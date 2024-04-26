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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240426/شويغو-يكشف-عن-دور-خطير-للمستشارين-الغربيين-لدى-أوكرانيا-1088297974.html
شويغو يكشف عن دور خطير للمستشارين الغربيين لدى أوكرانيا
شويغو يكشف عن دور خطير للمستشارين الغربيين لدى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن المستشارين الأجانب متورطون بشكل مباشر في الإعداد للعمليات التخريبية التي تنفذها أوكرانيا على الأراضي الروسية. 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T09:25+0000
2024-04-26T09:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات شويغو خلال اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون قال فيها "كل يوم تقريبًا وبموافقة ضمنية من الغرب، تستخدم كييف الأسلحة التي تتلقاها لإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية الروسية".وفي معرض حديثه عن الهجمات المستمرة التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، أكد وزير الدفاع الروسي، أن هذا قد يؤدي إلى عواقب كارثية، مضيفا أن "آثار الهجوم الإرهابي الذي ارتكب في 22 مارس في قاعة الحفلات الموسيقية في كروكوس سيتي هول تقوده أيضًا إلى أوكرانيا". ونوه شويغو إلى استخدام أدوات تأثير ونفوذ "مالية وسياسية ودبلوماسية"، واستخدام القوة في بعض الحالات، كما تم استخدام تقنية متكررة، وهي التحريض والحفاظ على جيوب من عدم الاستقرار في مناطق مختلفة من العالم، وخلق تهديدات أمنية، وفي ذات الوقت تقديم المساعدة العسكرية لتحييدها".
https://sputnikarabic.ae/20240426/شويغو-قوات-الناتو-المتمركزة-بالقرب-من-حدود-روسيا-تخلق-تهديدات-إضافية-للأمن-العسكري--1088296020.html
https://sputnikarabic.ae/20240426/محلل-يكشف-سبب-رفض-واشنطن-توريد-أبرامز-إلى-أوكرانيا-1088298279.html
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روسيا

شويغو يكشف عن دور خطير للمستشارين الغربيين لدى أوكرانيا

09:25 GMT 26.04.2024 (تم التحديث: 09:55 GMT 26.04.2024)
© AP Photo / Hanna Arhirovaالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن المستشارين الأجانب متورطون بشكل مباشر في الإعداد للعمليات التخريبية التي تنفذها أوكرانيا على الأراضي الروسية.
وجاءت تصريحات شويغو خلال اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون قال فيها "كل يوم تقريبًا وبموافقة ضمنية من الغرب، تستخدم كييف الأسلحة التي تتلقاها لإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية الروسية".

ووفقا لشويغو يتم نقل البيانات الاستخباراتية في الوقت الحقيقي، ويتم تنظيم تدريب الأفراد العسكريين الأوكرانيين، ويوجد متخصصون عسكريون غربيون ومرتزقة في منطقة القتال.

وحذر شويغو من أن الحركة غير الخاضعة للرقابة للأسلحة التي يواصل الغرب الجماعي ضخها إلى كييف قد تخلق خطرا في حال وقوع هذه الأسلحة في أيدي الإرهابيين.

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
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وفي معرض حديثه عن الهجمات المستمرة التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، أكد وزير الدفاع الروسي، أن هذا قد يؤدي إلى عواقب كارثية، مضيفا أن "آثار الهجوم الإرهابي الذي ارتكب في 22 مارس في قاعة الحفلات الموسيقية في كروكوس سيتي هول تقوده أيضًا إلى أوكرانيا".

وشدد الوزير على أن "جميع المذنبين بارتكاب هذه الأعمال غير القانونية والفظائع سوف ينالون بالتأكيد العقوبة المستحقة، إنها مسألة وقت فقط"، محذرا من أن محاولات الغرب لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا محكوم عليها بالفشل، وسيتم تحقيق كافة أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وتابع شويغو بالقول: إن "الولايات المتحدة الأمريكية هي التي خلقت الصراع في أوكرانيا في البداية، والآن تطيل أمده عمدا"، مشيرا إلى أن الجانب الروسي يشارك في تقييمات الوضع الدولي الراهن، كاشفا أن الوضع "لا يزال معقدا ويميل إلى التفاقم".

ونوه شويغو إلى استخدام أدوات تأثير ونفوذ "مالية وسياسية ودبلوماسية"، واستخدام القوة في بعض الحالات، كما تم استخدام تقنية متكررة، وهي التحريض والحفاظ على جيوب من عدم الاستقرار في مناطق مختلفة من العالم، وخلق تهديدات أمنية، وفي ذات الوقت تقديم المساعدة العسكرية لتحييدها".
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