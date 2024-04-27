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الجيش الأمريكي يخسر 3 طائرات مسيرة بقيمة 90 مليون دولار قبالة سواحل اليمن
الجيش الأمريكي يخسر 3 طائرات مسيرة بقيمة 90 مليون دولار قبالة سواحل اليمن
سبوتنيك عربي
أعلن مسؤول عسكري أمريكي، عن تحطم طائرة مسيرة من طراز "أم كيو-9 ريبر" التابعة للجيش الأمريكي قبالة سواحل اليمن، بعدما أسقطتها جماعة "أنصار الله" اليمنية. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
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وبحسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن المسؤول، فإن "أنصار الله" أسقطت طائرتين أخريين من طراز MQ-9 كلاهما قبالة سواحل اليمن، الأولى في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، والثانية في فبراير/شباط الماضيين.وتعد الطائرات بدون طيار التي تحلق قبالة سواحل اليمن وفوقها، جزءاً من جهود الجيش الأمريكي للمساعدة في الدفاع عن السفن التجارية والعسكرية ضد الهجمات المستمرة التي تشنها جماعة "أنصار الله" اليمنية.وتباطأت وتيرة الهجمات في الأسابيع الأخيرة، لكن الهجمات لا تزال مستمرة، حيث أطلق الحوثيون 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن في خليج عدن أمس الجمعة.ومنذ اندلاع حرب إسرائيل على غزة، استهدفت "أنصار الله" أكثر من 100 سفينة تجارية أو عسكرية في البحر الأحمر أو خليج عدن، في إطار تعبيرهم عن "الاحتجاج على حرب غزة ودعم واشنطن لإسرائيل".وكإجراء مضاد، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا، بدعم من دول أخرى، ضربات جوية مشتركة لتدمير قدرات الحوثيين في اليمن.بالإضافة إلى ذلك، يشن الجيش الأميركي بانتظام ضربات ضد مواقع عسكرية تابعة لـ"أنصار الله".كما أطلقت الولايات المتحدة عملية بحرية دفاعية، أطلق عليها اسم "حارس الازدهار"، مع أكثر من 20 دولة شريكة، للدفاع عن السفن التجارية في البحر الأحمر.
https://sputnikarabic.ae/20240427/أنصار-الله-تنصح-أمريكا-بإنهاء-توجهاتها-العدائية-وتحذرها-من-استهداف-مصالحها-في-المنطقة-1088321799.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, الجيش الأمريكي, العالم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, الجيش الأمريكي, العالم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة

الجيش الأمريكي يخسر 3 طائرات مسيرة بقيمة 90 مليون دولار قبالة سواحل اليمن

11:58 GMT 27.04.2024
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandtطائرة مسيرة أمريكية
طائرة مسيرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandt
تابعنا عبر
أعلن مسؤول عسكري أمريكي، عن تحطم طائرة مسيرة من طراز "أم كيو-9 ريبر" التابعة للجيش الأمريكي قبالة سواحل اليمن، بعدما أسقطتها جماعة "أنصار الله" اليمنية.
وبحسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن المسؤول، فإن "أنصار الله" أسقطت طائرتين أخريين من طراز MQ-9 كلاهما قبالة سواحل اليمن، الأولى في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، والثانية في فبراير/شباط الماضيين.
وأضاف المسؤول أنه بذلك يرتفع مجموع المسيرات المستهدفة من هذا النوع إلى 3 طائرات، إذ تبلغ كلفة صناعة الواحدة منها حوالي 30 مليون دولار، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس.
وتعد الطائرات بدون طيار التي تحلق قبالة سواحل اليمن وفوقها، جزءاً من جهود الجيش الأمريكي للمساعدة في الدفاع عن السفن التجارية والعسكرية ضد الهجمات المستمرة التي تشنها جماعة "أنصار الله" اليمنية.
البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
"أنصار الله" تنصح أمريكا بإنهاء توجهاتها العدائية وتحذرها من استهداف مصالحها في المنطقة
06:44 GMT
وتباطأت وتيرة الهجمات في الأسابيع الأخيرة، لكن الهجمات لا تزال مستمرة، حيث أطلق الحوثيون 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن في خليج عدن أمس الجمعة.
ومنذ اندلاع حرب إسرائيل على غزة، استهدفت "أنصار الله" أكثر من 100 سفينة تجارية أو عسكرية في البحر الأحمر أو خليج عدن، في إطار تعبيرهم عن "الاحتجاج على حرب غزة ودعم واشنطن لإسرائيل".
وكإجراء مضاد، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا، بدعم من دول أخرى، ضربات جوية مشتركة لتدمير قدرات الحوثيين في اليمن.
بالإضافة إلى ذلك، يشن الجيش الأميركي بانتظام ضربات ضد مواقع عسكرية تابعة لـ"أنصار الله".
كما أطلقت الولايات المتحدة عملية بحرية دفاعية، أطلق عليها اسم "حارس الازدهار"، مع أكثر من 20 دولة شريكة، للدفاع عن السفن التجارية في البحر الأحمر.
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