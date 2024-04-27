https://sputnikarabic.ae/20240427/إيران-تؤكد-اهتمامها-بالإفراج-عن-طاقم-سفينة-محتجزة-مرتبطة-بإسرائيل-1088323489.html
إيران تؤكد اهتمامها بالإفراج عن طاقم سفينة محتجزة مرتبطة بإسرائيل
إيران تؤكد اهتمامها بالإفراج عن طاقم سفينة محتجزة مرتبطة بإسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، أن بلاده تولي اهتماما بالإفراج عن طاقم سفينة حاويات ترفع العلم البرتغالي، ويملكها رجل أعمال... 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T08:01+0000
2024-04-27T08:01+0000
2024-04-27T08:01+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/08/1083869332_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a96dac1389792dcd02145427cff0e8e.jpg
وحسب وكالة "تسنيم"، أجرى عبد اللهيان مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانغيل، تركزت حول السفينة المحتجزة لدى إيران التي ترفع علم البرتغال.وأكد عبد اللهيان أن "القضية الإنسانية المتمثلة في إطلاق سراح طاقم السفينة المحتجزة موضع اهتمامنا الجاد، وأبلغنا سفراء الدول المعنية في طهران بالاهتمام بتواصل الطاقم مع قنصليات بلادهم والإفراج عنهم وتسليمهم".بدوره، أكد وزير الخارجية البرتغالي على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.وأشار إلى أن "بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتدعو إلى بذل جهود من جانب جميع دول المنطقة لتخفيف التوترات في قطاع غزة والمنطقة".وكانت وكالة الأنباء الإيرانية، قد أعلنت في 13 أبريل أن " القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت سفينة حاويات مرتبطة بإسرائيل في الخليج".وأوضحت أن السفينة تحمل اسم "إم سي إس آيرس" وتم الاستيلاء عليها بعملية إنزال بالهليكوبتر وإجلاء الأفراد على سطح السفينة بالقرب من مضيق هرمز.ونوهت بأنه "تم الآن توجيه هذه السفينة نحو المياه الإقليمية الإيرانية".وتابعت: "تدير هذه السفينة التي ترفع العلم البرتغالي شركة زودياك ماريتايم، والتي يملكها ملياردير إسرائيلي يدعى إيال عوفار".يشار إلى أن طاقم السفينة يتكون من مواطني إستونيا والهند والفلبين وباكستان وروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240413/الحرس-الثوري-الإيراني-يختطف-سفينة-إسرائيلية-في-مضيق-هرمز-فيديو-1087945557.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/08/1083869332_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_33e79c0f72f5e289b51115680816ff49.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران تؤكد اهتمامها بالإفراج عن طاقم سفينة محتجزة مرتبطة بإسرائيل
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، أن بلاده تولي اهتماما بالإفراج عن طاقم سفينة حاويات ترفع العلم البرتغالي، ويملكها رجل أعمال إسرائيلي، كانت طهران احتجزتها في مياه الخليج منتصف أبريل/نيسان الجاري.
وحسب وكالة
"تسنيم"، أجرى عبد اللهيان مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانغيل، تركزت حول السفينة المحتجزة لدى إيران التي ترفع علم البرتغال.
وأكد عبد اللهيان أن "القضية الإنسانية المتمثلة في إطلاق سراح طاقم السفينة المحتجزة موضع اهتمامنا الجاد، وأبلغنا سفراء الدول المعنية في طهران بالاهتمام بتواصل الطاقم مع قنصليات بلادهم والإفراج عنهم وتسليمهم".
بدوره، أكد وزير الخارجية البرتغالي على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.
وأشار إلى أن "بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتدعو إلى بذل جهود من جانب جميع دول المنطقة لتخفيف التوترات في قطاع غزة والمنطقة".
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية، قد أعلنت في 13 أبريل أن " القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني
احتجزت سفينة حاويات مرتبطة بإسرائيل في الخليج".
وأوضحت أن السفينة تحمل اسم "إم سي إس آيرس" وتم الاستيلاء عليها بعملية إنزال بالهليكوبتر وإجلاء الأفراد على سطح السفينة بالقرب من مضيق هرمز.
ونوهت بأنه "تم الآن توجيه هذه السفينة نحو المياه الإقليمية الإيرانية".
وتابعت: "تدير هذه السفينة التي ترفع العلم البرتغالي شركة زودياك ماريتايم، والتي يملكها ملياردير إسرائيلي يدعى إيال عوفار".
يشار إلى أن طاقم السفينة يتكون من مواطني إستونيا والهند والفلبين وباكستان وروسيا.