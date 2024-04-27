https://sputnikarabic.ae/20240427/إيران-لولا-الحرس-الثوري-لتسلل-داعش-إلى-البرلمان-الأوروبي-وقلب-أمريكا---1088325604.html

إيران: لولا الحرس الثوري لتسلل "داعش" إلى البرلمان الأوروبي وقلب أمريكا

إيران: لولا الحرس الثوري لتسلل "داعش" إلى البرلمان الأوروبي وقلب أمريكا

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، قرار الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا القاضي بفرض عقوبات جديدة على عدد من الأفراد والمؤسسات المرتبطة بالمجال... 27.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-27T09:35+0000

2024-04-27T09:35+0000

2024-04-27T09:35+0000

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg

وأصدرت الخارجية الإيرانية بيانا أدانت فيه بشدة تصرفات الدول الغربية الثلاث، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا، بسبب فرضهم عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات القانونية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية الإسلامية، وكذلك قرار البرلمان الأوروبي وطرح مزاعم ضد إيران، وانتقد انضمام بعض البلدان في أوروبا إلى نهج الحكومة الأمريكية الظالم.وذكر البيان أن اللجوء إلى فرض عقوبات على القدرات الدفاعية الإيرانية لا يؤدي فقط إلى إضعاف إرادة حكومة وشعب إيران زيادة القوة الوطنية بهدف الدفاع بشكل مشروع وحاسم عن السيادة والأمن ووحدة الأراضي والمصالح الوطنية لإيران فحسب، بل على عكس رغبات الدول التي تفرض العقوبات، حولت العقوبات إلى فرصة للاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات في تعزيز وتطوير قدرات إيران الدفاعية والعسكرية.وبيّن المتحدث باسم وزارة الخارجية لماذا يتجنب البرلمان الأوروبي التعامل مع أصل وسبب التوتر وانعدام الأمن في المنطقة، والذي تعود جذوره إلى الاحتلال والنهج الإجرامي الذي ينتهجه الكيان الصهيوني في قتل الشعب الفلسطيني، فضلا عن الانتهاكات المتكررة للقوانين والحقوق الدولية من قبل هذا الكيان المزيف، وبدلا من ذلك تتماهى مع سياسة أمريكا في دعم كيان هو أساس انعدام الأمن والتوتر في المنطقة منذ ثمانية عقود!كما أكدت الخارجية الإيرانية أن المواقف السياسية والمبدئية لإيران بشأن أزمة أوكرانيا واضحة وشفافة، وترفض مرة أخرى المزاعم المتعلقة باستخدام الأسلحة الإيرانية في حرب أوكرانيا، مشيرةً إلى أنه لو كان لدى أمريكا وأوروبا إرادة صادقة، فإن الحرب في أوكرانيا والحرب على غزة ستنتهي في أقرب وقت ممكن، لكن أمريكا وبعض الدول الأوروبية تصر على التحرك في الاتجاه الخاطئ للتاريخ وبدلا من المساعدة في وقف الحرب يصبون النار عليها ويقضون وقتهم في اتهام الآخرين.وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة استهدفت أفرادا وكيانات إيرانية، في مجال صناعة الطائرات المسيرة وصناعة الصلب والسيارات.

https://sputnikarabic.ae/20240418/واشنطن-تفرض-عقوبات-جديدة-على-إيران-ردا-على-قصف-إسرائيل-1088086631.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم