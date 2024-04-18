https://sputnikarabic.ae/20240418/واشنطن-تفرض-عقوبات-جديدة-على-إيران-ردا-على-قصف-إسرائيل-1088086631.html

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران ردا على قصف إسرائيل

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران ردا على قصف إسرائيل

سبوتنيك عربي

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات جديدة استهدفت أفرادا وكيانات إيرانية، في مجال صناعة الطائرات المسيرة وصناعة الصلب والسيارات. 18.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-18T14:28+0000

2024-04-18T14:28+0000

2024-04-18T14:28+0000

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وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها عبر موقعها الرسمي: "اليوم (الخميس)، ردًا على الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل، في 13 أبريل(نيسان الجاري)، استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة 16 فردًا وكيانين يعملان على تمكين إنتاج الطائرات المسيرة الإيرانية، بما في ذلك أنواع المحركات التي تعمل على تشغيل الطائرات دون طيار الإيرانية، من نوع "شاهد"، والتي تم استخدامها في هجوم 13 أبريل".وأضاف البيان أن الوزارة قامت أيضًا "بتصنيف 5 شركات تقوم بتوفير المواد الخام لإنتاج الصلب لشركة "خوزستان" للصلب الإيرانية، أحد أكبر منتجي الصلب في إيران، أو شراء منتجات الصلب النهائية لشركة "خوزستان" للصلب".وتابع البيان: "يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا عقوبات على ثلاث شركات تابعة لشركة "بهمان غروب" لصناعة السيارات الإيرانية، والتي واصلت تقديم الدعم المادي للحرس الثوري الإيراني والكيانات الأخرى المحددة، وفقًا لسلطات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك وزارة الدفاع الإيرانية ولوجستيات القوات المسلحة، وقد تم تصنيف مجموعة "بهمان" ذاتها (ضمن العقوبات) بشكل متزامن لامتلاك هذه الكيانات".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخ كروز.وأعربت روسيا عن قلقها حيال مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

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