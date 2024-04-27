https://sputnikarabic.ae/20240427/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-66-مسيرة-أوكرانية-فوق-كراسنودار-واثنتين-فوق-شبه-جزيرة-القرم-1088320970.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 66 مسيرة أوكرانية فوق كراسنودار واثنتين فوق شبه جزيرة القرم
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 66 مسيرة أوكرانية فوق كراسنودار واثنتين فوق شبه جزيرة القرم
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومة الدفاع الجوي دمرت 66 طائرة مسيرة أوكرانية فوق إقليم كراسنودار واثنتين فوق شبه جزيرة القرم. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T05:09+0000
2024-04-27T05:09+0000
2024-04-27T05:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "تم تدمير واعتراض 66 طائرة مسيرة أوكرانية من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق إقليم كراسنودار، كما تم تدمير طائرتين بدون طيار أخريين فوق شبه جزيرة القرم".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أية شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20240426/شويغو-يكشف-عن-دور-خطير-للمستشارين-الغربيين-لدى-أوكرانيا-1088297974.html
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روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 66 مسيرة أوكرانية فوق كراسنودار واثنتين فوق شبه جزيرة القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومة الدفاع الجوي دمرت 66 طائرة مسيرة أوكرانية فوق إقليم كراسنودار واثنتين فوق شبه جزيرة القرم.
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "تم تدمير واعتراض 66 طائرة مسيرة أوكرانية من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق إقليم كراسنودار، كما تم تدمير طائرتين بدون طيار أخريين فوق شبه جزيرة القرم".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أية شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.