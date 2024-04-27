https://sputnikarabic.ae/20240427/الأمم-المتحدة-إزالة-الأنقاض-والذخائر-التي-لم-تنفجر-من-غزة-قد-يستغرق-14-عاما-1088321613.html

الأمم المتحدة: إزالة الأنقاض والذخائر التي لم تنفجر من غزة قد يستغرق 14 عاما

الأمم المتحدة: إزالة الأنقاض والذخائر التي لم تنفجر من غزة قد يستغرق 14 عاما

سبوتنيك عربي

قالت منظمة الأمم المتحدة، إن إزالة كمية الأنقاض الهائلة التي تشمل ذخائر لم تنفجر خلفتها الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، قد تستغرق نحو 14 عاما. 27.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-27T06:35+0000

2024-04-27T06:35+0000

2024-04-27T06:35+0000

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وذكر بير لودهامار، المسؤول في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، أن المنظمة قدرت وجود 37 مليون طن من الركام، أي نحو 200 كيلوغرام من الركام في المتر المربع في قطاع غزة الذي كان قبل الحرب مكتظا بالسكان وحضريا.وأشار إلى أن "إزالتها ستستغرق 14 عاما" على افتراض استخدام حوالى 100 شاحنة.كما أكد أن الذخائر غير المنفجرة اختلطت بالأنقاض، مما سيؤدي إلى تعقيد المهمة بشكل كبير.واعتبر لودهامار أن "ما لا يقل عن 10%" من الذخائر التي يتم إطلاقها في النزاع لا تنفجر، وتشكل بالتالي تهديداً دائماً للسكان وللفرق المسؤولة عن البحث في الأنقاض لانتشال جثث الضحايا وللعمال المكلفين بإزالة الأنقاض.وأوضح أنه تم عقد اجتماع قبل فترة قصيرة في عمان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات غير حكومية، خُصص للبحث عن أفضل السبل للتعامل مع هذا الركام المختلط بالمتفجرات.وخلال هذا الاجتماع، سعى المشاركون إلى تقدير حجم الدمار بالاستناد إلى معرفتهم للميدان وصور أقمار اصطناعية، فضلاً عن تجاربهم في مناطق أخرى عانت من حروبا مماثلة.وفلت إلى أن ذلك يأتي "استعداداً لما قد يحدث وللتدخل في غزة"، بحسب قوله.

https://sputnikarabic.ae/20240405/الأمم-المتحدة-مقتل-7000-فلسطيني-تحت-الأنقاض-في-غزة-1087717338.html

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