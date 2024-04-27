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"أنصار الله" تنصح أمريكا بإنهاء توجهاتها العدائية وتحذرها من استهداف مصالحها في المنطقة
"أنصار الله" تنصح أمريكا بإنهاء توجهاتها العدائية وتحذرها من استهداف مصالحها في المنطقة
سبوتنيك عربي
أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، أنها "على علم بما تخطط له الولايات المتحدة من أعمال عدائية". 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T06:44+0000
2024-04-27T06:44+0000
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وحمل نائب وزير الخارجية حسين العزي، "أمريكا مسؤولية تداعيات حماقاتها المحتملة ضداليمن"، محذرا من أنها قد لا تجد في المنطقة طريقا واحداآمنا وستكون مصالحها هدفا مستداما لكل الأحرار".وأضاف العزي: "كرجل سلام أنصحها بإنهاء توجهاتها العدائية، قبل أن تأخذها الأفكار الفاشلة إلى جحيم طويل الأمد"، حسب قناة "المسيرة".وأعلنت جماعة "أنصار الله"، في وقت سابق اليوم، استهداف سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بالصواريخ، مشيرةً إلى أنها أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو 9" أثناء تحليقها في أجواء محافظة صعدة شمال اليمن.وقال المتحدث باسم "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان، "استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية سفينة نفطية بريطانية "أندروميدا ستار" في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر".وأضاف: "ونجحت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة اليمنية في إسقاط طائرة أمريكية نوع "إم كيو 9"، في أجواء محافظة صعدة، وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية وقد تم استهدافها بصاروخ مناسب".وأكد المتحدث العسكري، "الاستمرار في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية نصرةً للشعب الفلسطيني حتى رفع الحصار ووقف العدوان عليه في قطاع غزة".يأتي هذا غداة إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تعرض سفينة إلى أضرار إثر هجومين بالصواريخ على بعد 14 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء المخَّا في محافظة تعز [جنوب غربي اليمن] الساحلية جنوب البحر الأحمر.ويأتي هجوم "أنصار الله" في البحر الأحمر، بعد 24 ساعة من إعلان الجماعة استهداف سفينة إسرائيلية (إم إس سي داروين) في خليج عدن، بالصواريخ البحرية والطائرات المُسيرة، ومهاجمة أهداف في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمجنحة.ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي، أن قواته استهدفت 102 سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، خلال 202 يوم من العدوان على غزة، بمعدل سفينة كل يومين، دعماً للفصائل الفلسطينية في القطاع.ومنتصف مارس/ آذار الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأميركية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.وكانت "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية وخيارات عسكرية أخرى، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع.وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20240426/الولايات-المتحدة-تعلن-تدمير-زورق-وطائرة-مسيرين-في-منطقة-سيطرة-أنصار-الله-1088303221.html
https://sputnikarabic.ae/20240425/أنصار-الله-على-أمريكا-أن-تخجل-من-ادعاءات-الدفاع-عن-حقوق-الإنسان-وهي-تدوسها-1088288022.html
https://sputnikarabic.ae/20240425/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-إسرائيلية-بخليج-عدن-ومهاجمة-إسرائيل-بصواريخ-باليستية-1088291067.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

"أنصار الله" تنصح أمريكا بإنهاء توجهاتها العدائية وتحذرها من استهداف مصالحها في المنطقة

06:44 GMT 27.04.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISالبنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها أنصار الله
البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
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أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، أنها "على علم بما تخطط له الولايات المتحدة من أعمال عدائية".
وحمل نائب وزير الخارجية حسين العزي، "أمريكا مسؤولية تداعيات حماقاتها المحتملة ضداليمن"، محذرا من أنها قد لا تجد في المنطقة طريقا واحداآمنا وستكون مصالحها هدفا مستداما لكل الأحرار".
وأضاف العزي: "كرجل سلام أنصحها بإنهاء توجهاتها العدائية، قبل أن تأخذها الأفكار الفاشلة إلى جحيم طويل الأمد"، حسب قناة "المسيرة".
سفينة حربية أمريكية قبالة سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
الولايات المتحدة تعلن تدمير زورق وطائرة مسيرين في منطقة سيطرة "أنصار الله"
أمس, 12:20 GMT
وأعلنت جماعة "أنصار الله"، في وقت سابق اليوم، استهداف سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بالصواريخ، مشيرةً إلى أنها أسقطت طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو 9" أثناء تحليقها في أجواء محافظة صعدة شمال اليمن.
وقال المتحدث باسم "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان، "استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية سفينة نفطية بريطانية "أندروميدا ستار" في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر".
وأضاف: "ونجحت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة اليمنية في إسقاط طائرة أمريكية نوع "إم كيو 9"، في أجواء محافظة صعدة، وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية وقد تم استهدافها بصاروخ مناسب".
وأكد المتحدث العسكري، "الاستمرار في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية نصرةً للشعب الفلسطيني حتى رفع الحصار ووقف العدوان عليه في قطاع غزة".
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
"أنصار الله": على أمريكا أن تخجل من ادعاءات الدفاع عن حقوق الإنسان وهي تدوسها
25 أبريل, 17:28 GMT
يأتي هذا غداة إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تعرض سفينة إلى أضرار إثر هجومين بالصواريخ على بعد 14 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء المخَّا في محافظة تعز [جنوب غربي اليمن] الساحلية جنوب البحر الأحمر.
ويأتي هجوم "أنصار الله" في البحر الأحمر، بعد 24 ساعة من إعلان الجماعة استهداف سفينة إسرائيلية (إم إس سي داروين) في خليج عدن، بالصواريخ البحرية والطائرات المُسيرة، ومهاجمة أهداف في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمجنحة.
ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي، أن قواته استهدفت 102 سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، خلال 202 يوم من العدوان على غزة، بمعدل سفينة كل يومين، دعماً للفصائل الفلسطينية في القطاع.
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2024
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة إسرائيلية بخليج عدن ومهاجمة إسرائيل بصواريخ باليستية
25 أبريل, 21:44 GMT
ومنتصف مارس/ آذار الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأميركية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.
وكانت "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية وخيارات عسكرية أخرى، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع.
وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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