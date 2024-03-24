https://sputnikarabic.ae/20240324/الإمارات-ارتفاع-عدد-المساعدات-التي-جرى-إسقاطها-على-شمال-غزة-إلى-510-أطنان-فيديو-1087329522.html

الإمارات: ارتفاع إجمالي المساعدات التي جرى إسقاطها على شمالي غزة إلى 510 أطنان... فيديو

الإمارات: ارتفاع إجمالي المساعدات التي جرى إسقاطها على شمالي غزة إلى 510 أطنان... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأحد، أن عملية "طيور الخير" نفذت الإسقاط الجوي الـ13 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمالي قطاع غزة. 24.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-24T12:21+0000

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وأضافت، في بيان لها، أنه "جرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة، عبر طائرتين حملتا 24 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية، وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" إلى 510 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية".ونشرت وزارة الدفاع الإماراتية مع بيانها عبر منصة "إكس"، مقاطع مصورة لأحدث إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمالي غزة، بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية الإماراتية والمصرية.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، الشهر الجاري، عن "تنفيذ عملية الإسقاط السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة".وكان الجيش المصري، قد أكد أن "مصر تشارك في تحالف دولي لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة".وقال العقيد أركان حرب، غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، إن "المشاركة المصرية في التحالف الدولي لإسقاط المساعدات بغزة، تأتي بالتعاون مع الأردن والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وبلجيكا".وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل نحو 31 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20240302/أمريكا-تسقط-مساعدات-إنسانية-جوا-على-غزة-دون-ماء-أو-دواء-1086599883.html

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