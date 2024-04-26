https://sputnikarabic.ae/20240426/شويغو-يكشف-عن-دور-خطير-للمستشارين-الغربيين-لدى-أوكرانيا-1088297974.html

شويغو يكشف عن دور خطير للمستشارين الغربيين لدى أوكرانيا

شويغو يكشف عن دور خطير للمستشارين الغربيين لدى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن المستشارين الأجانب متورطون بشكل مباشر في الإعداد للعمليات التخريبية التي تنفذها أوكرانيا على الأراضي الروسية. 26.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-26T09:25+0000

2024-04-26T09:25+0000

2024-04-26T09:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاءت تصريحات شويغو خلال اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون قال فيها "كل يوم تقريبًا وبموافقة ضمنية من الغرب، تستخدم كييف الأسلحة التي تتلقاها لإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية الروسية".وفي معرض حديثه عن الهجمات المستمرة التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، أكد وزير الدفاع الروسي، أن هذا قد يؤدي إلى عواقب كارثية، مضيفا أن "آثار الهجوم الإرهابي الذي ارتكب في 22 مارس في قاعة الحفلات الموسيقية في كروكوس سيتي هول تقوده أيضًا إلى أوكرانيا". ونوه شويغو إلى استخدام أدوات تأثير ونفوذ "مالية وسياسية ودبلوماسية"، واستخدام القوة في بعض الحالات، كما تم استخدام تقنية متكررة، وهي التحريض والحفاظ على جيوب من عدم الاستقرار في مناطق مختلفة من العالم، وخلق تهديدات أمنية، وفي ذات الوقت تقديم المساعدة العسكرية لتحييدها".

https://sputnikarabic.ae/20240426/شويغو-قوات-الناتو-المتمركزة-بالقرب-من-حدود-روسيا-تخلق-تهديدات-إضافية-للأمن-العسكري--1088296020.html

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