفراج عنهم وتسليمهم".
بدوره، أكد وزير الخارجية البرتغالي على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.
وأشار إلى أن "بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتدعو إلى بذل جهود من جانب جميع دول المنطقة لتخفيف التوترات في قطاع غزة والمنطقة".
جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة إسرائيلية في مضيق هرمز... فيديو
13 أبريل, 10:53 GMT
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية، قد أعلنت في 13 أبريل أن " القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت سفينة حاويات مرتبطة بإسرائيل في الخليج".
وأوضحت أن السفينة تحمل اسم "إم سي إس آيرس" وتم الاستيلاء عليها بعملية إنزال بالهليكوبتر وإجلاء الأفراد على سطح السفينة بالقرب من مضيق هرمز.
ونوهت بأنه "تم الآن توجيه هذه السفينة نحو المياه الإقليمية الإيرانية".
وتابعت: "تدير هذه السفينة التي ترفع العلم البرتغالي شركة زودياك ماريتايم، والتي يملكها ملياردير إسرائيلي يدعى إيال عوفار".
يشار إلى أن طاقم السفينة يتكون من مواطني إستونيا والهند والفلبين وباكستان وروسيا.
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