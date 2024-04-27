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https://sputnikarabic.ae/20240427/الإمارات-تستقبل-دفعة-جديدة-من-الأطفال-الفلسطينيين-الجرحى-ومرضى-السرطان-فيديو-1088322611.html
الإمارات تستقبل دفعة جديدة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان... فيديو
الإمارات تستقبل دفعة جديدة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان... فيديو
سبوتنيك عربي
وصلت إلى دولة الإمارات، اليوم السبت، الدفعة الـ 16 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان من قطاع غزة. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T07:21+0000
2024-04-27T07:21+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، ضمت الدفعة 25 من الذين يحتاجون للعلاج والرعاية الطبية، إضافة إلى 51 مرافقا من عائلاتهم.وعقب هبوط الطائرة، القادمة من مطار العريش المصري في مطار زايد الدولي، عملت الفرق الطبية على نقل الجرحى والمصابين الذين تتطلب حالاتهم الرعاية الفورية إلى المستشفيات لتلقي العلاج. بينما تم نقل بقية الحالات والمرافقين إلى مدينة الإمارات الإنسانية مقر إقامتهم.ووفقا للوكالة، تأتي المبادرة تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بتقديم العلاج والرعاية الصحية لـ1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.يشار إلى أن الإمارات، عززت من جهودها لمعالجة المرضى والمصابين الفلسطينيين عبر إقامة مستشفى ميداني داخل القطاع بسعة أكثر من 150 سريرا.كما أقامت المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش المصري الذي يتسع لـ100 سرير ويضم غرف عمليات وعناية مركزة وأشعة ومختبرا وصيدلية ومستودعات طبية.
https://sputnikarabic.ae/20240324/الإمارات-ارتفاع-عدد-المساعدات-التي-جرى-إسقاطها-على-شمال-غزة-إلى-510-أطنان-فيديو-1087329522.html
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طوفان الأقصى, أخبار الإمارات العربية المتحدة, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار الإمارات العربية المتحدة, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

الإمارات تستقبل دفعة جديدة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان... فيديو

07:21 GMT 27.04.2024
© AFP 2023منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
وصلت إلى دولة الإمارات، اليوم السبت، الدفعة الـ 16 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان من قطاع غزة.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، ضمت الدفعة 25 من الذين يحتاجون للعلاج والرعاية الطبية، إضافة إلى 51 مرافقا من عائلاتهم.
وعقب هبوط الطائرة، القادمة من مطار العريش المصري في مطار زايد الدولي، عملت الفرق الطبية على نقل الجرحى والمصابين الذين تتطلب حالاتهم الرعاية الفورية إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
بينما تم نقل بقية الحالات والمرافقين إلى مدينة الإمارات الإنسانية مقر إقامتهم.
فلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية على شاطئ البحر في مدينة غزة، قطاع غزة، 25 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
الإمارات: ارتفاع إجمالي المساعدات التي جرى إسقاطها على شمالي غزة إلى 510 أطنان... فيديو
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ووفقا للوكالة، تأتي المبادرة تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بتقديم العلاج والرعاية الصحية لـ1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.
يشار إلى أن الإمارات، عززت من جهودها لمعالجة المرضى والمصابين الفلسطينيين عبر إقامة مستشفى ميداني داخل القطاع بسعة أكثر من 150 سريرا.
كما أقامت المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش المصري الذي يتسع لـ100 سرير ويضم غرف عمليات وعناية مركزة وأشعة ومختبرا وصيدلية ومستودعات طبية.
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